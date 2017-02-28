100 к 1, или Телевизионная социология науки

Гамбургский счет» разменял свою вторую cотню. За это время в программе выступили 18 членов-корреспондентов и академиков РАН, 11 представителей «научной диаспоры» (то есть те, у кого есть постоянные позиции в зарубежных университетах), более 20 руководителей институтов, ведомств, деканов и ректоров. Два научных журналиста, один бизнесмен, три менеджера-управленца. Из гостей в студии всего 22 человека — ученые среднего возраста, от 30 до 50 лет, остальные старше. Большинство — мужчины. Женщин всего 13. О чем это говорит?

Да ни о чем. Потому что причудлив путь ученого на телевизионный экран. И зависит от такого количества обстоятельств, случайностей, личных пристрастий, что никаких серьезных выводов по этим небольшим цифрам сделать нельзя. Но попробовать составить собирательный портрет героя «Гамбургского счета» можно.

Скорее всего, это будет противник клерикализации образования. Он не одобряет реформу РАН и не одобряет действия или бездействие Президиума РАН. Он не очень любит обсуждать политику, и не потому, что не понимает, что происходит, а потому, что относит свою зону ответственности к вечным ценностям, которые нужны всем и всегда при любых режимах.

По этой самой причине наступление мракобесия и лженауки он воспринимает болезненнее, чем смену политического режима. Особенно его травмируют лженаучные мифы именно в его области, там, где он хорошо обозревает «поляну». И это совсем не мешает ему провалиться в болото, если он шагнет чуть в сторону, на соседнюю территорию. Тем более — на соседний материк.

Но в чем стопроцентно все герои «Гамбургского счета» согласятся друг с другом, так это в том, что диссертации списывать нельзя. И писать их за других людей тоже нельзя. Наши герои не любят «некорректные» заимствования. Не каждый из участников программы поддерживает Диссернет, но каждый точно осуждает потенциальных «клиентов» Диссернета.

Он точно помнит, на плечах каких гигантов он стоит. И тех, кто еще жив. И тех, чьи портреты висят больше века в академических стенах. Предполагаю, что это повсеместное «уважение к старшим» основано на важнейшей черте ученого — умении жить в историческом контексте своей науки. Вынь оттуда один кирпич, убери одного «гиганта», и рухнет весь храм. Не выживет и современник на своем далеком двадцать первом этаже.

Больше всего герои «Гамбургского счета» не любят чиновников и журналистов. И я не знаю, кого сильнее. Но некоторые из них приспособились к общению с этими группами, а некоторые так и не смогли. Хотя бóльшая часть тех, кто пришел в студию, думает, что рассказывать о науке полезно и важно, это некая социальная если не миссия ученого, то необходимая нагрузка. Но лишь очень немногие действительно любят это делать. Отчасти потому, что коллеги не одобряют публичность друг друга и не прощают неточностей. Отчасти — потому, что не свойственно природе ученого разговаривать с массами, ведь наука требует уединения и сосредоточения.

Отчасти — потому, что такие выступления самому оратору вреда приносят больше, чем пользы. К тому же большинство ученых стесняется себя в телевизоре, многие даже не смотрят передачи со своим участием, не могут себя заставить. И совершенно напрасно. На экране главное не то, как человек выглядит, а то, насколько интересно на него смотреть. А на героев «Гамбургского счета» смотреть интересно.

Самый частый вопрос, который задают мне коллеги из других дирекций и программ: «А где ты находишь таких увлекательных собеседников?» Я отшучиваюсь: места гнездования надо знать. Ответить серьезно и честно я не могу, поскольку — повторюсь —причудлив путь ученого на телевизионный экран. Важно только, чтобы он его все-таки прошел. И зритель получил возможность видеть умных, честных и увлеченных людей на федеральных каналах, а не думал, что они живут «где-то в интеллектуальном гетто».

Хотя среди зрителей федеральных каналов наша целевая аудитория крайне мала. Люди, готовые слушать ученых, смотрят либо специализированные, так называемые нишевые каналы, либо онлайн-контент. Тогда зачем тащить ученого в недружественное пространство? Из экологических соображений.

Интеллектуальное и психологическое разнообразие героев в массовых медиа — это прививка от вымирания и вырождения. Ученые в интеллектуально убогой однородной среде вымрут первыми. Но ведь и «неученые» выродятся и тоже вымрут. Поэтому надо снимать и сниматься.

Ольга Орлова,

научный журналист

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