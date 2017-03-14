Из жизни социолога

На защите интересов социолога

Авторские колонки Комментариев нет 850 просм., 850 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Два года назад ВЦИОМ выступил инициатором разработки профессионального стандарта социолога. Инициатива конъюнктурная, направленная на реализацию общегосударственной программы всеобщей стандартизации страны. Действующие нормативные акты в наших землях есть самый убедительный аргумент инициативности — и убеждать никого не пришлось. Вскоре подключились социологии «Вышки», Института социологии РАН, представители региональных исследовательских компаний. Если поставлена задача на уровне правительства, следует выполнять, иначе выполнят другие — такова беспроигрышная логика текущих игр в общественно значимые проекты. Удивляться здесь нечему: государство у нас — единственный легитимный новатор.

Не берусь рассуждать о подготовленных документах. Прагматика их появления на свет далека от полевой работы, в которой хотя бы понимаю чуть больше случайного прохожего. Нормотворчество притягивает людей особого склада, создавая надежные оградительные барьеры для остальных. Но нельзя пройти мимо весьма любопытной детали — компетенции интервьюеров, реально выполняющих работу по сбору данных, представлены лишь в списках, через запятую с наблюдателями, модераторами и операторами. Именно на эту бессмертную идею всесилия социологического знания и его носителя — социолога — позвольте обратить внимание.

Бессмертие идей обозначается в публичном дискурсе нечувствительностью к корпоративным интересам, безразличием к профессиональным или образовательным статусам. Бессмертие идей проявлено в их очевидности, непроблематичности, я бы сказал, скучности — «есть дела и поважнее». Итак — раз, два, три — попробуй, интервьюер, поговори.

Раз: у тебя нет голоса, ты сам понимаешь, что ты никто.

Мужчина за шестьдесят, двадцать лет проработавший механиком на судах дальнего плавания, не усидел на диване, забрел в звонковый центр, стал профессиональным интервьюером: Есть профессии публичные, на виду. Водитель автобуса, продавец, полицейский. О них все знают, говорят. А есть невидимые, незаметные. Взять моряков. Мало кто отдает себе отчет в том, что каждую минуту тысячи судов в море. Но есть желание — можно увидеть. Например, есть такая карта MapAIS. На ней все суда, которые в пути, как на ладони. Взять интервьюера. Кто о нем знает? Иногда по телевизору мелькнет: «по данным Левада-Центра» или «ВЦИОМ». А сотни компаний вроде нашей — сущие невидимки. Занимаемся публичными вопросами, а сами как шпионы, в тени. О каком доверии, соучастии в опросе может идти речь, если люди даже не догадываются о нашем существовании?

Два: твоя задача — конвертировать возмущение в череду конвенциональных нарушений, которые делать нельзя, но без которых не обойтись.

Женщина средних лет, разведена, подрастает дочка. Интервьюер со стажем. Буднично и неэмоционально рассказывает о разговорах с новичками в профессии: Порой новенькая пройдет анкету и начнет возмущаться: «Что там за люди сидят?! Какую ахинею придумывают?! » Я тут же урезоню: «Успокойся. У каждого — свои мозги, свой хлеб». Так разве успокоится: «И мне бабушке восьмидесятилетней зачитывать, не работает ли она или не сидит ли в декретном отпуске?» — «Ты зачитай — и всё. Больше споришь. Хочется им, пусть слушают.

Хороших вопросов не бывает. Порой приходится интервьюерам и между собой ремонтировать осмысленность диалога. Приписать невменяемость составителям анкеты — хорошее средство для усмирения эмоций и успокоения разыгравшихся страстей.

Три: будь собой, строй свой мир, не забегай за линию начальствующего Социолога.

Прислушиваюсь к молодой маме, для которой особое значение имеет свободный график с максимальной загрузкой: Первое время за телефоном был какой-то кошмар! Не мое, казалось, не выдержу. Как можно навязываться на разговор к незнакомым? Если кто отказал, так просто беда. Грубым словом покрыл — трагедия. Но ничего, переболела неверием, выправилась. По профессии я учитель, потому взяла дисциплиной. Учителя никогда не опаздывают, не имеют права на слабость. Приходила на работу за пять минут до смены. Выспалась — не выспалась, поела — не поела, но улыбнулась и вперед. Бывали проколы. Однажды заказчик запротестовал. Попросил меня снять с опроса, потому что в трубку зевала. Мужу плохо было, всю ночь со скорой бегали. Но если я записалась, то пришла. Дисциплина прежде всего.

В унисон слова юриста, оказавшегося на мели — и записавшегося в интервьюеры: Я обычно приземляю людей с точки зрения закона и просто здравого смыла. Профессия юриста оставляет отпечаток. Потому к работе интервьюера отношусь куда серьезней многих. Если задача состоит в сборе голосов, мнений, — малейшие отклонения, сбои в разговоре могут многое испортить. Ведь никто, кроме интервьюера, не видит, не знает, как человек отвечает: в каком настроении, расположении, в каких обстоятельствах. В анкете ничего такого нет. Многие махнут рукой, внесут, что есть, нажмут кнопку «завершить», анкета уйдет в базу. Я лучше остановлю интервью, сама прерву разговор, если вижу, что человек смеется, комедию ломает, не относится серьезно к вопросам. Приближать людей к реальности — мое кредо.

Зачем нужен профстандарт социолога? Очевидно, «для защиты корпоративных профессиональных интересов» (см. [1]). Защищаться нужно от государства, чтобы в лице Министерства образования оно не навязало очередную невнятицу образовательных стандартов, в лице расторопных чиновников иных министерств и ведомств — не слило выгодный тендер исполнителям вне устоявшейся корпорации. Защищаться нужно от народа. Иначе нет доверия, а борьба за доверие — это лучшая защита собственных интересов. Защищаться нужно от интеллигенции, время от времени проявляющей внимание к результатам опросов, ибо ее внимание зачастую неудобно и двусмысленно. Но самое главное — защищаться следует от интервьюеров, их повседневной рациональности, их решений и действий, их коммуникации с респондентами.

Иначе интервьюер может заговорить. К чему это приведет? Раз — будет разрушена монополия на общественное мнение, приписанная «большой тройке» московских опросных компаний. Два — возникнут ограничения на вопросы. Окажется, что не каждый чих чиновника, подкрепленный весомым бюджетом, может быть оформлен анкетным вопросом. Безусловно, обо всем можно спросить, но не всё поддается ответу — и тем более интерпретации. Три — сложнее станет защищать тотальность стандартизации, невозможным может оказаться тоталитаризм в производстве общественного мнения. Без этого образ великого Социолога меркнет, место его сжимается, влияние падает — и статус усыхает. Для интервьюера кредо — «приземлять к реальности», для Социолога — защищать корпоративные профессиональные интересы.

Дмитрий Рогозин,
канд. соц. наук, Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

1. http://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/professionalnyi_standart_sociologa/. Дата обращения: 6.03.2017

 

Связанные статьи

 
Помощь «Троицкому варианту — Наука»
 

Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Добавить комментарий

 