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ТрВ №4 (223) за 2017 г.: Надежда… на экзопланетную жизнь

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 223 от 28 февраля 2017 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Ученый, учитель, поэт
Михаил Цфасман к 80-летию Юрия Манина — стр. 3

Какая же Академия нужна в России в 2017 году?
Мнения Александра Фрадкова, Анны Дыбо, Алексея Кондрашова и Константина Северинова — стр. 4–5

Математические прогулки
Юрий Апресян о важности интегрального описания языка — стр. 6–7

«Квантику» — 5 лет
Иван Высоцкий, Сергей Дориченко, Илья Иткин, Иван Ященко и другие о том, как создается журнал, — стр. 8–9

«Оптимизация» отложена?
Светлана Морозова о том, что происходит с Российской национальной библиотекой, — стр. 10

Гамбургский счет
Ольга Орлова о телевизионной социологии науки — стр. 12

Судьбы научной фантастики в России
Приглашаем 5 марта 2017 года на круглый стол в «Архэ» — стр. 16

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