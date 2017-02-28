Про деньги

Задача про монеты

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Продолжаем новую рубрику ТрВ-Наука, посвященную денежной наличности всех времен и народов и начатую в ТрВ-Наука № 221 и № 222.

Приведены надписи на реверсах пяти старинных грузинских монет:

ე ქართული ფული ჩყდ — пули 1804 года;

ი ქართული ფული ჩყჱ — полубисти 1808 года;

კ ქართული ფული ჩყი — бисти 1810 года;

უ ქართული თეთრი ჩყიე — двойной абаз 1815 года;

რ ქართული თეთრი ჩყლა — полуабаз 1831 года.

Дан также современный грузинский алфавит, отличающийся от того, который применялся в начале XIX века, отсутствием некоторых букв:

აბგდევზთიკლმნოპჟრსტუფქღყშჩცძწჭხჯჰ.

Задание 1. Где в алфавите стояла буква ჱ?

Задание 2. Столько пули в одном бисти? Сколько бисти в одном абазе?

Задание 3. Что будет отчеканено на реверсах пули 1806 года, абаза 1818 года, двойного абаза 1824 года?

Примечания.

  1. Надписи ქართული ფული и ქართული თეთრი — это не обозначения номиналов; они переводятся как «грузинская монета» (на медных монетах) и «грузинское серебро» соответственно.
  2. Эта задача в чуть измененном виде была предложена на XXVI традиционной олимпиаде по лингвистике в 1995 году.
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М. Г.

 

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