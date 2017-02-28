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Есть ли жизнь в российской научной фантастике?

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Коллаж М. Борисова

Коллаж М. Борисова

5 марта 2017 года (в воскресенье) в культурно-просветительском центре «Архэ» состоится круглый стол «Существует ли российская научная фантастика как явление и нужна ли она современному обществу?». Ее организаторами помимо «Архэ» стали журнал «Химия и жизнь» и газета «Троицкий вариант — Наука».

Вход свободный (поощряется добровольное пожертвование на нужды научной популяризации). Начало в 17:00.

В дискуссии примут участие:

Елена Клещенко, зам гл. редактора «ХиЖ», ведущая;
Борис Штерн, докт. физ. -мат. наук, гл. редактор ТрВ-Наука, соведущий;
Максим Борисов, выпускающий редактор ТрВ-Наука;
Василий Владимирский, литературный критик, писатель и журналист;
Кирилл Еськов, канд. биол. наук, палеонтолог, писатель и популяризатор;
Антон Первушин, писатель-фантаст, автор ряда научно-популярных книг и научный журналист.

Предварительные вопросы к обсуждению:

  1. Что происходит с НФ в России и в мире? Какие виды фантастики существуют и какие из них имеют отношение к НФ?
  2. Есть ли в обществе потенциальный спрос на НФ? Если да, то на какую и в какой категории читателей?
  3. Как соотносятся просветительство, популяризация науки с научной фантастикой? Что общего, в чем разница?
  4. Какая компонента важнее в научной фантастике: литературная (художественная) или просветительская? Насколько они конфликтуют друг с другом?
  5. Зачем ученые и инженеры пишут фантастику и кто вообще ее «должен» писать согласно профессии и навыкам?
  6. Что могла бы дать обществу НФ, существуй она как явление?
  7. Как можно организовать «просветительство через НФ»? Насколько важно жанрово отделить ее от разных видов фэнтези?

Также будет организована бесплатная интернет-трансляция обсуждения: http://arhe.msk.ru/?page_id=4985

По всем вопросам относительно мероприятия обращайтесь: по тел. +7 (929) 579-6456, по почте arhe.msk@gmail.com

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке http://arhe.msk.ru/?p=11893

 

Борис Штерн о российской научной фантастике (YouTube, Natalia Demina)

 

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