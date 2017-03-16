20 марта состоится открытый показ фильма «Диссернет. Эволюция альтруизма»

ДИССЕРНЕТ. ЭВОЛЮЦИЯ АЛЬТРУИЗМА Научно-популярный фильм Автор сценария и режиссер Дмитрий Завильгельский Оператор Сергей Петрига Анимация Алла Гращенкова Композитор Евгений Кадимский Продюсер Дмитрий Завильгельский Все средства на производства фильма собраны на краудфандинговой платформе Planeta.ru

Краткая аннотация

На примере общественного движения Диссернет мы расскажем, о том, как наши поступки связаны с нашими генами, и почему альтруизм, равно как и эгоизм, свойственен не только людям и животным, но даже бактериям.

Аннотация

Герои фильма: известные физики Андрей Ростовцев, Андрей Заякин, биолог Михаил Гельфанд, журналист Сергей Пархоменко. Они основали вольное сетевое сообщество Диссернет, стали открыто публиковать сведения о плагиате в диссертациях. В этих списках нередко фигурировали министры, депутаты Государственной Думы, ректоры вузов, прокуроры, директора крупных клиник и другие высокопоставленные чиновники.

Несмотря на открытое и неоспоримое разоблачение, большинство из них так и остались кандидатами и докторами наук. Но диссернетовцы не унывают, а публикуют всё новые факты, которые уже явно указывают на то, что в России наступил катастрофический репутационный кризис, затрагивающий каждого члена общества: медицина, экономика, юриспруденция, образование, власть – все эти институты наполнены людьми некомпетентными, а порою просто невежественными.

Но автор фильма не ограничивается журналистским расследованием фактов плагиата и его разоблачения. Исследуются глубинные побуждения и тех, кто совершает обман, и тех, кто с этим обманом бореться… Оказалось, подобное поведение есть у животных и даже у дрожжей и бактерий. Известный популяризатор науки, эволюционный биолог профессор Александр Марков дает научное объяснение, почему «хорошие ребята» разоблачают «плохих парней», и погружает зрителя в мир эволюции генов, аллелей, где, как ни странно, и решается основной вопрос: кто станет «хорошим», а кто «плохим парнем»...

Премьера состоится в киноклубе FILMDOCRU, который ведет автор этого фильма режиссер-документалист Дмитрий Завильгельский. Этот клуб – уникальное место в Москве, где каждый понедельник абсолютно бесплатно можно прийти посмотреть новое актуальное документальное кино, а также пообщаться напрямую с его авторами. Принцип клуба – доступность, вход свободный. Но чтобы сохранить этот принцип, кураторам киноклуба приходится опять обращаться к краудфандингу. Для полноценной работы клуба нужна финансовая поддержка. Не большая, но всё же... Поддержать киноклуб вы можете на страничке проекта https://planeta.ru/campaigns/filmdoc.

ПЕРВЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПЛАНЕТЫ.РУ СОСТОЯЛСЯ 13 февраля в рамках нашего киноклуба: