ТрВ №5 (224) за 2017 г.: Премия «Просветитель»: мушкетеры 10 лет спустя

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 224 от 14 марта 2017 года в PDF

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Анонс номера

Наука в сумасшедшем мире

Физик— теоретик Михаил Шифман выпустил серию книг о судьбах коллег в СССР и нацистской Германии — стр. 4–5

Математические прогулки

Академик РАН Юрий Апресян рассказывает о ярких страницах теоретической лингвистики — стр. 6–7

Je suis kawaii

Востоковед Александр Беляев рассуждает о феномене каваии — стр. 8

Саранча и важность мелочей

Страницы биографии легендарного энтомолога Бориса Уварова — стр. 9

Память

Ушли из жизни физик Людвиг Фаддеев и филолог Сергей Бочаров — стр. 10–11

Как изучают экономику футбола?

«Гамбургский счет» с аналитиком Дмитрием Дагаевым — стр. 12–13

Альцгеймер не дремлет

В развитых странах больных деменцией становится меньше, но по земному шару в целом невеселая статистика — стр. 15

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