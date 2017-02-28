Борец за факты

7 февраля 2017 года умер Ханс Рослинг — человек, который ярко, упорно и довольно успешно боролся с ложными представлениями о положении дел в мире с помощью статистики.

Чтобы увлечь графиками закоренелого гуманитария, нужен не просто ораторский талант, а нечто гораздо большее — любовь к людям, которых описывают эти графики. И если добавить к этой любви отличное знание демографической статистики, программное обеспечение, позволяющее живопоказать любые социально-демографические процессы в мире за последние 200 лет, и потрясающее чувство юмора — получается лекция, по накалу страстей сравнимая с хорошим футбольным матчем.

«Я хотел бы поговорить о том, соответствует ли ваше мировоззрение (mindset) моему набору данных (dataset), — так Ханс Рослинг начал одну из своих популярных лекций на конференции TED. — Если нет, то либо одно, либо другое нужно обновить». Шведский врач и специалист по статистике, он был профессором по вопросам международного здравоохранения в Каролинском институте и очень расстраивался, что представления его студентов о человечестве отстают от реальности лет на пятьдесят. Больше не существует деления на два мира, на «нас» и «них», на развитые и развивающиеся страны, доказывал Рослинг. На место двух кластеров пришел континуум: многие «развивающиеся» страны догнали и даже перегнали «развитые», другие подтягиваются, и только отдельные государства всё еще находятся на том же уровне, на котором развивающиеся страны находились в 1950 году.

Ошибочные представления о мире, по наблюдениям Рослинга, имеют далеко не только студенты, но и многие профессора и нобелевские лауреаты. На серии вопросов «с подковыркой» (например, «В какой стране выше детская смертность — в Малайзии или в России?») они отвечали примерно так же, как ответили бы (случайным образом) шимпанзе: правильных ответов была примерно половина. Студенты же отвечали даже хуже, чем шимпанзе, и виной тому были предубеждения.

Чтобы бороться с предубеждениями, Ханс Рослинг вместе с сыном и невесткой стал развивать проект Gapminder. Название обыгрывает культовую надпись в лондонском метро -«Mind the gap», то есть «Следите за разрывом между поездом и платформой». Рослинг по аналогии предлагал внимательнее следить за разрывом между странами, за различиями в жизни людей. Стремясь «обновить» наше с вами мировоззрение, привести его в соответствие современной статистике, он выступал с бесчисленными лекциями (только на сайте Ted.com их около десяти, и у самой популярной из них 11,5 млн просмотров) и делал огромные массивы данных бесплатно доступными на сайте Gapminder.org. Там можно найти не только основной инструмент, который он использует в своих лекциях, — разработанную его сыном программу визуализации данных, но и другие проекты, такие как DollarStreet, позволяющий сравнить быт семей с доходами 27 долл. и 11 тыс. долл. в месяц. Человек, который знал всё о продолжительности жизни в любой стране мира, сам прожил всего 68 лет. Рак поджелудочной железы заставил его умереть, но, как написали на сайте его сын и невестка, они никогда не позволят «умереть его мечте о мировоззрении, основанном на фактах».

Карина Назаретян,

научный журналист

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