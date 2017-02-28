Есть ли жизнь в российской научной фантастике?
5 марта 2017 года (в воскресенье) в культурно-просветительском центре «Архэ» состоится круглый стол «Существует ли российская научная фантастика как явление и нужна ли она современному обществу?». Ее организаторами помимо «Архэ» стали журнал «Химия и жизнь» и газета «Троицкий вариант — Наука».
Вход свободный (поощряется добровольное пожертвование на нужды научной популяризации). Начало в 17:00.
В дискуссии примут участие:
Елена Клещенко, зам гл. редактора «ХиЖ», ведущая;
Борис Штерн, докт. физ. -мат. наук, гл. редактор ТрВ-Наука, соведущий;
Максим Борисов, выпускающий редактор ТрВ-Наука;
Василий Владимирский, литературный критик, писатель и журналист;
Кирилл Еськов, канд. биол. наук, палеонтолог, писатель и популяризатор;
Антон Первушин, писатель-фантаст, автор ряда научно-популярных книг и научный журналист.
Предварительные вопросы к обсуждению:
- Что происходит с НФ в России и в мире? Какие виды фантастики существуют и какие из них имеют отношение к НФ?
- Есть ли в обществе потенциальный спрос на НФ? Если да, то на какую и в какой категории читателей?
- Как соотносятся просветительство, популяризация науки с научной фантастикой? Что общего, в чем разница?
- Какая компонента важнее в научной фантастике: литературная (художественная) или просветительская? Насколько они конфликтуют друг с другом?
- Зачем ученые и инженеры пишут фантастику и кто вообще ее «должен» писать согласно профессии и навыкам?
- Что могла бы дать обществу НФ, существуй она как явление?
- Как можно организовать «просветительство через НФ»? Насколько важно жанрово отделить ее от разных видов фэнтези?
Также будет организована бесплатная интернет-трансляция обсуждения: http://arhe.msk.ru/?page_id=4985
По всем вопросам относительно мероприятия обращайтесь: по тел. +7 (929) 579-6456, по почте arhe.msk@gmail.com
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке http://arhe.msk.ru/?p=11893
Борис Штерн о российской научной фантастике (YouTube, Natalia Demina)
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