Золотая медаль за популяризацию науки
16 февраля 2017 года Российская академия наук объявила лауреата Золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний. Президент РАН Владимир Фортов вручил награду коллективу лаборатории популяризации и пропаганды математики [1] Математического института им. В. А. Стеклова РАН: Николаю Андрееву, Николаю Долбилину, Павлу Кожевникову, Сергею Коновалову и Никите Панюнину.
Медаль была присуждена Президиумом РАН за проекты лаборатории: «Математические этюды» (http://etudes.ru), «Механизмы П. Л. Чебышева» (http://tcheb.ru), архив книгоиздательства Mathesis (http://mathesis.ru), архив журнала «Вестник опытной физики и элементарной математики» (http://vofem.ru), приложения для мобильных устройств с математическим содержанием, книгу «Математическая составляющая» (http://book.etudes.ru).
Как отметил в ответном слове Николай Андреев, лаборатория популяризации и пропаганды математики МИАН до сих пор является уникальной, несмотря на то что в России ученые традиционно играют главную роль и в популяризации научных знаний, и в разработке стандартов математического образования (и это очень важно, так как лучше ученых это никто не сделает).
В качестве примера Андреев привел организацию математических олимпиад в 1930-е годы членом-корреспондентом РАН Б. Н. Делоне и журнал «Квант», который был создан и сформировался под руководством двух выдающихся ученых — И. К. Кикоина и А. Н. Колмогорова. По его словам, тот факт, что лаборатория создана именно в ведущем научном центре — Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН, — позволил создавать проекты высокого уровня: нетривиальные в научном смысле, содержащие информацию, полученную от действующих ученых, из первых рук. Всё вместе сделало «Математические этюды» широко известным брендом — материалы проектов используются, в частности, во многих школах России.
Также на мероприятии были вручены награды победителям конкурса инновационной журналистики Tech in Media «Коммуникационной лаборатории» РВК. В рамках конкурса оцениваются совместные партнерские проекты и публикации научных организаций и СМИ. Приз за лучшую научную новость получили научный журналист Юлия Смирнова и пресс-секретарь Университета ИТМО Тамара Беседина за заметку «У больных мигренью слишком чувствительные сосуды» на сайте «Наука и жизнь» [2], а также научный журналист Максим Абдулаев и пресс-секретарь Института биоорганической химии РАН Юлия Шуляк за заметку «Биохимики нашли белок, который защищает клетки мозга от болезни Альцгеймера» на сайте chrdk.ru [3].
Приз в номинации «Спецпроект со СМИ» получили Александр Золотарёв (Сколтех), Инесса Григалюне (ИППИ РАН) и Ксения Самойленко («ПостНаука») за проект «Математические прогулки». Приз за лучшее интервью 2016 года «Противники ГМО — просто дураки» достался Олегу Коронному и Михаилу Гельфанду (ИППИ РАН) [4].
- mi.ras.ru/index.php?c=show_dep&id=49
- nkj.ru/news/29409/
- http://chrdk.ru/news/biohimiki_nashli_belok_kotoryi_zashhishhaet_kletki_mozga_ot_bolezni_ altsgeimera
- https://daily.afisha.ru/technology/2194-protivniki-gmo-prosto-duraki-mihail-gelfand-o-borbe-s-predrassudkami/
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