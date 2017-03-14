Они не пашут

В конце января мы опубликовали заметку [1] о запросе Счетной палаты, полученном многими российскими институтами, и направили соответствующий запрос в Счетную палату. Мы получили ответ в виде пришедшего на электронную почту газеты файла с текстом без подписи (обратный адрес — press@ach.gov.ru). Полная версия ответа публикуется на нашем сайте [2], а здесь мы приведем лишь короткие выдержки из ответов на некоторые вопросы.

— Сколько таких запросов было отправлено?

— Запрос… направлен кругу организаций… (никаких численных данных не приведено).

— Каковы оценки рабочего времени, которое было затрачено в одном институте на то, чтобы ответить на запрос? Реально ли было подготовить ответ за два рабочих дня и чем была вызвана такая срочность?

— Осуществляется сбор фактических данных и информации, которыми организация — адресат финансирования обязана располагать… Направление такой информации… представляется возможным в установленные… сроки в случае надлежаще организованного учета и хранения информации, в том числе с применением электронных технологий… В запросе информации… были указаны контактные данные… для осуществления оперативной связи и уточнения (пояснения) возможных вопросов в части определения объема, формы предоставляемых материалов и оптимального срока подготовки ответа с учетом даты получения запроса. (Никаких численных оценок нет.)

— Как планируется использовать полученные сведения, в частности копии табелей (п. 4 письма)?

— Полученные сведения будут проанализированы и… учтены при подготовке отчета о результатах контрольного мероприятия.

— Какова стоимость проведения этого аудита?

— В соответствии со статьей 41 Федерального закона № 41-ФЗ финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации, в том числе направленной на проведение контрольных мероприятий, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Если кто-то думает, что мы занимаемся выборочным цитированием, с тем чтобы выставить СП в неприглядном свете, — не поленитесь, проверьте по полной версии. Если же кому-то из читателей показалось, что его держат за идиота, редакция готова вступить в дальнейшую переписку с СП: предлагайте точные формулировки вопросов.

М. Г.

1. Мы не сеем, мы не пашем… ТрВ-Наука. № 221 от 31 января 2017 года.

2. URL — приложен файл Accountants-Response. http://trv-science.ru/uploads/Accountqants-response.doc

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