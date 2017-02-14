За морем телушка — полушка

На вывеске магазина питерской цепи «Полушка»

изображена вот эта монета

«Что неправильно на этой картинке?» — как повторяет Александр Иванович Герцен в пьесе Тома Стоппарда «Берег Утопии». Разумеется, никто не ждет от вывески исторической точности, и потому надо отвлечься от мелочей, таких как «Е» вместо «Ѣ» или виньетка вместо указания на монетный двор (кстати, «С. П. Б.» — это редкий вариант, отчеканенный как раз в Санкт-Петербурге; на монетах этой серии чаще встречается «Е. М.» — «екатеринбургская монета»). Настоящая же ошибка — в самом главном, что есть у монеты, — в номинале. Дело в том, что полушка — это совсем другая монета

Как правильно (но, видимо, задним числом) написано на сайте компании, «полушка — это старинная монета достоинством в ¼ копейки. Именно она стала символом современного рационального магазина» (www.polushka.net). Как же получилась такая противоречащая логике ситуация, провоцирующая путаницу? Дело в том, что слово полушка означает «половина деньги», а вот деньга — это половина копейки. Этим названиям уже почти пять сотен лет и восходят они к временам столь популярного ныне в некоторых кругах Ивана Грозного, точнее, к денежной реформе его матери Елены Глинской, установившей в 1535 году единую для Русского царства денежную систему. В ней было всего три номинала монет: основной — московская деньга с изображением всадника с саблей

новгородская деньга, равная двум московским, — ее прозвали копейка по изображению всадника с копьем

и половина московской деньги — полушка — с изображением птицы

История этих монет, которые чеканили из серебряной проволоки вплоть до реформы Петра I, сама по себе очень поучительна, и мы к ней еще когда-нибудь вернемся (в частности, довольно быстро основой счета стала именно копейка), а сейчас для нас существенно, что эти названия сохранялись вплоть до октябрьского переворота 1917 года. Вот как выглядели деньги Петра I (первая медная деньга, выпущенная после реформы) и Николая I

а вот полушки Анны Иоанновны, Александра I и Николая I (из предыдущей серии)

Приведем еще два редких номинала времен реформы Петра I: медные полполушки (1/8 копейки, самый мелкий номинал в истории российской чеканки) и серебряные десять денег (5 копеек)

Истоки же современной путаницы восходят, видимо, к советской «полушке», которую недолго чеканили в середине 1920-х, — на ней впервые полкопейки было отчеканено словом, а не дробью; ее размер совпадал с размером дореволюционной деньги (точнее, ½ копейки)

Последняя попытка оживить номиналы меньше копейки была предпринята во время хрущевской реформы 1961 года (это был бы эквивалент дореформенного пятака), но дальше пробных монет дело не пошло

Вес полукопеек должен был составить 0,63 или, по другому проекту, 0,89 грамма. В любом случае это нарушало бы стройную систему, когда номинал медной, точнее, бронзовой монеты в копейках равнялся ее весу в граммах, но, видимо, полуграммовая монета была сочтена слишком мелкой. Но и относительное увеличение веса полукопейке не помогло, было решено их не чеканить, а цены товаров округлить: повседневного спроса — в сторону увеличения, а первой необходимости — в сторону уменьшения. Сохранились буквально считанные штуки таких монет.

М. Г.

Источники иллюстраций: «Архив монет» (arhivmonet.ru),

coins.su, «Монеты СССР» (coins-cccp.ru), idenga.ru, infocoins.ru, moneti-numizmat.ru, «Нумизмат Онлайн» (numizmat-online.com), Raritetus (www.raritetus.ru), «99 копеек» (www.wheeclamp.ru), а также фото автора



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