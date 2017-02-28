Альтруисты, мошенники и «полицейские» на поле науки

13 февраля 2017 года в московском кафе «Март» состоялась премьера и обсуждение фильма «Диссернет: эволюция альтруизма». Режиссер фильма Дмитрий Завильгельский и основатели проекта Михаил Гельфанд, Андрей Заякин и Андрей Ростовцев ответили на вопросы зрителей.

Сразу заметим, что фильм вызвал противоречивые отклики. Однако его главным героям он скорее понравился. Автор «Диссерорубки» Андрей Ростовцев заметил, что ему «вообще нравятся фильмы, которые заставляют задуматься. В первую очередь, становится ясно, что для поведенческой среды нашей науки не выработан язык. И фильм построен на ассоциациях: с генами, с альтруистами, мошенниками и «полицейскими». Мне же по ходу фильма пришла другая ассоциация. У нас в квантовой теории поля, если есть оператор рождения, который рождает частицы, то обязательно должен быть оператор уничтожения частиц. И они друг без друга не существуют, иначе не будут работать фундаментальные законы природы… И если есть операторы рождения липовых диссертаций, то кто-то должен быть оператором уничтожения этих липовых диссертаций», — сказал он смеясь. «По-моему, получилось отличное кино, — отметил Андрей Заякин. — А что мне особенно приятно — что не пропали для широкой публики те архивные материалы, которые мы периодически снимаем на диссертационных советах. Я достаточно много на них хожу и вижу всю эту феерию… Я очень рад, что Дмитрий увековечил в фильме всю эту неописуемую красоту».

«Я как раз смотрел фильм с биологической точки зрения. Я очень люблю, когда физики разговаривают про биологию: получается очень смешно, — поддел коллегу Ростовцева Михаил Гельфанд. — На самом деле физиологическая основа поведения [в фильме] понята довольно плохо, потому что это сложный признак… У людей есть гены, отвечающие за поведение, и я бы очень хотел узнать, какие у нас рецепторы дофамина и окситоцина. Я сильно подозреваю, что результаты тестирования в значительной мере объяснят наше участие в проекте Диссернет», — подчеркнул член президиума ВАК.

«В фильме Дмитрия Завильгельского очень хорошо соблюдена мера содержательности и занудности, — продолжил Михаил Гельфанд. — Александр Марков, комментарии которого мы слышали в фильме, — блестящий популяризатор… Этот фильм хорош тем, что немедленно хочется начать его обсуждать. Видимо, это признак правильного документального кино».

«Мне показалось, что это какая-то односторонняя игра. В фильме не показано взаимодействие Диссернета с ВАК. Каков же коэффициент полезного действия Диссернета, скажем, в количестве отклоненных диссертаций или закрытых советов? Из фильма не ясно, есть ли какой-то положительный эффект от деятельности Диссернета», — заметил один из зрителей.

«Вы можете зайти на наш сайт, открыть раздел „Хроника Диссернета“ [1] и увидеть статистику нашей деятельности. Там приведены два вида данных: выигранные/проигранные дела в „родных“ и “неродных” диссертационных советах. В „родных“ советах мы выиграли 11 дел, а проиграли 46, во „внешних“ выиграли 63, а проиграли 20, — ответил Андрей Заякин. — Иллюстрация к тезису Nemo judex in propria causa („Никто не может быть судьей в собственном деле“) здесь очевидна».

В тот же день премьера фильма прошла и в Новосибирске, ее приурочили ко Дню Дарвина. В научном кафе «Эврика» (клуб «АРТ-ПАБ») состоялось обсуждение фильма с участием научного журналиста Юлии Черной, биолога Софьи Пантелеевой, социолога Татьяны Черкашиной, профессоров Новосибирского госуниверситета, биолога Павла Бородина и физика Дмитрия Квона.

Александр Дубынин, руководитель проекта «Эврика!» фонда «Академгородок» (Новосибирск), директор новосибирского фестиваля науки EUREKA!FEST, в комментарии ТрВ-Наука отметил, что «фильм Дмитрия Завильгельского получился любопытным. Биологические аналогии хотя и в упрощенном виде, но отражают суть происходящего сегодня в научном сообществе России: чтобы сообщество выжило, в нем должны были появиться „альтруисты-киллеры“, жертвующие своим временем (то есть жизнью) ради общего блага и непрагматических целей. Диссернет — лучшее, что случилось в России за последние 10 лет».

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Социолог Татьяна Черкашина, канд. соц. наук, ст. науч. сотр. Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, зав. кафедрой общей социологии экономического факультета НГУ:

Фильм вызывает противоречивые впечатления из-за биологического редукционизма. Поведение как тех, кто занимается плагиатом и принимает его на защитах диссертаций, так и тех, кто делает плагиат видимым, — социальное. Сделали ли биологические аналогии более понятными и прозрачными причины действий всех участников? Комментарии Сергея Пархоменко о социальном контексте диссертационного плагиата и борьбе с ним «потерялись» на фоне клеток, ДНК и мушкетеров.

Но для меня фильм интересен тем, что смещает акценты с поиска причин плагиата на объяснение поведения тех, кто ему противостоит. В первом случае мой список гораздо длиннее, чем перечень причин антиплагиата. Конечно, легко «стать на плечи» авторов фильма и порассуждать, что бы еще сказала я, но, начав с личного альтруизма, я бы на этом фильм не закончила. И примеры, когда группа альтруистов пытается сохранить этику, правила воспроизводства сообщества (в данном случае научного), я бы искала не в биологии, а в социальной жизни.

Прибегну все-таки к медицинской аналогии: Диссернет симптоматичен, как подъем температуры: организм в штатном режиме не справляется с вирусом плагиата, но только ли альтруизм нужен для решения системных проблем?

Массовый диссертационный плагиат говорит, что проблемы не только в научном сообществе. У административных иерархий в государственном управлении, медицине налицо дефицит собственных систем оценки квалификации, и то, что было «придумано» для академического сообщества, — защита диссертации как демонстрация способности получить новое научное знание — стали использовать как критерий отбора на управленческие позиции; за институтом научных степеней пытаются закрепить несвойственные ему функции, разрушая сам институт.

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Андрей Ростовцев в своем «Фейсбуке»:

После просмотра фильма зрители высказывались. Сначала робко, а к концу встречи всё бойчее вопрошали: «А где же здесь про Диссернет? Мы хотим видеть успехи проекта. Покажите нам, скольких жуликов лишили ученой степени. Давай, переделывай картину! Этот фильм, по сути, про нашу жизнь. Диссернет тут только рядом постоял. Как и предыдущий фильм Дмитрия «В ожидании волн и частиц» был вовсе не про волны и частицы и даже не про ожидание их открытия.

…На Тибете нас угощали традиционным чаем. Кажется, чая в этом странном напитке не было, но было молоко, соль, много масла, комочки яков и еще что-то неизвестной природы. Как чай эта калорийная смесь была отвратительна. Зато в качестве каши съедалась за завтраком с большим удовольствием.

В итоге. Фильм мне понравился, поскольку дает пищу к размышлению. С вином такая же история. Если вино ни о чем, то попробовал его и забыл. Хорошее вино способно вызывать всевозможные ассоциации (даже если это память о тибетских яках), заставляет долго говорить о себе и вообще задумываться о жизни и нашем месте в этом мире. Хороший фильм, как и хорошее вино, надолго остается в памяти.

Наталия Демина

Благодарим Александра Дубынина за помощь в подготовке публикации.

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1. www.dissernet.org/acat_chronicle/

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