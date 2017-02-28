«Квантику» — 5 лет

В январе 2017 года научно-популярный журнал «Квантик» (kvantik.com) отметил свое пятилетие. Публикуем комментарии авторов, художников и тех, кто помогает этому замечательному проекту.

«Центр оптимизма»

Наталия Демина

Говорят, что чужие дети быстро растут, особенно если у них теплый дом, заботливые родители и верные друзья. Журнал «Квантик», появившийся осенью 2011 года, за пять лет стал сильным и активно развивающимся проектом. На фоне всеобщего пессимизма и наступающего мракобесия, закрытия ряда журналов о науке и постоянных организационных трудностей, которые испытывают многие другие издания, «Квантик» выглядит центром оптимизма и надежды.

За первую пятилетку журнал стал финалистом конкурса «За верность науке» 2015 года, а один из его авторов — географ Иван Кобиляков — лауреатом премии для молодых журналистов за серию познавательных рассказов для детей «12 месяцев оленевода». Помимо 60 номеров журнала, вышедших за 2012–2016 годы, редакция издает раз в полгода альманахи, каждый год — календарь с интересными задачками, активно участвует в математических праздниках и олимпиадах, проводит свои конкурсы (в математическом ежегодно участвует около 500 ребят), ведет онлайн-кружок, и уже идет работа над продвижением на Запад. В частности, в 2016 году издан календарь «Квантика» на немецком языке.

Но главный успех — журнал успел покорить сердца детей и их родителей. В «Квантике» каждый любознательный школьник может найти статью и дело по силам и душе: от наглядной математики на бумаге, статей по астрономии, математике, истории, лингвистике, физике и биологии, интересных экспериментов и опытов до задач олимпиад высшего уровня. Почему бывает месяц, почему облака снизу плоские, как доказать теорему Пифагора с помощью ножниц, почему крышки люков круглые, как сделать телефон из лески и стаканчиков, какие животные никогда не спят и как им это удается, как сложить параболу из листа бумаги, почему отражение в ложке получается перевернутым, почему на Земле бывают приливы, как жуки-светлячки включают и выключают свет, почему у листа А4 такие размеры, как сделать мини-робота, что такое теория вероятностей? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в «Квантике».

Особое внимание редакция уделяет веселым и живым иллюстрациям, вносящим свою лепту в дело научного познания. Удачей стало появление на орбите «Квантика» художника Юстаса, который после многочасовых поисков сумел найти образ веселого любознательного робота-человека. Но он сам говорит, что «Квантика придумали школьники. Ночью, когда дети уходят домой, тот сидит в библиотеке и читает умные книжки, а днем, когда дети приходят в школу, у него появляются рассказы, вопросы и истории, и так он разговаривает с читателями».

Юстас не только сам иллюстрирует обложки и статьи, но и отвечает за подбор иллюстраторов. За пять лет авторами веселых картинок к «Квантику» стали почти 60 художников. «Именно они определяют замечательное лицо журнала», — уверен учитель математики 179-й московской школы Александр Романов.

«Как появляется идея рисунка? Вам дается набросок?» «Нет, мне от автора, кроме его текста, ничего не нужно. Потому что всё уже находится здесь, в моей голове», — рассказал Алексей Капнинский (Капыч), иллюстрирующий рубрику «Две трети правды».

Шутит, что свое математическое образование он уже более 30 лет получает от жены-математика. «Ничего не понимаю в математике, ненавижу головоломки, но мне очень нравится дизайн журнала и то, как главный художник организует работу. Видя, как весело, остроумно и с любовью работают мои коллеги, я стараюсь до их уровня подрастать».

А написать хорошую статью для «Квантика», пожалуй, труднее, чем для взрослого научного журнала. Ведь она должна быть интересной, содержательной, понятной и без ошибок. Авторов статей и задач, опубликованных в «Квантике», уже около 200. Главным редактором «Квантика» с момента основания является сотрудник «Кванта», учитель математики и организатор различных математических олимпиад Сергей Дориченко. «Поначалу приходилось тяжело, и мы не знали, получится ли у нас. Но что было совершенно замечательно — таковы преимущества нового дела — что мы делаем что хотим и как хотим. У нас нет каких-то традиций, которые на нас давят, или правил, что „ у нас такого не было”. Мы экспериментировали, были и ошибки, но в целом получилось живое дело».

Журнал издается при поддержке Московского центра непрерывного математического образования, замдиректора Виктора Фурина и директора Ивана Ященко. Редакция находится в уютной комнате, обвешанной веселыми картинками, в том же МЦНМО.

Каким будет журнал через пять лет? Татьяна Петровна Зорина, замечательный педагог, считает, что в «Квантике» найдено оптимальное сочетание текстов и иллюстраций. «Это очень гармоничный журнал. И он именно такой толщины, какая нужна, чтобы школьник за месяц зачитал его до дыр и ждал выхода следующего номера. Толще он и не должен быть!»

Пётр Волцит, автор статей и книг по биологии, предположил, что журналу стоит завести младшего «братика» или «сестренку» в виде «Квантика» для дошкольников и младших школьников. «Мне журнал больше всего нравится тем, что в него можно писать умные и сложные статьи, в том смысле, что над ними нужно читателю подумать и поразмышлять… И это очень здорово, потому что большинство других современных изданий и, к сожалению, книг уходит в сторону развлекательности и всё меньше там серьезности. В „Квантике“ читателя заставляют трудиться головой».

Если бы о будущем журнала спросили меня, то я бы предположила, что от физматлингвобио-«Квантика» в течение 5-10 лет отпочкуются минимум три дружественных издания: «Квантик для малышей», «БиоКвантик» и «Робо-Квантик» с открытыми границами между разными областями наук; появится целая серия детских вкусностей, от мороженого до шоколада, с логотипом журнала, детских развивающих игрушек и игр для гаджетов.

Наверное, все счастливые редакции похожи друг на друга. В «Квантике» коллеги порой и спорят друг с другом, и на какие-то вопросы у них разные точки зрения, но благодаря их уму и таланту равнодействующая всех устремлений привела к тому, что журнал удался.

«Задачки не составляются, они возникают из жизни»

Иван Высоцкий , зав. лабораторией теории вероятностей и статистики МЦНМО:

— На празднике «Квантика» Вы говорили о задаче, посвященной светофору… Какова история ее появления?

— Задачка про Светофор родилась так. Однажды я переходил перекресток в Казани и увидел перед собой светофор, отсчитывающий, сколько секунд осталось до того, как можно будет идти. Я посмотрел на светофор, там было написано «25 секунд», посмотрел еще раз — уже «26 секунд»! Я очень удивился, а еще через секунду понял, в чем дело. И задачка такая: как так получается, что светофор, отсчитывающий время «вниз», сначала показывает 25, а потом — 26 секунд? Что будет на светофоре через секунду? И самое главное: сколько нужно будет еще на светофоре стоять, прежде чем можно будет перейти дорогу?

— А когда Вы составляете задачки для «Квантика», какой образ школьника видите перед собой?

— Я не составляю задачки для «Квантика». Задачки рождаются. Например, я лечу в самолете, и там перед мной на дисплее написано, что «полет проходит на высоте 36 000 футов». Но я же в футах считаю плохо, сразу возникает задача: «А сколько это в метрах?» Такую задачу мы дали в ЕГЭ по математике, был стон по всей Руси великой. Или я купил телевизор с диагональю в 51 дюйм, а сколько это в сантиметрах?

Еще пример: в жизни мало ситуаций, когда что-то происходит совершенно случайно. Только в задачках по теории вероятностей. Но я нашел пример совершенно случайного генератора — это стиральная машина! Если в нее запихнуть много носков, то они действительно перемешаются совершенно случайным и безобразным образом. И я сижу и разбираю кучу носков по парам. Спрашивается, сколько в среднем у меня образуется непарных носков, прежде чем соберется хотя бы одна пара, в которой я пойду на работу? Задачки должны приходить из жизни, это то, что доставляет удовольствие, что не стыдно в «Квантик» послать.

— Каким Вы видите «Квантик» через пять лет?

— «Квантик», с моей точки зрения, настолько хорош, что я бы побоялся как-то экстраполировать идущие процессы или прогнозировать. Хочется видеть там рубрику «Золотые задачи детства». У человека к 10-12 годам накапливается некий культурный фон: детские считалочки, стишки, которые все знают. В моем детстве был замечательный альманах задачек, изданных в 1915 году и там было много пасьянсов, анаграмм и шарад. Точно так же хотелось бы, чтобы у «Квантика» появилась рубрика с математическими задачками моего или Вашего детства, «всешнего» детства.

Я думаю, что «Квантик» начнет говорить на разных языках. Уже появился календарь «Квантика» на немецком языке, и я никак не могу понять, почему журнал еще не говорит по-английски, китайски, японски и так далее. Я к этому прикладываю всяческие усилия. Очень хочется, чтобы в «Квантике» появился целый раздел, посвященный художественному и математическому оригами. Есть люди, которые этому посвящают целую жизнь, издаются серьезные толстые журналы про оригамику (математика + оригами). Почему бы им не написать что-нибудь интересное и занимательное про «Квантик»?

Журнал только в начале своего огромного пути. Это совершенно уникальное и удивительное явление, нигде в мире такого больше нет. Загадывать не будем, посмотрим, как он будет развиваться.

«„Квантик“ — процесс творческий и непредсказуемый»

Илья Иткин , лингвист и переводчик, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Института востоковедения РАН, доцент филологического факультета НИУ ВШЭ:

— Как давно Вы сотрудничаете с журналом?

— С «Квантиком» я сотрудничаю с конца 2012 года, сначала — в основном как редактор статей из рубрики «Чудеса лингвистики». Замысел конкурса по русскому языку, насколько я могу судить, возник в конце 2014 года как «скрещение» похожего конкурса, который мы несколько лет проводили в московской школе «Муми-Тролль», и собственно математического конкурса журнала «Квантик».

— Как приходит замысел задачек?

Это процесс совершенно творческий и непредсказуемый. Я стараюсь обращать внимание на любые примечательные языковые явления, которые мне встречаются: далеко не все из них получается превратить в задачу, но это помогает думать в нужном направлении. Думаю, что отчасти подобным образом поступают и мои друзья и коллеги, без помощи которых проводить конкурс было бы совершенно невозможно. Мы ориентируемся на школьников (и не только на школьников), которым интересно думать про русский язык и решать задачи «на сообразительность». Конечно, большинство задач конкурса первокласснику труднее решить, чем девятикласснику, но я думаю, что это не страшно, как не очень страшно (а в каком-то смысле даже, наоборот, хорошо) и то, что некоторые участники решают наши задания вместе с родителями, бабушками и дедушками, а иногда — и учителями русского языка и литературы.

— Какая придуманная Вами задача кажется самой интересной?

— Публикуемая в этом номере газеты задача кажется мне одной из самых удачных. Она достаточно сложная (тем не менее многие участники конкурса с ней справились), имеет неожиданную формулировку и обыгрывает интересный и не очень известный факт. Замысел возник в точном соответствии с тем, что я написал выше: осенило.

ЗАДАНИЯ КОНКУРСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ IV тур (2016 год, № 10) <…> Задача 17 (решение см. в конце статьи). Приведите пример фразы, в которой в середине одного из слов сочетание букв «ро» можно написать и один раз, и два, и смысл фразы останется тем же самым. И. Б. Иткин

«Всё зависит от людей»

Иван Ященко , директор МЦМНО:

— Как появился «Квантик»?

— Идею «Квантика» материализовал Сергей Дориченко, который пришел со своей командой, и они сказали, что хотят делать младшего брата журнала «Квант». Мы с Виктором Фуриным с удовольствием их поддержали и помогаем. Вообще МЦМНО создан для того, чтобы поддерживать разные хорошие идеи, связанные с математикой. С тех пор журнал развивается, и в МЦНМО завелась замечательная комнатка, где живет очень веселый «Квантик», и редакция, которая его растит, холит, лелеет и развивает. Очень здорово, что в наш электронный век бумажный глянцевый журнал бывает о математике! Я знаю семьи, где ребенок увидел журнал «Квантик» и заинтересовался математикой.

— Каким Вы видите «Квантик» через пять лет?

— Я думаю, что через пять лет у «Квантика» появятся различные интерактивные братья онлайн, а всё равно будут и замечательный бумажный журнал, и альманахи.

— Вы не думаете, что из журнала отпочкуются биологический или робототехнический журнал?

— Всё зависит от людей! И важна не только идея или помещение, важны люди. Если возникнет замечательная компания людей, которые захотят делать что-то такое, то такой журнал родится. А здесь образовалась замечательная компания ярких математиков, которые сделали клевый «Квантик».

Сергей Дориченко: «Я иногда шучу, что журнал состоялся, когда к нему по почте приходит доказательство великой теоремы Ферма. В журнал „Квант“такое доказательство приходит примерно раз в год. И в „Квантик“оно тоже поступило, так что с журналом теперь всё в порядке».

«Две трети правды»

Сергей Федин , педагог, автор научно-популярных книг для взрослых и детей:

— Как давно Вы сотрудничаете с журналом?

— Я сотрудничаю с «Квантиком» практически с самого начала. Это — лучший, с моей точки зрения, научно-познавательный журнал для школьников 1–7-х классов. Во всяком случае, первая моя публикация в этом журнале была в третьем номере «Квантика» за 2012 год. Заметка называлась «Листовертни». С нее началась другая моя рубрика — «Словечки».

— Как появилась идея рубрики «Две трети правды»? Как рождаются сюжеты правдивых и придуманных историй?

— Рубрика появилась задолго до появления «Квантика», примерно в 2002 году, во время беседы с моим другом Владимиром Бусленко. Тогда же я написал несколько троек историй. Для меня создание рассказов распадается на три примерно равные по сложности задачи: а) придумать саму головоломку, ту самую спрятанную «нелепость»; б) выстроить сюжет истории; в) литературно описать всё это.

Что касается идей, обычно мне хватает получаса мозгового штурма в одиночку. Иногда поводом может послужить какое-то случайное событие, из которого я «выжимаю» задачку, иногда это вариации известных головоломок, а порой это тени моих же задачек, придуманных по другому поводу (например, детективные истории про инспектора Борга и сержанта Глума, которые я публиковал несколько лет в журнале «Наука и жизнь» под псевдонимом Дан Сильгер).

— Какая из историй Вам больше всего нравится?

— Их много, среди прочего — истории про Диснея и Сальвадора Дали, про Кэрролла и Вангу, Бетховена и Малевича и про тараканов, которые выводят двойки в дневнике. По счастливому стечению обстоятельств неделю назад в московском издательстве «ВИТА-пресс» вышла книга, в которой собраны все тройки историй. Отмечу, что, теперь уже по забавному совпадению, в «Квантике» выходило только две трети всей коллекции историй.

«Квантик» стоит на плечах олимпиадного движения

Григорий Фельдман, бывший редактор журнала «Квантик», ныне программист, занимающийся нейронными сетями.

— Как давно Вы сотрудничаете с «Квантиком»? Что больше всего в журнале нравится?

— Я работал в «Квантике» с момента его основания, с 2011 до 2015 года. В журнале мне нравится несколько аспектов: 1) привлекательный формат: легко заинтересоваться красивыми картинками и названиями и на волне этого запала прочитать (и понять!) статью целиком; 2) приятное послевкусие от шевеления мозгами во время чтения. Практически от каждой статьи есть сухой остаток в голове; 3) подбор сюжетов, задач, картинок и текстов.

— Какой задачей или статьей, опубликованной в журнале, Вы больше всего гордитесь?

— Я работал больше редактором, нежели автором, потому расскажу не о своих статьях. «Квантик» существует не сам по себе, а как продукт многогранной и многолетней деятельности сообщества людей, пишущих научпоп, организующих олимпиады и кружки и т.п. Потому немалая часть статей — изящные вариации на тему олимпиадных задач и известных сюжетов. Но ведь для большей части школьников все эти задачи и сюжеты неизвестны — почему бы не узнать о них из яркого, интересного «Квантика»?

Хороший пример — задача из № 6 «Квантика» за 2012 год — это статья Александра Бердникова «Молотый кофе». В банку надо засыпать как можно больше (по весу) кофе. Как поступить: перемолоть кофе или засыпать зерна?

Ответ немного парадоксален: и молотого, и цельного кофе влезет по массе одинаково! Причина проста. Пусть для простоты и молотый кофе, и зерна — шарики, причем их радиусы различаются в 10 раз. Молотый кофе в 1 кубическом дециметре занимает такую же долю пространства, как цельный в 1 кубическом метре (потому что, раздув литр с молотым кофе в 10 раз, получим кубометр с цельным кофе, а при раздувании доля занятого пространств не меняется). Но ведь кубометр можно составить из кубических дециметров — а значит, в кубометр поместится одинаково и молотого кофе, и цельного! Но ещё удивительней, что кофе всё-таки можно засыпать больше: для этого надо перемолоть его часть и перемешать! А еще лучше — сделать несколько помолов разного размера (подробности читайте в статье).

Этот сюжет был хорошо известен и до «Квантика»; например, он обсуждался в математическом радиокружке «Сигма» несколько десятилетий назад в слегка другой формулировке. Автор на момент написания статьи не знал про кружок, а непосредственно столкнулся с таким вопросом.

Мне также нравятся задачи, решение которых чрезвычайно сложно (и в «Квантике» не опубликовано), — но соль вовсе не в решении, а в очень изящном условии, которое можно легко понять. В том же выпуске журнала была приведена задача, условие которой больше похоже на обычную задачу с урока: медианы делят треугольник на 6 треугольников, тогда 6 центров их описанных окружностей лежат на одной окружности.

Доказательство крайне непростое, а рисунок поражает своей симметрией. Удивительно, но этот факт узнали совсем недавно, всего 10 лет назад. Это весьма мотивирует заниматься математикой и искать другие подобные жемчужины.

Решение к задаче И. Иткина: В русском языке есть сильно пересекающиеся по значению глаголы прочить — «сулить, обещать в будущем» и пророчить — «предсказывать». Можно подобрать фразу, смысл которой будет практически одинаков при употреблении любого из этих двух глаголов, например: Ему прочат (пророчат) блестящую карьеру. Интересно, что по происхождению глаголы прочить и пророчить не имеют между собой ничего общего: в слове прочить выделяется корень проч- (тот же, что в слове прок), в слове пророчить — приставка про- и корень роч- (тот же, что в словах пророк, рок и т. д.).

Все номера «Квантика» постепенно выкладываются целиком на сайте kvantik.com (из свежих номеров обычно размещается около половины материалов, обязательно включая все конкурсы журнала). Купить «Квантик» (журналы, альманахи, календари загадок и наборы плакатов) можно: в магазине при издательстве по адресу г. Москва, Большой Власьевский пер., 11 (пон. – суб. с 10:00 до 20:00, вск. — выходной);

в интернет-магазине kvantik.ru;

в других магазинах (см. список на сайте журнала) Подписаться на журнал «Квантик» можно в отделениях Почты России по двум каталогам и через Интернет на сайте vipishi.ru по каталогу МАП: Каталог «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» агентства «РОСПЕЧАТЬ» — индексы 80478 и 84252;

«Каталог Российской прессы» (МАП) — индексы 11348 и

«Квантик» будет рад новым авторам и новым читателям!

Фото А. Панова и Н. Деминой

Связанные статьи