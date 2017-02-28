«Если бы академики захотели сделать нормальную РАН…»
ТрВ-Наука обратилась к ряду ученых, как членов Академии, так и тех, кто еще не избирался или не планировал избираться, с просьбой прокомментировать статью Александра Фрадкова. Публикуем поступившие отклики. Стоит отметить, что несколько членов РАН представили содержательные комментарии как с поддержкой, так и с критикой статьи, с припиской «не для публикации». Увы!
Алексей Кондрашов, профессор Мичиганского университета (США), победитель Первого конкурса мегагрантов 2010 года, создатель и заведующий лабораторией эволюционной геномики факультета биоинформатики и биоинженерии МГУ:
Роль «главных» академий в современной науке не очень велика. Да, в Великобритании есть Королевское общество, а в США — Национальная академия. Да, в них состоят по большей части сильные ученые (хотя и далеко не все), и иногда они выступают с важными заявлениями. Ну вот и всё — никакой центральной и руководящей роли они не играют, хотя некий авторитет имеют.
Полагаю, что беда РАН состоит в том, что она пытается сидеть одной задницей на двух стульях. Нельзя быть одновременно и сообществом ученых, и министерством науки, да еще и при, мягко говоря, «гибридном» режиме. Или ты независим и можешь со временем наработать какой-то авторитет, или ты кормишься от щедрот властей, ими же управляешься и стремишься распоряжаться государственными деньгами. Пока эта несовместимость присутствует — а никаких серьезных попыток ее устранить не наблюдается, — РАН будет оставаться тем, чем она сейчас является, то есть недоразумением.
Но если бы вдруг академики захотели сделать нормальную РАН, то некоторые необходимые шаги на пути к этой цели очевидны:
- отделиться от государства — чтобы условный Фортов не сидел сутками у телефона, ожидая звонка условного Путина, который имеет власть решить, добавить к академикам агрономов или не добавить;
- прекратить получать казенное жалованье;
- изменить порядок выборов, при котором человек должен подавать заявление и потом «баллотироваться»;
- отменить нелепое разделение членов на действительных и корреспондентов.
Анна Дыбо, лингвист, докт. филол. наук, профессор, чл. -корр. РАН, зав. отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН, член Клуба «1 июля»:
По нашему отделению как раз ничего плохого на этих выборах не произошло; хотя, конечно, есть люди, про которых я бы считала, что их надо выбрать, а их не выбрали. Но выбрали тоже правильных людей; просто было слишком мало мест и слишком большой наплыв, возможно, в связи с пропуском срока. Что же касается серьезности экспертизы в мега- и других грантах, то там тоже всякое бывает. Хирш в нашей области пока вообще неприменим, корпус экспертов, опять же, пока в гуманитарных областях не очень развит.
Про стипендию тоже ничего плохого сказать не могу — я на нее, например, могу кого-то в «поле» свозить лишний раз, гранты-то надо тратить через бухгалтерию, только на сотрудников института и т.п., и это ужасно неудобно. Думаю, что большинство коллег то же самое делает.
Почему-то большая часть знакомых мне негосударственных академий — это полное безумие либо с самого начала, либо, как РАЕН, таковым стало довольно скоро. Несмотря на то что там не платят, а взносы берут. И основано было именно с такими же благими целями, о которых пишет А. Л. Фрадков. А так-то, конечно, хочется иногда основать свою Академию наук, с блэк-джеком и девочками, но вот много что-то отрицательных примеров.
Константин Северинов, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США) и Сколковского института науки и технологий, зав. лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН: На мой взгляд, в статье совершенно справедливо указывается на общеизвестные язвы РАН. История с Менделеевым показывает лишний раз, что проблемы эти не новы. Мне кажется, они сутево присущи Российской академии. С окончанием советского проекта и отсутствием внятных больших задач РАН с ее архаичной организацией стала тормозом развития науки в нашей стране, синекурой и источником незаслуженного влияния для многих ее членов. Несмотря на почти повсеместное неприятие реформы РАН, я не сомневаюсь, что она в конце концов окажется плодотворной. Нет никаких сомнений, что сменяемые государственные служащие способны руководить научным комплексом лучше, чем пожизненно находящиеся при делах академические бонзы и члены их научных кланов-школ и семейств. Это утверждение, конечно, не означает, что теперешнее ФАНО и его многочисленные некомпетентные сотрудники «хороши». Но по крайней мере, понятно, как их можно улучшить. А РАН с ее выборами и конфликтами не может быть улучшена.
Для оздоровления РАН (я имею в виду именно корпус академиков, а не научных сотрудников институтов, которые теперь принадлежат ФАНО) достаточно ввести членские взносы вместо крупных пожизненных стипендий и отвязать наличие академического звания от возможности занимания административных постов и сидения в различных комитетах и фондах, распределяющих государственные деньги.
Если гражданам, бизнесу или государству необходимо экспертное мнение, им в первую очередь надо, чтобы человек был специалистом в конкретной области, а не имел академическое звание и надутые щеки. Для поиска таких людей вполне подходит проект «Корпус экспертов».
Я уверен, что отказ от пожизненных стипендий приведет к быстрому оздоровлению ситуации и народ побежит: ни возможность опубликовать статью в ДАНе, ни даже перспектива быть выставленным на всеобщее обозрение во гробе в «золотых мозгах» не удержит. То, что останется, будет клубом — это слово многим не нравится, хорошо, назовите ареопагом — российских ученых, сделавших важный вклад в мировую науку; научным лицом нашей страны. Быть членом этого клуба будет почетно, но не будет сопряжено с материальными выгодами. И тогда наконец пропадет нездоровый интерес к тому, кого выбрали или не выбрали в Академию. Это внутренний вопрос, который никому вне научного сообщества будет неинтересен.
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Единственное адекватное высказывание сделала Анна Дыбо, которая не отрывается от реальности. Остальные господа погрязли в каком-то идеализме.
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Ну почему же. Например, «Нельзя быть одновременно и сообществом ученых, и министерством науки...» — вполне адекватный подход. АН СССР была именно таким гибридом, необходимость которого вытекала из централизованного управления экономикой.
Если нет централизованного управления экономикой, то зачем нужно централизованное управление наукой?
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