ТрВ №4 (223) за 2017 г.: Надежда… на экзопланетную жизнь
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 223 от 28 февраля 2017 года в PDF
Анонс номера
Ученый, учитель, поэт
Михаил Цфасман к 80-летию Юрия Манина — стр. 3
Какая же Академия нужна в России в 2017 году?
Мнения Александра Фрадкова, Анны Дыбо, Алексея Кондрашова и Константина Северинова — стр. 4–5
Математические прогулки
Юрий Апресян о важности интегрального описания языка — стр. 6–7
«Квантику» — 5 лет
Иван Высоцкий, Сергей Дориченко, Илья Иткин, Иван Ященко и другие о том, как создается журнал, — стр. 8–9
«Оптимизация» отложена?
Светлана Морозова о том, что происходит с Российской национальной библиотекой, — стр. 10
Гамбургский счет
Ольга Орлова о телевизионной социологии науки — стр. 12
Судьбы научной фантастики в России
Приглашаем 5 марта 2017 года на круглый стол в «Архэ» — стр. 16
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Метки: #223, trv, Архив, газета, Наталия Демина
Жаль, что в статье «Альтруисты, мошенники и «полицейские» на поле науки» нет ссылки на сбор средств на кинопоказы в кафе «Март» от Димы Завильгельского planeta.ru/campaigns/filmdoc/updates
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На первой полосе вообще-то есть и баннеры, и анонс. И на наших страницах в соцсетях давали... и в самой газете, в № 221
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