Уважаемая редакция!

Как известно, суровые времена встречаются не столь уж редко. И в такие времена особо важна роль личности в истории: простые, заурядные люди не могут совладать с ситуацией, только великие личности могут помочь выстоять своему клану, стране и народу. Все мы знаем, что России не стало бы, если бы после окаянных 1990-х у руля не оказался Владимир Владимирович Путин. Точно так же не возникла бы Россия, если бы не было князя Владимира, прозванного в былинах Красным Солнышком, и не было бы богатырей русских.

Нелегкие, крутые и переломные времена переживает сейчас Академия наук: реформирование РАН, поиск своего места под солнцем и пропавшего второго управленческого ключа. Только что избрав в свои ряды новых членов, академики теперь встали перед судьбоносным выбором — им вскоре надлежит определить, кто возглавит Академию. Именно этому человеку предстоит дать ответ на вопросы, какой быть РАН в новых условиях, какое она должна иметь отношение к институтам ФАНО, как можно взять на себя бразды правления развитием фундаментальной науки в России, а также на многие другие.

Как и в былинах, на защиту Академии спешат три богатыря: академики Александр Александрович Макаров, Владислав Яковлевич Панченко и, конечно, Владимир Евгеньевич Фортов. Эти три академика удивительно точно воспроизводят былинные архетипы богатырей, и мы без всяких сомнений можем указать, кто из них современный Илья Муромец, кто — Добрыня Никитич, а кто — Алёша Попович.

Без всяких колебаний старшим богатырем и по должности, и по возрасту является Владимир Фортов — академический Илья Муромец. Добрыня Никитич — это, конечно, Александр Макаров, преуспевший в борьбе со Змеем коррупционно-блатных министерских ФЦП, так сказать, с немалой для своей науки и своего института выгодой.

Наконец, Владислав Панченко — это, безусловно, Алёша Попович. Как хитроумный Алёша был поповым сыном, так и мудрый Владислав Панченко является, так сказать, духовным сыном гуру отечественной науки, великого пророка нано-био-инфо-когни-гуманитарной парадигмической революции.

Есть, конечно, определенное отличие от времен былинных: богатырям предстоит сражаться не со Змеем Горынычем и не с Идолищем Поганым, а друг с другом, да и оружием их будут не мечи-кладенцы и булавы, а слова, программы и закулисные интриги. Но, с другой стороны, напряжение борьбы от этого будет не меньшим, да и злые языки, как известно, страшнее пистолета.

Раздумывая над тем, кому из богатырей стоило бы отдать кормило власти, я наметил для себя наиболее подходящего кандидата, но делиться своим мнением с вами, дорогие читатели, не буду: не хотелось бы оказывать давление на академиков. Хочу обратить ваше внимание на другое, на то, с чего начал, — на сложность ситуации, с которой придется столкнуться победившему богатырю.

Она ведь известно какая — тоже как в былинах: «Направо пойдешь — коня потеряешь, себя спасешь; налево пойдешь — себя потеряешь, коня спасешь; прямо пойдешь — и себя и коня потеряешь». Конечно, конь тот еще, как ни считай. Если по возрасту организации, то, почитай, почти триста лет — не конь, а живой скелет. Если же по возрасту членов Академии, то, конечно, не триста лет, но не многим веселее картина по человеческим меркам.

Поэтому, на обывательский взгляд, всё просто: возглавив Академию, коня нужно пускать под нож и жить дальше припеваючи. Однако быть всадником без коня — дело никак не достойное всадника и тем более богатыря. Личность историческая и великая, богатырского калибра, должна найти такой выход, который заурядному разуму неведом.

Какой — судить не нам, но уж точно предстоит богатырю идти дорогой не прямой, а какой-то и правой и левой одновременно. Где-то что-то от коня придется отщипнуть, где-то — от себя отречься, в общем, тут будет править бал высшая богатырская математика. Поэтому, каков бы ни был выбор академиков, катастрофической ошибки они не сделают: все кандидаты, пусть и в разной мере, в этой богатырской математике вполне поднаторели.

Ваш Иван Экономов

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