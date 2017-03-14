Деменция пасует перед образованием

Население Земли стареет, а с возрастом приходят болезни, в том числе сенильная деменция, или старческое слабоумие. Так называют ослабление памяти и когнитивных функций, развившееся в результате гибели нейронов головного мозга. Нарушения настолько сильны, что люди не могут жить самостоятельно. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, старческой деменцией страдают более 46 млн человек, и специалисты ожидают, что к 2050 году число больных увеличится почти втрое. Однако в некоторых развитых странах старческая деменция за последние четверть века, вопреки прогнозам, стала отступать.

Так, в Англии с 1991 по 2011 годы число заболеваний оказалось на 24% меньше ожидаемого, а это около 200 тыс. случаев. Среди пожилых участников программы Framingham Heart Study, которую для выяснения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний проводит с 1948 года

Бостонский университет, частота деменции снижается с 1977 по 2008 год примерно на 20% каждые 10 лет, но только среди людей, имеющих законченное среднее образование. И это при том, что в развитых странах стремительно растет число больных ожирением, которое влечет за собой гипертензию, диабет с сосудистыми осложнениями и повышенный уровень холестерина, а это всё факторы риска старческой деменции, которую провоцируют, в частности, атеросклероз и высокое давление. В Соединенных Штатах доля больных ожирением людей 65 лет и старше выросла с 23% в 1990 году до 35% в 2012-м, а распространенность диабета — с 9% до 21%.

Специалисты видят две основные причины этого феномена. Во-первых, сердечно-сосудистые заболевания стали лучше лечить. В частности, медики научились эффективно предотвращать инсульты и инфаркты у больных диабетом, следовательно, снижается и риск развития деменции из-за недостаточного кровоснабжения или гибели участков мозга. Во-вторых, на распространенность деменции повлиял растущий уровень образования. И дело не только в том, что длительная стимуляция мозговой активности позволяет создать когнитивный резерв, то есть способность мозга справляться с последствиями его повреждения. Более высокий уровень образования чаще ассоциируется со здоровым образом жизни, то есть физической активностью, правильным питанием, отказом от курения, с более интеллектуальными занятиями и доступом к хорошему медицинскому обслуживанию. Каждый из этих факторов снижает вероятность развития деменции.

Все эти соображения высказывались неоднократно и подтверждены многими исследованиями. Свой вклад в постижение причин возрастной деменции внесли и специалисты Мичиганского университета. Они действовали в рамках проводимого ими масштабного исследования Health and Retirement Study (HRS), начатого в 1992 году и собирающего данные о здоровье, умственных способностях, семейном положении, занятиях и материальном достатке жителей Соединенных Штатов 65 лет и старше. HRS наблюдает за судьбой участников до их смерти, и в исследование регулярно включают новых людей. Ученых интересовало, как изменилась заболеваемость старческой деменцией в США между 2000 и 2012 годами. В 2000 году они опросили 10 546 респондентов, спустя 12 лет — 10 516. Если пожилой человек не мог пройти тестирование, исследователи старались найти близкого родственника, который мог бы ответить на вопросы. Такого стороннего информатора по возможности находили и в том случае, когда участник мог сам ответить на вопросы теста, — для большей объективности.

Результаты исследования подтвердили известную тенденцию. За 12 лет распространенность старческой деменции в США снизилась с 11,6% до 8,9%. Сократилась и доля менее выраженных возрастных когнитивных нарушений: с 21,2% до 18,8%. Средний возраст участников исследования не изменился, он равен примерно 75 годам, однако в когорте 2012 г ода выше доля людей старше 85 лет.

Снижение уровня деменции действительно сопровождается ростом образованности американцев. В 2000 году 32,6% опрошенных не имели законченного среднего образования, и только 16,6% отучились более 16 лет, получив высшее образование; в 2012 году таких людей было 20,6% и 23,6%, соответственно. Среднее количество лет, потраченных человеком на обучение, увеличилось примерно на год. Исследователи ограничились этим формальным показателем, не уточняя, чему именно учились участники опроса и насколько хорошо.

Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний выросла за 12 лет с 29,1% до 31,6%, при этом частота инсультов осталась прежней. Действительно, медицина научилась поддерживать сосуды в относительно приличном состоянии.

Гораздо больше стало пожилых людей с ожирением и диабетом. Ожирение, оказывается, снижает риск деменции, но только в случае, когда развилось в старости. Возникнув в середине жизни, оно может увеличить риск когнитивных нарушений в будущем.

Диабет чреват сосудистыми нарушениями и повышает риск развития деменции на 39%. Распространенность диабета среди участников опроса выросла с 16,4% до 24,7%, однако болеют они не так тяжело, как раньше, потому что лучше лечатся. Доля больных диабетиков, принимающих лекарства, увеличилась с 86% до 90%; до инсультов, сердечной недостаточности и ампутаций дело у них, как правило, не доходит.

Социально-экономические факторы, связанные с уровнем образования, уровень доходов и расовая принадлежность хотя и влияют на вероятность развития деменции, не объясняют различий между двумя когортами.

Безусловно, прогресс в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и диабета сыграл не последнюю роль в борьбе с деменцией. Однако полный набор социальных, поведенческих и медицинских факторов, влияющих на распространение деменции, еще не установлен. В частности, сами исследователи не учитывали генетическую предрасположенность к успешному обучению и риску развития когнитивных нарушений.

Тем не менее исследователи полагают, что когнитивный резерв, возникающий в результате длительного, рано начатого обучения позволит снизить риск деменции. И этот рецепт годится для любой страны мира.

Наталья Резник

1. Langa K. M., Larson E. B., Crimmins E. M., Faul J. D., Levine D. A., Kabeto M. U., Weir D. R.

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