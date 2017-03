Премия «Просветитель»: мушкетеры 10 лет спустя

В этом юбилейном сезоне на премии „Просветитель“ обязательно будут сюрпризы, но про них мы вам пока не расскажем», — весело подвел итоги первой пресс-конференции этого года сопредседатель оргкомитета премии Александр Гаврилов. «Если посмотреть Google-тренд и кривые употреблений слов „Путин“ и „гомеопатия“, то вторая, естественно, была на порядки ниже первой, а после опубликования нашего меморандума обогнала кривую с Путиным. Но сейчас уже на спад пошла», — отметил в кулуарах Александр Панчин, новый член жюри «Просветителя», лауреат 2016 года. Ему пришлось выдержать основные битвы против гомеопатии в феврале. «А моему сыну пару раз гомеопатия помогла», — сказал еще один член жюри, научный руководитель Госархива РФ Сергей Мироненко. «А Вы уверены, что это не было обычной аллергией?» — спросил его Панчин, но что ему ответил историк, я не услышала. «Отличная выборка! Все мнения по острым вопросам представлены», — наверняка скажут читатели.

Между тем председатель жюри математический физик Алексей Семихатов, напустив на себя начальственную строгость, рассказывал генетику Екатерине Померанцевой, единственной даме в жюри, о том, что «если человек хороший, но ничего не читает, то мы его тут же с позором [из жюри] изгоняем». «Ведь мы берем ответственность за книги, как за детей», — продолжал он. «Это меня как раз не пугает, — отвечала ему Екатерина. — Меня больше пугает, что, когда ты выкраиваешь время на то, чтобы разбираться в судьбах выдуманных людей, ты его забираешь у судеб невыдуманных людей. Я работаю с пациентами, изучаю их случаи, в том числе и дома. Когда я вечером прихожу домой и сажусь за компьютер, то всегда есть дилемма: инвестировать время в выдуманную историю или реальную, а реальных историй очень много».

На пресс-конференции члены жюри рассказали, каким они себе представляют идеальный научпоп. Биоинформатик Александр Панчин в качестве примера для подражания назвал книгу Роба Бразертона (Rob Brotherton) «Подозрительные умы: почему мы верим в конспирологические теории» («Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy Theories»): «Автор лаконично концентрирует накопленные научные знания, и делает это очень аккуратно с точки зрения научных фактов, но в то же время очень увлекательно и интересно. Мое представление об идеальном научпопе таково: это концентрат человеческого знания в хорошем изложении без существенных ошибок».

В свою очередь Екатерина Померанцева заметила, что «хорошая научно-популярная литература должна способствовать принятию читателями ряда правильных решений». Это и решение о выборе профессии, возможно научной, и разрешение жизненных ситуаций. «Если книга посвящена доказательной медицине, то она помогает людям принять решение относительно своего здоровья, основанное на фактах, а не на слухах и мифах. Научно-популярная литература помогает людям принимать решения с учетом научных представлений и научного метода», — считает она.

Лауреат премии «Просветитель» 2016 года, эксперт в области архитектуры Сергей Кавтарадзе обратил внимание на умение авторов хороших научно-популярных книг «представить настоящую науку со всей ее сложностью как захватывающий детектив». «Всякая наука — это расследование. Мы чего-то не знаем, мы идем по следу, собираем доказательства и находим разгадку».

Историк Сергей Мироненко поддержал Екатерину Померанцеву в том, что хорошая научно-популярная литература главным образом нужна для выбора профессионального пути. «Я хорошо помню книгу выдающегося историка Валентина Лаврентьевича Янина „Я послал тебе бересту“ об археологических находках, сделанных в Новгороде… И во многом чтение этой книги увлекло меня на исторический факультет МГУ и определило мою жизнь». Сергей Владимирович посетовал, что «современная наука, к сожалению, говорит на птичьем языке, понятном только тем, кто непосредственно погружен в те или иные проблемы. Умение говорить ясно и понятно для всех — это тяжелая и трудная задача, поэтому так важно, чтобы было больше хороших научно-популярных книг».

Поэт и учитель математики Евгений Бунимович считает, что самая важная характеристика настоящей научно-популярной литературы состоит в том, чтобы «зацепить» не только тех, кто уже заинтересован в науке, но и тех, кто в школе не любил, например, математику и только сейчас, с помощью увлекательной книги, понял, насколько эта наука может быть интересной. Председатель жюри Алексей Семихатов согласился на 100% со всем сказанным его коллегами по высокому ареопагу. «Это не значит, что у нас и дальше в жюри будет такое единодушие, но в данном случае я согласен с каждым».

Но пожалуй, самый гордый и дерзкий ответ на вопрос, заданный Александром Гавриловым, дал основатель «Просветителя» Дмитрий Борисович Зимин. «Мой ответ будет значительно более исчерпывающим, чем вам говорили многоуважаемые члены жюри. Даю определение: русскоязычной научно-популярной литературой называются 10 длинных списков премии „Просветитель“, а особо хорошей — 10 коротких списков премии». А на вопрос, что стало главным результатом работы премии за это десятилетие, он сказал: «Мне интересно жить!»

Пресс-конференция, состоявшаяся 1 марта в московском кафе «Март», дала старт приему заявок на десятый, юбилейный год премии. Книги можно отправлять на конкурс до 15 мая 2017 года (все подробности см. на сайте premiaprosvetitel.ru/soisk). Длинный список юбилейного года будет представлен общественности не позднее 30 июня. Короткий список по гуманитарной и естественно-научным номинациям станет известен 4 октября 2017 года.

Объявлению лауреатов премии будет предшествовать фестиваль премии «Просветитель», который пройдет в нескольких городах России. В частности, в партнерстве с «Ельцин-центром» запланирована большая фестивальная программа в Екатеринбурге. А имена авторов двух лучших книг станут известны на торжественной церемонии награждения 16 ноября 2017 года. Денежное вознаграждение двух победителей составит 700 тыс. руб. Финалисты, попавшие в короткий список, получат по 100 тыс. руб. Издателей книг лауреатов наградят денежным сертификатом достоинством в 130 тыс. руб. на продвижение книг на рынке.

Наталия Демина

Фото пресс— службы премии «Просветитель»

