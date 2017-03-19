Обращение «Клуба 1 июля» к членам Российской академии наук

Уважаемые коллеги!

В пятницу 17 марта средства массовой информации со ссылкой на главного ученого секретаря РАН распространили сообщение о том, что группа членов Академии, включая одного из кандидатов на должность президента РАН, ставит вопрос о переносе выборов президента РАН, ссылаясь на недостаточно четко прописанную процедуру выборов в действующем уставе РАН. Этот аргумент не может быть принят по следующим причинам:

Устав РАН был принят общим собранием РАН в 2014 году практически единогласно, причем ни один из тех членов РАН, кто ставит его сейчас под сомнение, не выражал несогласия с ним. Устав РАН был затем утвержден правительством РФ постановлением № 589 от 27 июня 2014 года. В ходе согласования его текст подробно изучался юридическими службами как Президиума РАН, так и правительства РФ, и никаких противоречий с действующим законодательством, внутренних противоречий или других юридических недостатков обнаружено не было. Все претенденты на должность президента РАН выдвигались в соответствии с этим Уставом, участвовали в предвыборной кампании, в частности, рассылая членам РАН свои предвыборные программы и встречаясь с членами отделений и тем самым признавали его правомочность и правомочность выборов. То же касается и упомянутой выше «группы членов Академии»: все они признавали легитимность и не подвергали сомнению действующий Устав за весь период, прошедший со времени его принятия. Поэтому появление сомнений в правомочности Устава буквально накануне голосования выглядит по меньшей мере недобросовестно. Любой член РАН имеет право поставить под сомнение положения Устава РАН, но это должно делаться в соответствии с принятыми процедурами. До тех пор, пока эти изменения не одобрены Общим собранием РАН, каждый ее член обязан руководствоваться действующей версией Устава. Поэтому субъективные сомнения некоторых членов РАН в качестве Устава не могут препятствовать Общему собранию действовать в соответствии с Уставом и не могут блокировать эти действия.

В связи с этим члены «Клуба 1 июля» настаивают на проведении выборов президента РАН и Президиума в соответствии с первоначальными планами, действующим Уставом РАН и при участии выдвинутых кандидатов и выступают категорически против попыток прервать избирательный процесс накануне его завершения.

«Клуб 1 июля» считает необходимым еще раз подчеркнуть важность соблюдения принципов самоуправления РАН, ее независимости во внутренних делах, академической свободы и самостоятельной ценности фундаментальных научных исследований.

Призываем членов РАН поддержать это обращение; это можно сделать, отправив электронное сообщение на адрес: ivantchika@gmail.com или efimkhazanov@gmail.com

Обращение в Президиум Общего собрания РАН Ознакомившись с неожиданным предложением группы членов РАН о переносе выборов президента РАН и других ее руководящих органов на 6 месяцев, другая группа членов РАН — члены «Клуба 1 июля» — выступает против этого предложения. Перенос выборов отвлекает нас от научной работы и резко понижает эффективность работы РАН в целом. Если перед ОС РАН будет поставлен вопрос о переносе выборов, члены «Клуба 1 июля» предлагают поставить на голосование ОС свое предложение о проведении выборов Президента РАН в ранее объявленные сроки, согласно действующем Уставу РАН, утвержденному Правительством РФ. При этом в выборах должны участвовать все выдвинутые и поддержанные отделениями РАН кандидаты. Члены «Клуба 1 июля» также просят предоставить им слово для обоснования этого предложения. По поводу самой попытки отмены объявленных выборов и «Клуб 1 июля» делает отдельное заявление.

Связанные статьи