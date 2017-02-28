ТрВ №4 (223) за 2017 г.: Надежда… на экзопланетную жизнь

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 223 от 28 февраля 2017 года в PDF

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Анонс номера

Ученый, учитель, поэт

Михаил Цфасман к 80-летию Юрия Манина — стр. 3

Какая же Академия нужна в России в 2017 году?

Мнения Александра Фрадкова, Анны Дыбо, Алексея Кондрашова и Константина Северинова — стр. 4–5

Математические прогулки

Юрий Апресян о важности интегрального описания языка — стр. 6–7

«Квантику» — 5 лет

Иван Высоцкий, Сергей Дориченко, Илья Иткин, Иван Ященко и другие о том, как создается журнал, — стр. 8–9

«Оптимизация» отложена?

Светлана Морозова о том, что происходит с Российской национальной библиотекой, — стр. 10

Гамбургский счет

Ольга Орлова о телевизионной социологии науки — стр. 12

Судьбы научной фантастики в России

Приглашаем 5 марта 2017 года на круглый стол в «Архэ» — стр. 16

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