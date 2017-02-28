Гамбургский счет

100 к 1, или Телевизионная социология науки

Наука и общество Один комментарий 3434 просм., 476 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Гамбургский счет» разменял свою вторую cотню. За это время в программе выступили 18 членов-корреспондентов и академиков РАН, 11 представителей «научной диаспоры» (то есть те, у кого есть постоянные позиции в зарубежных университетах), более 20 руководителей институтов, ведомств, деканов и ректоров. Два научных журналиста, один бизнесмен, три менеджера-управленца. Из гостей в студии всего 22 человека — ученые среднего возраста, от 30 до 50 лет, остальные старше. Большинство — мужчины. Женщин всего 13. О чем это говорит?

Да ни о чем. Потому что причудлив путь ученого на телевизионный экран. И зависит от такого количества обстоятельств, случайностей, личных пристрастий, что никаких серьезных выводов по этим небольшим цифрам сделать нельзя. Но попробовать составить собирательный портрет героя «Гамбургского счета» можно.

«Гамбургский счет» с биологом Светланой Боринской

«Гамбургский счет» с биологом Светланой Боринской

Скорее всего, это будет противник клерикализации образования. Он не одобряет реформу РАН и не одобряет действия или бездействие Президиума РАН. Он не очень любит обсуждать политику, и не потому, что не понимает, что происходит, а потому, что относит свою зону ответственности к вечным ценностям, которые нужны всем и всегда при любых режимах.

«Гамбургский счет» с математиком Александром Буфетовым

«Гамбургский счет» с математиком Александром Буфетовым

По этой самой причине наступление мракобесия и лженауки он воспринимает болезненнее, чем смену политического режима. Особенно его травмируют лженаучные мифы именно в его области, там, где он хорошо обозревает «поляну». И это совсем не мешает ему провалиться в болото, если он шагнет чуть в сторону, на соседнюю территорию. Тем более — на соседний материк.

«Гамбургский счет» с биоинформатиком Александром Панчиным

«Гамбургский счет» с биоинформатиком Александром Панчиным

Но в чем стопроцентно все герои «Гамбургского счета» согласятся друг с другом, так это в том, что диссертации списывать нельзя. И писать их за других людей тоже нельзя. Наши герои не любят «некорректные» заимствования. Не каждый из участников программы поддерживает Диссернет, но каждый точно осуждает потенциальных «клиентов» Диссернета.

«Гамбургский счет» с экономистом Алексадром Аузаном

«Гамбургский счет» с экономистом Алексадром Аузаном

Он точно помнит, на плечах каких гигантов он стоит. И тех, кто еще жив. И тех, чьи портреты висят больше века в академических стенах. Предполагаю, что это повсеместное «уважение к старшим» основано на важнейшей черте ученого — умении жить в историческом контексте своей науки. Вынь оттуда один кирпич, убери одного «гиганта», и рухнет весь храм. Не выживет и современник на своем далеком двадцать первом этаже.

«Гамбургский счет» с географом Ольгой Соломиной

«Гамбургский счет» с географом Ольгой Соломиной

Больше всего герои «Гамбургского счета» не любят чиновников и журналистов. И я не знаю, кого сильнее. Но некоторые из них приспособились к общению с этими группами, а некоторые так и не смогли. Хотя бóльшая часть тех, кто пришел в студию, думает, что рассказывать о науке полезно и важно, это некая социальная если не миссия ученого, то необходимая нагрузка. Но лишь очень немногие действительно любят это делать. Отчасти потому, что коллеги не одобряют публичность друг друга и не прощают неточностей. Отчасти — потому, что не свойственно природе ученого разговаривать с массами, ведь наука требует уединения и сосредоточения.

«Гамбургский счет» с физиком-ядерщиком Юрием Оганесяном

«Гамбургский счет» с физиком-ядерщиком Юрием Оганесяном

Отчасти — потому, что такие выступления самому оратору вреда приносят больше, чем пользы. К тому же большинство ученых стесняется себя в телевизоре, многие даже не смотрят передачи со своим участием, не могут себя заставить. И совершенно напрасно. На экране главное не то, как человек выглядит, а то, насколько интересно на него смотреть. А на героев «Гамбургского счета» смотреть интересно.

«Гамбургский счет» с лингвистом Фёдором Успенским

«Гамбургский счет» с лингвистом Фёдором Успенским

Самый частый вопрос, который задают мне коллеги из других дирекций и программ: «А где ты находишь таких увлекательных собеседников?» Я отшучиваюсь: места гнездования надо знать. Ответить серьезно и честно я не могу, поскольку — повторюсь —причудлив путь ученого на телевизионный экран. Важно только, чтобы он его все-таки прошел. И зритель получил возможность видеть умных, честных и увлеченных людей на федеральных каналах, а не думал, что они живут «где-то в интеллектуальном гетто».

«Гамбургский счет» с героем фильма «Буквальная геометрия» Александром Бобенко

«Гамбургский счет» с героем фильма «Буквальная геометрия» Александром Бобенко

Хотя среди зрителей федеральных каналов наша целевая аудитория крайне мала. Люди, готовые слушать ученых, смотрят либо специализированные, так называемые нишевые каналы, либо онлайн-контент. Тогда зачем тащить ученого в недружественное пространство? Из экологических соображений.

Интеллектуальное и психологическое разнообразие героев в массовых медиа — это прививка от вымирания и вырождения. Ученые в интеллектуально убогой однородной среде вымрут первыми. Но ведь и «неученые» выродятся и тоже вымрут. Поэтому надо снимать и сниматься.

Ольга Орлова,
научный журналист

 

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Один комментарий

  • Дмитрий:
    08.03.2017 в 23:19

    Уже 20 лет не смотрю российское телевидение, т.к. переехал за границу. Тут ученых почти нет. Россия — свеча в пещере мрака. Жизнь страны Канада определяет около 100 семей миллиардеров, их кланов: итальянские мафиози и банкиры и т.д. Почему несправедливо распределяются богатства в мире? Жуликами и бандитам принадлежат почти все на земном шаре,а у изобретателя электродвигателя Теслы,например, не было даже своей квартиры.

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