Российскую национальную библиотеку ждет «оптимизация»?

Новый, 2017 год начался с серии «культурных» скандалов в Санкт-Петербурге. Одним из них стал проект слияния Российской национальной библиотеки (РНБ) и Российской государственной библиотеки (РГБ), а также вероятного лишения РНБ права получать обязательный бумажный экземпляр печатной продукции.

Напомним, что инициаторами слияния стали директор РНБ Александр Вислый, ранее директор Ленинки, и пришедший ему на смену и. о. генерального директора РГБ Владимир Гнездилов. Текст соответствующего письма, которое было ими направлено министру культуры РФ, до сих пор не опубликован. Известно лишь, что авторы инициативы предлагают ликвидировать «дублирующие функции» двух библиотек для экономии бюджетных денег. На данный момент известно, что при правительстве РФ создана рабочая группа по вопросу объединения библиотек [1].

В настоящее время проблема широко обсуждается на страницах СМИ и вызвала протестное движение. В Министерстве культуры его уже назвали борьбой с ветряными мельницами [2]. Однако реальность подкидывает всё новые поводы для борьбы.

30 января 2017 года в Росбалте состоялась пресс-конференция «Что будет с Российской национальной библиотекой после слияния с РГБ?», куда был приглашен, но не явился А. И. Вислый. На пресс-конференции с критикой в адрес администрации РНБ выступила ее библиограф Татьяна Шумилова. После выступления Татьяну Эдуардовну уволили из РНБ [3]. В тот же день на сайте «Радио Свобода» был опубликован материал с мнением экспертов о слиянии библиотек. В нем библиограф Российской национальной библиотеки Никита Елисеев говорил о несостоятельности идеи объединения электронных каталогов РНБ и РГБ [4]. Через две недели он получил от дирекции библиотеки дисциплинарное взыскание [5].

По-видимому, подобная «оптимизация» была предложена Александром Вислым (бывшим начальником отдела информации ОАО «Роснефть») и Владимиром Гнездиловым неслучайно. В подготовленном в 2014 году Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления Сколково «Атласе новых профессий» утверждается, что профессии «библиотекарь, документовед/архивариус» до 2020 года «устареют» [6].

В «Атласе» неожиданно быстрая смерть профессии в течение трех лет комментируется так: «Оцифровка всех библиотек и архивов с возможностью доступа к любой информации 24/7 из любой точки мира производит революцию в архивном и библиотечном деле. Библиотекари и архивариусы в их нынешнем виде исчезнут, но деятельность по управлению архивами перейдет в сетевые решения».

Любому образованному человеку ясно, что никакое создание «единого процессингового центра» [7] не сможет отменить необходимость всего комплекса работ по хранению и каталогизации уже находящихся в РНБ более 40 млн книг. Их оцифровка потребует участия не одного поколения библиотекарей, причем работающих в разных отделах, от фондового обслуживания до каталогизации и научных. О какой пользе для страны и ее библиотечного дела, в частности, может идти речь при разговорах о масштабных увольнениях библиотекарей (профсоюзная организация РНБ говорит об увольнении 400 сотрудников РНБ) — непонятно.

Из немногочисленных выступлений А. И. Вислого становится ясно, что в существующем виде РНБ его не удовлетворяет ни по вопросам комплектования фондов, ни по кадровому составу [8]. По-видимому, он, как и авторы «Атласа новых профессий», судит о сути профессии библиотекаря по своему студенческому опыту, когда пару раз в год посещал библиотеку физического факультета для получения учебников.

Основное благо развития библиотек он видит в объединении электронных каталогов РНБ и РГБ, а также Национальной электронной библиотеки, которая должна комплектоваться электронными экземплярами изданий. При этом на вопрос о слиянии РНБ и РГБ он отвечает, что это не в его компетенции.

Особое недоумение вызывает тот факт, что электронные экземпляры изданий, которые с 1 января 2017 года получают от издательств РГБ и Книжная палата, в каталоги РГБ должны вводить сами сотрудники издательств. Для этого создана и уже начала свое функционирование Система приема обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме [9]. Налицо перекладывание функций отделов комплектования и библиографов на плечи издательств, сотрудники которых часто «творчески» подходят к делу библиографического описания печатной продукции. Возможность полноценного поиска информации в такой «творчески» составленной базе данных вызывает сомнение.

Видимо, по этому поводу нам предлагают не беспокоиться, ведь, по мнению А. И. Вислого, библиотеками всё равно почти никто не пользуется. 2 февраля 2017 года в интервью «Эху Москвы» он заявил, что историков не наберется и несколько сот человек, поэтому читальные залы в главном здании им не нужны [10]. Вероятно, с его точки зрения, петербургские исследователи должны посещать только РНБ, минуя все городские архивы, БАН и т. д. А если они каждый день туда не приходят, то их «нет». Это похоже на мышление трехлетнего ребенка: если я чего-то не вижу, этого нет.

Хотелось бы проинформировать генерального директора РНБ, что, по данным исследования, проведенного сотрудниками Европейского университета в Санкт-Петербурге и ВШЭ, только за один 2014 год в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского не менее одного раза взяли книги более 84 000 читателей!

В частности, социолог Михаил Соколов с соавторами полагают, что появление электронных книг не оказало выраженного влияния на посещаемость библиотек. Во всяком случае, более 40% читателей составляют социальные группы жителей Петербурга, явно обладающих компьютерной грамотностью [11]. Поэтому предположение, что библиотекам больше не нужны читальные залы, так как нет читателей, неверно. Более того, ЦГПБ им. Маяковского — это не РНБ, для работы с фондами которой приезжают исследователи не только со всей России, но и со всего мира.

Первоначально вопрос о слиянии двух библиотек выглядел как внутренняя проблема библиотечного сообщества, вынесенная в политическое пространство. В то время как руководство РНБ и РГБ выступило с инициативой, адресованной министру культуры, библиотечное сообщество в лице бывшего директора Библиотеки Академии наук Валерия Леонова, профессора Аркадия Соколова и главного научного сотрудника Научного центра исследований книжной культуры РАН Юрия Столярова опротестовало проект слияния, направив письмо президенту РФ [12]. Создается впечатление, что прямой диалог о судьбе двух крупнейших библиотек страны между коллегами затруднен.

Обращает на себя внимание то, что Валерий Леонов в 2016 году освободил пост директора БАН (которая также входит в число библиотек, получающих обязательный экземпляр). Таким образом, в 2016 году сменилось руководство сразу трех крупнейших библиотек страны: со скандалом был снят с должности директора РНБ Антон Лихоманов [13]; после перевода А. И. Вислого в Санкт-Петербург место генерального директора РГБ вакантно, есть только исполняющий его обязанности В. И. Гнездилов; также по неизвестной причине после более 20 лет руководства свое кресло покинул директор БАН В. П. Леонов. Возможно, это связано с тем, что часть директоров крупнейших библиотек РФ не согласилась с курсом библиотечной реформы?

После того как с 1 января 2017 года вступили в силу поправки к Федеральному закону «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ, возник вопрос о возможности лишения РНБ бумажного обязательного экземпляра и превращения ее в филиал РГБ. «Борьба с ветряными мельницами» абсолютно неслучайна, ведь в Москве под чутким руководством А. И. Вислого забота о книжных фондах на традиционных носителях уже привела в феврале 2015 года к обращению ученых Москвы к руководству РГБ [14]. Тогда требования ученых не получили широкой огласки, и бывший директор Российской государственной библиотеки получил новое назначение. Но сейчас всем понятно, куда дует ветер.

Деятельность Александра Вислого в РНБ, напротив, вызвала большое количество обращений профессионального библиотечного сообщества, сотрудников научных и учебных заведений РФ к президенту, правительству и министру культуры с требованием не допустить уничтожение РНБ. В настоящий момент обнародованы обращения сотрудников Пушкинского дома, Петербургского союза ученых,

Санкт-Петербургской ассоциации социологов, ученых Москвы, Петербургского библиотечного общества [15– 19]. Обращение к президенту РФ от имени петербургских ученых и преподавателей высшей школы, а также всех, кому не безразлична судьба РНБ, на данный момент подписало более 7500 человек [20].

У стен Российской национальной библиотеки в начале февраля уже несколько раз проводились одиночные пикеты петербургских ученых, студентов и общественных деятелей [21]. Участники пикетов требуют сохранения РНБ и возвращения Т. Э. Шумиловой на должность библиографа. Также публично высказана негативная оценка проекта слияния библиотек советником президента по культуре Владимиром Толстым, директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, историками Борисом Колоницким и Львом Лурье, руководителем фракции «СР» в Госдуме Сергеем Мироновым и др. [22–26].

15 февраля 2017 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили обращение к министру культуры с просьбой остановить слияние библиотек. Под обращением подписались 49 из 50 депутатов, т. е. представители всех фракций (sic!) [27].

Ранее с заявлениями против слияния библиотек выступили отдельные фракции ЗакСа: КПРФ, Партии роста, «Яблока» [28].

На прошлой неделе прошла пресс-конференция в ИА REGNUM, где представители библиотечного сообщества выступили с идеей созыва Всероссийского библиотечного съезда с целью обсудить библиотечную реформу и принять взвешенные решения по вопросам реформирования библиотек [29].

В целом, очевидно, что на этот раз начавшийся как внутриминистерский конфликт постепенно перерос в широкое общественное движение в защиту Российской национальной библиотеки. Более того, он явно перестал носить чисто профессионально-политический характер. В настоящий момент защита первой публичной библиотеки страны стала проявлением гражданской позиции не только деятелей науки и культуры, но и представителей всех политических течений. В отличие от ситуации с передачей Исаакиевского собора, здесь нет разногласий какмежду представителями власти, так и между обычными гражданами России. Зато высказываний в поддержку проекта Александра Вислого и Владимира Гнездилова с момента начала протестного движения не слышно.

P. S. Когда верстался номер, стало известно, что министр культуры РФ Владимир Мединский сделал заявление, что в ближайшее время слияния РНБ и РГБ не будет. Остается вопрос, почему только «в ближайшее время» и как долго это время продлится.

Светлана Морозова,

канд. психол. наук, магистр факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, в 2000-х годах сотрудник Российской национальной библиотеки

1. Заявление В. И. Гнездилова Агентству городских новостей «Москва».

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3. Гаврилина С. Питерский библиограф попала в опалу // Независимая газета.

4. В Петербурге эксперты выступили против объединения библиотек // Радио Свобода.

5. Библиограф РНБ Никита Елисеев раздумывает об уходе после уведомления о дисциплинарном взыскании от директора Вислого // ИА Росбалт.

6. Атлас новых профессий. Издательство «Олимп–Бизнес», 2016 год. Цит. по 2-й редакции, с. 265 (Москва, 2015)

7. http://tass.ru/obschestvo/4024383

8. Напр., интервью А. И. Вислого ТК НТВ и ТК Культура.

9. http://oek.rsl.ru

10. Интервью А. И. Вислого радиостанции «Эхо Москвы».

11. Соколов М. М., Соколова Н. А., Сафонова М. А. Статусные культуры, биографические циклы и поколенческие изменения в литературных вкусах читателей петербургских библиотек // Журнал социологии и социальной антропологии. № 3. С. 116-135.

12. Президенту России: Министерство культуры РФ против библиотек // ИА REGNUM.

13. Библиотекари подписались под обращением в защиту гендиректора РНБ // ТК НТВ.

14. http://polit.ru/article/2016/02/12/letter_to_rsl/

15. Зачитано на пресс-конференции в ИА REGNUM.

16. zaks.ru/new/archive/view/165000

17. http://sociologists.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=945:2017-02-14-09-10-13&catid=1:latest-news&Itemid=50

18. colta.ru/news/13696

19. http://krivoe-zerkalo.ru/content/uchenye-vystupayut-protiv-ob-edineniya-rossijskoj-natsionalnoj-i-rossijskoj-gosudarstvennoj-bibliotek.html

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24. novayagazeta.ru/articles/2017/02/13/71485-esche-odna-ataka-na-peterburg

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