ТрВ №5 (224) за 2017 г.: Премия «Просветитель»: мушкетеры 10 лет спустя
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 224 от 14 марта 2017 года в PDF
Анонс номера
Наука в сумасшедшем мире
Физик— теоретик Михаил Шифман выпустил серию книг о судьбах коллег в СССР и нацистской Германии — стр. 4–5
Математические прогулки
Академик РАН Юрий Апресян рассказывает о ярких страницах теоретической лингвистики — стр. 6–7
Je suis kawaii
Востоковед Александр Беляев рассуждает о феномене каваии — стр. 8
Саранча и важность мелочей
Страницы биографии легендарного энтомолога Бориса Уварова — стр. 9
Память
Ушли из жизни физик Людвиг Фаддеев и филолог Сергей Бочаров — стр. 10–11
Как изучают экономику футбола?
«Гамбургский счет» с аналитиком Дмитрием Дагаевым — стр. 12–13
Альцгеймер не дремлет
В развитых странах больных деменцией становится меньше, но по земному шару в целом невеселая статистика — стр. 15
Связанные статьи
Метки: #224, trv, Алексей Огнёв, Архив, газета
Добавить комментарий