Наука и 8 Марта

В качестве возможной ролевой модели для женщин-ученых назову доктора Розмэри Редфилд из Университета Британской Колумбии. Умная женщина с твердым характером, выдающийся микробиолог, строгий профессор, волосы красит в сиреневый или розовый цвет (на что решится не каждый профессор, а ей к лицу). Ведет блог о своих исследованиях [1], ироничный и увлекательный; кстати, о сети блогов о науке [2] стоило бы написать отдельно, интересное начинание. Доктор Редфилд в свое время решительно выступила против, цитирую, «антинаучных действий» издательского дома Elsevier (их огромных подписных цен и борьбы с бесплатным распространением научных публикаций). Но молекулярные биологи всех стран особо пристально следили за ее блогом в 2011–2012 годах, когда она повторяла сенсационные эксперименты Фелисы Вольф-Саймон, обнаружившей в калифорнийском озере бактерии с ДНК, в которой фосфор якобы заменен мышьяком, и публиковала результаты в режиме реального времени. Сенсация предсказуемо сдулась: чище надо работать, констатировали доктор Редфилд с соавторами. Добавлю, что, когда «Химия и жизнь» попросила разрешения использовать материалы из ее блога, мы получили очень теплый ответ. [3]

Ну, за международную солидарность женщин — ученых, преподавателей и просветителей!

Елена Клещенко («Химия и жизнь»)

1. http://rrresearch.fieldofscience.com/

2. www.fieldofscience.com/

3. http://hij.ru/read/issues/2012/march/677/

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