Верность научной популяризации
В День российской науки 8 февраля в Московском международном доме музыки прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии «За верность науке». Отличительная особенность этого года в том, что в числе лауреатов премии — в основном легендарные и давно известные имена, такие как Андрей Зализняк (номинация «Популяризатор науки — 2016»), журнал «Наука и жизнь» («Лучшее периодическое издание о науке»), радиопрограмма «Гранит науки» (Марина Аствацатурян, «Эхо Москвы») и др. О них мы писали неоднократно, а в этот раз решили поговорить с самыми, пожалуй, молодыми лауреатами — Алексеем Сивухиным (культурно-просветительский центр «Архэ» — номинация «Лучший научно-популярный проект года») и Василисой Бабицкой (фотопроект «Красивая наука» — номинация «Лучшая фоторабота о науке»). Вопросы задавал Святослав Горбунов.
— Какие ощущения после получения премии?
Алексей Сивухин: Приятно, когда то, во что ты вкладываешь время и силы, получает высокую оценку. Делается-то это не ради наград, но вот теперь думаем, как это может помочь в дальнейшем развитии центра, реализации планов, новых проектов.
Василиса Бабицкая: Все мы невероятно счастливы и до конца не верим в происходящее. Серьезно. Потому что никто не мог подумать, что за две недели реально создать восемь законченных фотоисторий командой биологов, геологов, фотографов и дизайнеров, получить после нескольких встреч в Москве согласие на участие в проекте лучшего производителя микроскопов Carl Zeiss в лице компании ОПТЭК и, наконец, построить лабораторию на Летней школе — в полевых условиях на берегу Волги. И летом всё это казалось чем-то сказочным, и теперь: проекту полгода, и он удостоен такой высокой оценки! Не менее волнующим (если не более) оказалось то, что происходило после вручения: люди, на которых мы с ребятами смотрели и смотрим как на богов, подходили, поздравляли и говорили невероятно приятные слова. Для нас награда — это какой-то огромный аванс, сильнейший мотиватор.
— Расскажите подробнее о своих проектах.
Алексей Сивухин: Нашему центру осенью стукнет пять лет. В свое время подобного места в Москве мы не видели, и очень хотелось, чтобы оно появилось. Основная задача центра — популяризация науки и культуры. Мы организуем много разовых лекций, проводим дискуссии, но всё же основное отличие нашего центра от других площадок — это курсы лекций по естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам. Курсы, на которых слушатели могут восполнить пробелы в своем образовании, сформировать более полную картину мира. Я очень рад и благодарен всем нашим замечательным лекторам, которые соглашаются подписаться на это в определенном смысле безумие. То есть не прочитать какую-то разовую лекцию, а заложить в свой график (иногда на полгода или год) определенный вечер недели.
Василиса Бабицкая: Проект «Красивая наука» родился на Летней школе в рамках Школы научной журналистики. Идея была очень простой: собрать ученых и художников на берегу Волги, изолировать их от цивилизации, дать камеры, микроскопы и компьютеры и посмотреть, что получится. В результате наше маленькое хулиганство удалось — команда из пятнадцати человек прошла неплохую подготовку: ученые научились обращаться с профессиональными камерами, фотографы — понимать, как готовить препараты (это они делали) и шлифы (этим они просто восхищались и брали готовые), снимать их так, чтобы в кадрах был и научный смысл. В итоге у нас получилось восемь законченных фотоисторий. Проект существует полгода. Интенсивная работа проходила в течение двух недель летом, всё остальное время мы занимались обработкой контента.
— Что можно ожидать в будущем? Каковы ваши ближайшие и отдаленные планы?
Алексей Сивухин: Боюсь что-то загадывать, тем более озвучивать. Планов на самом деле множество. Вот, из того, что уже начали, — это тематический лекторий «МедПросвет». Что может быть важнее для человека, чем собственное здоровье и здоровье близких ему людей? Самое печальное, на наш взгляд, — это бардак, который творится в головах людей. Это и отсутствие человеческих консультаций у врача, и переизбыток глупых советов в Интернете, и бредовые телевизионные шоу, и, конечно, неумение работать с полученной информацией. Вот мы и хотим в нашем лектории помочь людям фильтровать и анализировать ту информацию, с которой они сталкиваются. Пока мы никак не войдем в заявленный ритм — раз в две недели, — но надеюсь, что в ближайшее время это наладим. Задумываемся над открытием еще нескольких тематических лекториев. Есть идеи относительно открытия филиала в Санкт-Петербурге, возможно, даже получится это сделать до лета.
Василиса Бабицкая: Планы — наращивать мощности, работать не только с фото, но и с видео/инфографикой/печатной продукцией/3D-визуализациями. Кроме того, очень хочется наладить партнерство с музеями науки и предоставлять им контент. Но самое главное — удивлять! Фотографии появятся в ближайших номерах «Кота Шрёдингера» и, надеемся, в «Чердаке». Кроме того, бóльшая часть наших снимков в скором времени будет доступна для скачивания в Shutterstock. Также ближе к весне мы планируем выставку под названием «Цветочная эротика» в кластере — замечательном научно-популярном пространстве «Зануда», что находится в Санкт-Петербурге.
— На что планируете потратить премию?
Алексей Сивухин: Хороший вопрос. Деньги не такие большие, а потребностей много. Скорее всего, они помогут запустить один очень важный для нас абсолютно некоммерческий проект. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем его презентовать, а пока сохраним это в тайне.
Василиса Бабицкая: Чтобы «Красивая наука» работала, нам нужна полевая лаборатория. Самая ее дорогая часть — микроскопы — у нас есть (спасибо ОПТЭК за это), но нужны препараты, среды, чашки Петри, специальные программы по обработке фотографий и многое другое. И приз, скорее всего, покроет расходы на проекты, связанные с фотографией. Надеемся, что и на работу с 3D-визуализацией останется. И, конечно, мы планируем летний интенсив в рамках Летней школы. Приезжайте!
Фото пресс-центра премии и С. Горбунова
На правах дважды финалиста и однажды полуфиналиста позволю себе реплику. Во-первых, хотелось бы отметить работу экспертов и жюри. Я могу быть не вполне согласен с решениями в частностях, но в целом список победителей очень достойный. Во всяком случае, в этом году изменения в руководстве министерства не сказались на уровне премии, и очень хочется надеяться, что качество экспертизы и ее независимость сохранятся и в будущем. Во-вторых, нельзя не обратить внимания на странный выбор персонажей, участвовавших в самой церемонии. Ведущая Екатерина Стриженова, украсившая процесс неуместными и глуповатыми шутками и умудрившаяся сделать неправильное ударение в фамилии замечательного российского лингвиста Елены Викторовны Падучевой (она получала премию за Андрея Анатольевича Зализняка) и под общий хохот обозвать министра образования и науки министром культуры, помимо прочего является соведущей одного из самых мракобесных шоу российского телевидения — «Время покажет» — я был там на передаче, посвященной ГМО, и коллеги по лаборатории меня потом долго отхаживали. Вручавший премию «Просветитель года» Юрий Вяземский в свое время прославился фразой «Атеисты — это больные. Это животные. Их надо лечить». А еще одна из участниц церемонии, Любовь Духанина, помимо того, что является заместителем комитета Госдумы по науке и образованию, славна списанной диссертацией (www.dissernet.org/expertise/dukhaninaln2004.htm). Это как же надо не уважать просветителей, чтобы поместить их в такую рамочку! И, в-третьих, хочется заполнить досадный пробел в процедуре награждения и на сайте премии и огласить финалистов в разделе «Антипремия» за пропаганду лженауки — это были «Национальный совет по гомеопатии» (понятно, за что) и информагентство REGNUM (за систематическую пропаганду альтернативной климатологии, отрицающей парниковый эффект и глобальное потепление).
Михаил Гельфанд
Лауреаты III ежегодной премии «За верность науке»
Лучшая телевизионная программа о науке
Программа «Черные дыры. Белые пятна» (телеканал «Культура»)
Лучшая радиопрограмма о науке
Программа «Гранит науки»
Лучшее периодическое печатное издание о науке
Журнал «Наука и жизнь»
Лучший онлайн— проект о науке
Научно— популярный интернет— журнал «ПостНаука»
Лучший научно— популярный проект года
Культурно— просветительский центр «Архэ»
Популяризатор науки — 2016
Андрей Анатольевич Зализняк — докт. филол. наук, академик РАН, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова
Лучшая фоторабота о науке
Фотопроект «Красивая наука»
«Антипремия»
Программа «Битва экстрасенсов» (ТНТ)
Сайт премии «За верность науке» —
http://truescience.ru
Связанные статьи
Метки: #222, «ПостНаука», Алексей Сивухин, Андрей Зализняк, Василиса Бабицкая, Вера Макеева, ГМО, Елена Лозовская, Елена Падучева, Елена Полуэктова, жизнь, жюри, задача, Ивар Максутов, изменения, комментарий, лаборатория, Любовь Духанина, Марина Аствацатурян, микроскоп, Михаил Гельфанд, наука и жизнь, открытия, популяризация, популяризация науки, премия, премия «За верность науке», работа, Святослав Горбунов, телеканал «Культура», фотопроект «Красивая наука», центр «Архэ», церемония
Добавить комментарий