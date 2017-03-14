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ТрВ №5 (224) за 2017 г.: Премия «Просветитель»: мушкетеры 10 лет спустя

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 224 от 14 марта 2017 года в PDF

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Анонс номера

Наука в сумасшедшем мире
Физиктеоретик Михаил Шифман выпустил серию книг о судьбах коллег в СССР и нацистской Германиистр. 4–5

Математические прогулки
Академик РАН Юрий Апресян рассказывает о ярких страницах теоретической лингвистики стр. 67

Je suis kawaii
Востоковед Александр Беляев рассуждает о феномене каваии стр. 8

Саранча и важность мелочей
Страницы биографии легендарного энтомолога Бориса Уварова стр. 9

Память
Ушли из жизни физик Людвиг Фаддеев и филолог Сергей Бочаров стр. 1011

Как изучают экономику футбола?
«Гамбургский счет» с аналитиком Дмитрием Дагаевым стр. 1213

Альцгеймер не дремлет
В развитых странах больных деменцией становится меньше, но по земному шару в целом невеселая статистика стр. 15

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