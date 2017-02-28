Кадровая оптимизация

Уважаемая редакция!

Дорогие коллеги! Как приятно жить в пору между Днем защитника Отечества и Международным женским днем! 23 февраля женщины поздравляют нас, мужчин, добытчиков и защитников, а 8 марта мы поздравляем их, наших прекрасных дам. Подарки, цветы, шампанское, водка, а в этом году – еще целых четыре выходных на наш, мужской день. Что может быть лучше? Впрочем, могу сказать что: если бы и на 8 Марта у нас было четыре выходных.

Некоторые могут сказать, что я бездельник, — но нет, это совсем не так! Не стоит, коллеги, судить по себе: если вы любите валяться на диване, пить пиво и смотреть телевизор, то со мной всё иначе. Не то чтобы я не любил лежать у телевизора с бутылкой пенистого напитка и смотреть лучшие в мире российские фильмы и спортивные передачи, но основное удовольствие я получаю вовсе не от этого. Лежа дома на диване, я твердо знаю, что приношу бóльшую пользу своей Родине, чем если бы торчал на своем рабочем месте.

Судите сами: я не жгу казенного электричества, не трачу никаких реактивов и реагентов на эксперименты, не изнашиваю дорогостоящее научное оборудование — польза очевидна. Жаль, что многие мои коллеги этого не понимают и думают, что приносит пользу стране в большей степени их деятельность, а не бездеятельность: это показывает, что их самомнение весьма и весьма высоко.

Именно с этой точки зрения и нужно рассматривать процесс нельзя сказать что сокращений, но — кадровой оптимизации, который у нас, в вузах, начался уже достаточно давно, а до академических институтов дошел только в последние годы. Бюджетное финансирование не растет, а установленная дорожными картами планка средней зарплаты неуклонно повышается по мере приближения судьбоносного 2018 года. Цены на коммунальные услуги, налоги и прочее также не то чтобы падают.

Поэтому ректора и директора вынуждены вести процесс кадровой оптимизации, всеми правдами и неправдами выпихивая часть сотрудников на давно заслуженный отдых или переводя их на доли ставки. Государство, его бюджет от этого только выигрывают, но вот сами преподаватели и научные работники не горят желанием слезать с бюджетной иглы.

Поэтому, думаю, очень правильно было бы всячески пропагандировать и превозносить не ценности ударного труда с утра до вечера, а иные, более обывательские, что ли, ценности. Мол, сотрудник, не жги вечерами бюджетное электричество, а сиди себе дома, пей пиво и смотри телевизор. А еще лучше — переходи на неполную рабочую неделю, и наслаждайся жизнью, свободным временем, пока не поздно и здоровье еще позволяет.

Некоторые коллеги спросят меня, не лучше ли выгнать бездельников и старперов, оставив только работающих сотрудников, и пусть они работают на полной ставке. Такой вопрос, как вы понимаете, вызван всё тем же завышенным самомнением: представлением, что так называемый «работающий сотрудник» есть не с трудом переносимое бюджетом зло, а приносящая стране пользу человеческая единица. Пора отказываться от иллюзий, возвышающих нас обманов, коллеги!

Опять же, есть аспекты политические, а не только финансовые. Может, с чисто финансовой точки зрения и стоило бы напрочь разогнать многие академические институты, выдающие продукт в виде научных статей в заграничных журналах, но ученые — народ шумный и местами даже скандальный. Зачем нам перед эпохальными выборами 2018 года создавать в наиболее крупных городах лишнюю социальную напряженность, подпитывать озлобленными кадрами и голосами находящуюся на содержании Запада непримиримую оппозицию?

Это совершенно излишне. Нужно действовать тонко, соблюдать баланс: перевод на долю ставки, но так, чтобы на пиво и оплату счетов за квартиру денег все-таки хватало. Вот в чем секрет разумной кадровой оптимизации!

Да, собственно, думая о государственной пользе, чуть не забыл поздравить прекрасных дам с наступающим праздником. Дорогие научные и планово-бухгалтерские женщины! Искренне и сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю вам счастья, здоровья, любви, успехов в работе, а также чтобы вас оптимизировали в последнюю очередь, особенно если вы еще не достигли пенсионного возраста и вам не пора заняться внуками и внучками.

Ваш Иван Экономов

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