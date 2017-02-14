Верность научной популяризации

В День российской науки 8 февраля в Московском международном доме музыки прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии «За верность науке». Отличительная особенность этого года в том, что в числе лауреатов премии — в основном легендарные и давно известные имена, такие как Андрей Зализняк (номинация «Популяризатор науки — 2016»), журнал «Наука и жизнь» («Лучшее периодическое издание о науке»), радиопрограмма «Гранит науки» (Марина Аствацатурян, «Эхо Москвы») и др. О них мы писали неоднократно, а в этот раз решили поговорить с самыми, пожалуй, молодыми лауреатами — Алексеем Сивухиным (культурно-просветительский центр «Архэ» — номинация «Лучший научно-популярный проект года») и Василисой Бабицкой (фотопроект «Красивая наука» — номинация «Лучшая фоторабота о науке»). Вопросы задавал Святослав Горбунов.

— Какие ощущения после получения премии?

Алексей Сивухин: Приятно, когда то, во что ты вкладываешь время и силы, получает высокую оценку. Делается-то это не ради наград, но вот теперь думаем, как это может помочь в дальнейшем развитии центра, реализации планов, новых проектов.

Василиса Бабицкая: Все мы невероятно счастливы и до конца не верим в происходящее. Серьезно. Потому что никто не мог подумать, что за две недели реально создать восемь законченных фотоисторий командой биологов, геологов, фотографов и дизайнеров, получить после нескольких встреч в Москве согласие на участие в проекте лучшего производителя микроскопов Carl Zeiss в лице компании ОПТЭК и, наконец, построить лабораторию на Летней школе — в полевых условиях на берегу Волги. И летом всё это казалось чем-то сказочным, и теперь: проекту полгода, и он удостоен такой высокой оценки! Не менее волнующим (если не более) оказалось то, что происходило после вручения: люди, на которых мы с ребятами смотрели и смотрим как на богов, подходили, поздравляли и говорили невероятно приятные слова. Для нас награда — это какой-то огромный аванс, сильнейший мотиватор.

— Расскажите подробнее о своих проектах.

Алексей Сивухин: Нашему центру осенью стукнет пять лет. В свое время подобного места в Москве мы не видели, и очень хотелось, чтобы оно появилось. Основная задача центра — популяризация науки и культуры. Мы организуем много разовых лекций, проводим дискуссии, но всё же основное отличие нашего центра от других площадок — это курсы лекций по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам. Курсы, на которых слушатели могут восполнить пробелы в своем образовании, сформировать более полную картину мира. Я очень рад и благодарен всем нашим замечательным лекторам, которые соглашаются подписаться на это в определенном смысле безумие. То есть не прочитать какую-то разовую лекцию, а заложить в свой график (иногда на полгода или год) определенный вечер недели.

Василиса Бабицкая: Проект «Красивая наука» родился на Летней школе в рамках Школы научной журналистики. Идея была очень простой: собрать ученых и художников на берегу Волги, изолировать их от цивилизации, дать камеры, микроскопы и компьютеры и посмотреть, что получится. В результате наше маленькое хулиганство удалось — команда из пятнадцати человек прошла неплохую подготовку: ученые научились обращаться с профессиональными камерами, фотографы — понимать, как готовить препараты (это они делали) и шлифы (этим они просто восхищались и брали готовые), снимать их так, чтобы в кадрах был и научный смысл. В итоге у нас получилось восемь законченных фотоисторий. Проект существует полгода. Интенсивная работа проходила в течение двух недель летом, всё остальное время мы занимались обработкой контента.

— Что можно ожидать в будущем? Каковы ваши ближайшие и отдаленные планы?

Алексей Сивухин: Боюсь что-то загадывать, тем более озвучивать. Планов на самом деле множество. Вот, из того, что уже начали, — это тематический лекторий «МедПросвет». Что может быть важнее для человека, чем собственное здоровье и здоровье близких ему людей? Самое печальное, на наш взгляд, — это бардак, который творится в головах людей. Это и отсутствие человеческих консультаций у врача, и переизбыток глупых советов в Интернете, и бредовые телевизионные шоу, и, конечно, неумение работать с полученной информацией. Вот мы и хотим в нашем лектории помочь людям фильтровать и анализировать ту информацию, с которой они сталкиваются. Пока мы никак не войдем в заявленный ритм — раз в две недели, — но надеюсь, что в ближайшее время это наладим. Задумываемся над открытием еще нескольких тематических лекториев. Есть идеи относительно открытия филиала в Санкт-Петербурге, возможно, даже получится это сделать до лета.

Василиса Бабицкая: Планы — наращивать мощности, работать не только с фото, но и с видео/инфографикой/печатной продукцией/3D-визуализациями. Кроме того, очень хочется наладить партнерство с музеями науки и предоставлять им контент. Но самое главное — удивлять! Фотографии появятся в ближайших номерах «Кота Шрёдингера» и, надеемся, в «Чердаке». Кроме того, бóльшая часть наших снимков в скором времени будет доступна для скачивания в Shutterstock. Также ближе к весне мы планируем выставку под названием «Цветочная эротика» в кластере — замечательном научно-популярном пространстве «Зануда», что находится в Санкт-Петербурге.

— На что планируете потратить премию?

Алексей Сивухин: Хороший вопрос. Деньги не такие большие, а потребностей много. Скорее всего, они помогут запустить один очень важный для нас абсолютно некоммерческий проект. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем его презентовать, а пока сохраним это в тайне.

Василиса Бабицкая: Чтобы «Красивая наука» работала, нам нужна полевая лаборатория. Самая ее дорогая часть — микроскопы — у нас есть (спасибо ОПТЭК за это), но нужны препараты, среды, чашки Петри, специальные программы по обработке фотографий и многое другое. И приз, скорее всего, покроет расходы на проекты, связанные с фотографией. Надеемся, что и на работу с 3D-визуализацией останется. И, конечно, мы планируем летний интенсив в рамках Летней школы. Приезжайте!

Фото пресс-центра премии и С. Горбунова

На правах дважды финалиста и однажды полуфиналиста позволю себе реплику. Во-первых, хотелось бы отметить работу экспертов и жюри. Я могу быть не вполне согласен с решениями в частностях, но в целом список победителей очень достойный. Во всяком случае, в этом году изменения в руководстве министерства не сказались на уровне премии, и очень хочется надеяться, что качество экспертизы и ее независимость сохранятся и в будущем. Во-вторых, нельзя не обратить внимания на странный выбор персонажей, участвовавших в самой церемонии. Ведущая Екатерина Стриженова, украсившая процесс неуместными и глуповатыми шутками и умудрившаяся сделать неправильное ударение в фамилии замечательного российского лингвиста Елены Викторовны Падучевой (она получала премию за Андрея Анатольевича Зализняка) и под общий хохот обозвать министра образования и науки министром культуры, помимо прочего является соведущей одного из самых мракобесных шоу российского телевидения — «Время покажет» — я был там на передаче, посвященной ГМО, и коллеги по лаборатории меня потом долго отхаживали. Вручавший премию «Просветитель года» Юрий Вяземский в свое время прославился фразой «Атеисты — это больные. Это животные. Их надо лечить». А еще одна из участниц церемонии, Любовь Духанина, помимо того, что является заместителем комитета Госдумы по науке и образованию, славна списанной диссертацией (www.dissernet.org/expertise/dukhaninaln2004.htm). Это как же надо не уважать просветителей, чтобы поместить их в такую рамочку! И, в-третьих, хочется заполнить досадный пробел в процедуре награждения и на сайте премии и огласить финалистов в разделе «Антипремия» за пропаганду лженауки — это были «Национальный совет по гомеопатии» (понятно, за что) и информагентство REGNUM (за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, отрицающей парниковый эффект и глобальное потепление).

Михаил Гельфанд

Лауреаты III ежегодной премии «За верность науке» Лучшая телевизионная программа о науке

Программа «Черные дыры. Белые пятна» (телеканал «Культура») Лучшая радиопрограмма о науке

Программа «Гранит науки» Лучшее периодическое печатное издание о науке

Журнал «Наука и жизнь» Лучший онлайн— проект о науке

Научно— популярный интернет— журнал «ПостНаука» Лучший научно— популярный проект года

Культурно— просветительский центр «Архэ» Популяризатор науки — 2016

Андрей Анатольевич Зализняк — докт. филол. наук, академик РАН, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Лучшая фоторабота о науке

Фотопроект «Красивая наука» «Антипремия»

Программа «Битва экстрасенсов» (ТНТ) Сайт премии «За верность науке» —

http://truescience.ru

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