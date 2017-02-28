Правление Санкт-Петербургского математического общества с глубоким прискорбием сообщает, что 26 февраля 2017 года после тяжелой продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался академик-секретарь РАН, директор Международного математического института им. Л. Эйлера, многолетний директор Санкт-Петербургского отделения Математического института РАН, член Санкт-Петербургского математического общества с 1970 года, лауреат Государственных премий СССР и РФ, международных премий Хайнемана, Дирака, Шао, Пуанкаре и др., почетный гражданин Санкт-Петербурга Людвиг Дмитриевич Фаддеев.

ТрВ-Наука выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Л. Д. Фаддеева. Мы посвятим его памяти статью в следующем номере нашей газеты.

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