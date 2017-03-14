Просветитель

Премия «Просветитель»: мушкетеры 10 лет спустя

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Основатель премии «Просветитель» Дмитрий Борисович Зимин: «Даю определение: русскоязычной научно-популярной литературой называются 10 длинных списков премии „Просветитель“, а особо хорошей — 10 коротких списков премии»

Основатель премии «Просветитель» Дмитрий Борисович Зимин: «Даю определение: русскоязычной научно-популярной литературой называются 10 длинных списков премии „Просветитель“, а особо хорошей — 10 коротких списков премии»

В этом юбилейном сезоне на премии „Просветитель“ обязательно будут сюрпризы, но про них мы вам пока не расскажем», — весело подвел итоги первой пресс-конференции этого года сопредседатель оргкомитета премии Александр Гаврилов. «Если посмотреть Google-тренд и кривые употреблений слов „Путин“ и „гомеопатия“, то вторая, естественно, была на порядки ниже первой, а после опубликования нашего меморандума обогнала кривую с Путиным. Но сейчас уже на спад пошла», — отметил в кулуарах Александр Панчин, новый член жюри «Просветителя», лауреат 2016 года. Ему пришлось выдержать основные битвы против гомеопатии в феврале. «А моему сыну пару раз гомеопатия помогла», — сказал еще один член жюри, научный руководитель Госархива РФ Сергей Мироненко. «А Вы уверены, что это не было обычной аллергией?» — спросил его Панчин, но что ему ответил историк, я не услышала. «Отличная выборка! Все мнения по острым вопросам представлены», — наверняка скажут читатели.

Между тем председатель жюри математический физик Алексей Семихатов, напустив на себя начальственную строгость, рассказывал генетику Екатерине Померанцевой, единственной даме в жюри, о том, что «если человек хороший, но ничего не читает, то мы его тут же с позором [из жюри] изгоняем». «Ведь мы берем ответственность за книги, как за детей», — продолжал он. «Это меня как раз не пугает, — отвечала ему Екатерина. — Меня больше пугает, что, когда ты выкраиваешь время на то, чтобы разбираться в судьбах выдуманных людей, ты его забираешь у судеб невыдуманных людей. Я работаю с пациентами, изучаю их случаи, в том числе и дома. Когда я вечером прихожу домой и сажусь за компьютер, то всегда есть дилемма: инвестировать время в выдуманную историю или реальную, а реальных историй очень много».

На пресс-конференции члены жюри рассказали, каким они себе представляют идеальный научпоп. Биоинформатик Александр Панчин в качестве примера для подражания назвал книгу Роба Бразертона (Rob Brotherton) «Подозрительные умы: почему мы верим в конспирологические теории» («Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy Theories»): «Автор лаконично концентрирует накопленные научные знания, и делает это очень аккуратно с точки зрения научных фактов, но в то же время очень увлекательно и интересно. Мое представление об идеальном научпопе таково: это концентрат человеческого знания в хорошем изложении без существенных ошибок».

В свою очередь Екатерина Померанцева заметила, что «хорошая научно-популярная литература должна способствовать принятию читателями ряда правильных решений». Это и решение о выборе профессии, возможно научной, и разрешение жизненных ситуаций. «Если книга посвящена доказательной медицине, то она помогает людям принять решение относительно своего здоровья, основанное на фактах, а не на слухах и мифах. Научно-популярная литература помогает людям принимать решения с учетом научных представлений и научного метода», — считает она.

Лауреат премии «Просветитель» 2016 года, эксперт в области архитектуры Сергей Кавтарадзе обратил внимание на умение авторов хороших научно-популярных книг «представить настоящую науку со всей ее сложностью как захватывающий детектив». «Всякая наука — это расследование. Мы чего-то не знаем, мы идем по следу, собираем доказательства и находим разгадку».

Историк Сергей Мироненко поддержал Екатерину Померанцеву в том, что хорошая научно-популярная литература главным образом нужна для выбора профессионального пути. «Я хорошо помню книгу выдающегося историка Валентина Лаврентьевича Янина „Я послал тебе бересту“ об археологических находках, сделанных в Новгороде… И во многом чтение этой книги увлекло меня на исторический факультет МГУ и определило мою жизнь». Сергей Владимирович посетовал, что «современная наука, к сожалению, говорит на птичьем языке, понятном только тем, кто непосредственно погружен в те или иные проблемы. Умение говорить ясно и понятно для всех — это тяжелая и трудная задача, поэтому так важно, чтобы было больше хороших научно-популярных книг».

Биолог Александр Панчин, генетик Екатерина Померанцева, искусствовед Сергей Кавтарадзе, историк Сергей Мироненко

Биолог Александр Панчин, генетик Екатерина Померанцева, искусствовед Сергей Кавтарадзе, историк Сергей Мироненко


Омбудсмен Евгений Бунимович, физик Алексей Семихатов

Омбудсмен Евгений Бунимович, физик Алексей Семихатов

Поэт и учитель математики Евгений Бунимович считает, что самая важная характеристика настоящей научно-популярной литературы состоит в том, чтобы «зацепить» не только тех, кто уже заинтересован в науке, но и тех, кто в школе не любил, например, математику и только сейчас, с помощью увлекательной книги, понял, насколько эта наука может быть интересной. Председатель жюри Алексей Семихатов согласился на 100% со всем сказанным его коллегами по высокому ареопагу. «Это не значит, что у нас и дальше в жюри будет такое единодушие, но в данном случае я согласен с каждым».

Но пожалуй, самый гордый и дерзкий ответ на вопрос, заданный Александром Гавриловым, дал основатель «Просветителя» Дмитрий Борисович Зимин. «Мой ответ будет значительно более исчерпывающим, чем вам говорили многоуважаемые члены жюри. Даю определение: русскоязычной научно-популярной литературой называются 10 длинных списков премии „Просветитель“, а особо хорошей — 10 коротких списков премии». А на вопрос, что стало главным результатом работы премии за это десятилетие, он сказал: «Мне интересно жить!»

Пресс-конференция, состоявшаяся 1 марта в московском кафе «Март», дала старт приему заявок на десятый, юбилейный год премии. Книги можно отправлять на конкурс до 15 мая 2017 года (все подробности см. на сайте premiaprosvetitel.ru/soisk). Длинный список юбилейного года будет представлен общественности не позднее 30 июня. Короткий список по гуманитарной и естественно-научным номинациям станет известен 4 октября 2017 года.

Объявлению лауреатов премии будет предшествовать фестиваль премии «Просветитель», который пройдет в нескольких городах России. В частности, в партнерстве с «Ельцин-центром» запланирована большая фестивальная программа в Екатеринбурге. А имена авторов двух лучших книг станут известны на торжественной церемонии награждения 16 ноября 2017 года. Денежное вознаграждение двух победителей составит 700 тыс. руб. Финалисты, попавшие в короткий список, получат по 100 тыс. руб. Издателей книг лауреатов наградят денежным сертификатом достоинством в 130 тыс. руб. на продвижение книг на рынке.

См. также видеозапись пресс-конференции: www.youtube.com/watch?v=MSI_Y4FMVR0

Наталия Демина
Фото прессслужбы премии «Просветитель»

 

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