Школа гниет с головы

Лингвист и политик (кандидат от партии «Яблоко» в Госдуму-2016) Юлия Галямина размышляет о фальшивых диссертациях директоров школ и колледжей в России.

Уже бывший директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1078» Екатерина Николаевна Маньковская пишет в своей кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: «Критериями социализации являются: представление целостной картины мира, приобретение знаний и умений социальных отношений для функционирования в социуме, сформированности ценностных представлений, умение делать нравственный выбор, способность определить мотив поведения, наличие относительно целостной „Я-концепции“, творческий подход к деятельности, навыки распределения и организации деятельности, адекватная оценка и анализ собственной деятельности, характер совместной деятельности». С этими словами нельзя было бы не согласиться, если бы не одно «но». По данным вольного сетевого сообщества Диссернет, свою диссертацию Екатерина Николаевна попросту списала. В тексте нет ни одной страницы, которая была бы написана автором самостоятельно. Комментарий Диссернета безжалостен: «Идеальный случай: ни убавить ни прибавить. Младшим школьникам за такое старательное переписывание ставят отличные оценки» [1].

Сразу хочется задаться вопросом, что там у самого автора с его собственной социализацией: с целостностью картины мира, с умением функционировать в социуме, с навыками организации деятельности, а главное — с ценностными представлениями, умением делать нравственный выбор и способностью определить мотивы своего поведения. Или же госпожа Маньковская еще не определилась с «Я-концепцией» и не может отделить собственное творчество от творчества коллег, которые защитили свои диссертации за несколько лет и месяцев до нее…

Некорректные заимствования в диссертационных работах директоров школ и колледжей, к сожалению, явление не уникальное. Диссернету удалось выявить 23 подобных случая (из 141 проверенной диссертации, см. коллекцию «Школьные годы» на сайте Диссернета [2]). И это только в Москве. Впрочем, Москву вполне можно было бы назвать столицей плагиата. О причинах желания московских директоров иметь на полочке диплом о присуждении ученой степени можно только догадываться, но, как полагает один из основателей Диссернета физик Андрей Ростовцев, «в среднем среди московских школьных директоров немного больше „карьеристов“, чем вдали от столицы». Символическая ценность ученой степени намного выше, чем материальная, — прибавки за кандидатскую ничтожно малы на фоне неимоверно раздутых директорских зарплат. По словам Ростовцева, карьеристов привлекают именно символические ценности — они дают ощущение восхождения по этой невидимой лестнице, которая тоже является одним из видов социализации.

То, что в нашем обществе возможен столь массовый обман со стороны людей, которые отвечают за воспитание будущих поколений, ничего хорошего нам не сулит. Самое печальное — отсутствие сколь-нибудь сильной реакции со стороны как родительской, так и учительской общественности на обнародованную информацию о подозрениях в плагиате. Многие родители таких директоров защищают: мол, какая разница, что диссертация списана или попросту фальсифицирована (как это было с директором школы № 1409 Ириной Ильичёвой, которая попросту пользовалась подложным документом о присуждении ученой степени). Главное, чтобы директор был хороший — мог для школы выбивать дополнительное финансирование и достигать хороших позиций в рейтинге.

Отсутствие «сформированных ценностных представлений» — это главная беда нынешнего российского общества. И эта ценностная дезориентация передается из поколения в поколение. Если можно списать на контрольной в школе, значит, можно списать и диссертацию. И наоборот. Сегодня, по мнению специалистов по управлению образованием, одна из серьезных причин снижения качества образования — это повсеместное списывание. Списывают не только школьники и директора. Списывают учителя, методисты, завучи. Рассказывают, что, когда в одну школу пришел новый продвинутый директор и предложил учителям письменно ответить на ряд вопросов, они начали яростно скатывать ответы друг у друга.

Отсутствует и какая-либо официальная реакция. Ни Департамент образования Москвы, ни Министерство образования России вопросом директоров с сомнительными диссертациями не заинтересовались и никакой публичной реакцией не озаботились. Их эта ситуация, по-видимому, тоже не смущает. А зря.

Ведь если списывание в обществе не осуждается, а передается из поколения в поколение, то легитимизируется и другой обман, процветает нравственный релятивизм. Главное — успех, карьерный рост и хорошие оценки, а о методах мы порассуждаем в своих списанных «научных» трудах. Лицемерие и ложь? Ну и что, бывает…

Юлия Галямина,

канд. филол. наук, науч. сотр. МГУ им. М. В. Ломоносова

1. www.dissernet.org/expertise/mankovskajaenhtm

2. www.dissernet.org/expertise/tag/direktor-shkoly

От редакции. Эта статья была сначала направлена в профильную «Учительскую газету», однако никакого ответа автору получить не удалось. Редакция ТрВ-Наука заблаговременно направила запрос с просьбой о комментарии руководителю Департамента образования Москвы Исааку Иосифовичу Калине, но никакой реакции также не последовало.

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