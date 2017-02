Секс без границ

Мера приспособленности животного, его успеха — плодовитость. И мы ожидаем, что в сезон размножения животные все силы отдадут на выбор и завоевание полового партнера или партнеров. Научная литература переполнена сообщениями о том, как разные звери и птицы справляются с этой ответственной задачей. Однако наряду с этим ученые наблюдают и случаи нерационального полового поведения, в том числе репродуктивной интерференции, при которой самцы пытаются спариться с особью другого вида.

Сообщения, поступавшие из зоопарков и других мест, где животные находятся в экстремальной ситуации, мы обсуждать не будем. В конце концов, что удивительного, если сирота слон, с детства лишенный попечения старших и выросший рядом с белыми носорогами, вообразил, что он и сам носорог, и попытался оплодотворить самку [1]?

В естественных условиях межвидовая гибридизация хоть и редко, но происходит. Например, современные белые медведи — потомки ирландской бурой медведицы и полярного медведя. Гибридизация произошла около 30 тыс. лет назад, возможно, не единожды. Белые и бурые медведи и в наше время иногда скрещиваются, и по Арктике бродят их гибриды, белые с темной мордой. Известны также межняки Tetrao medius, помесь тетерева и глухаря. Межвидовое скрещивание не редкость в семействе псовых. Однако во всех этих и многих других случаях гибридизация происходит между близкими видами, представителями одного рода или семейства, обладающими внешним сходством. И потомство от таких скрещиваний бывает плодовитым. Никому и в голову не придет, что белый медведь, повстречав кольчатую нерпу, пожелает с ней спариться. Тем не менее, несколько лет назад произошел удивительный случай.

Место действия — субантарктический остров Марион, принадлежащий ЮАР. На его побережье устраивают лежбища кергеленские морские котики Arctocephalus gazella (далее просто котики) и выводят птенцов королевские пингвины Aptenodytes patagonicus. Иногда котики на пингвинов охотятся. В 2006 году морской биолог из Преторийского университета Нико де Брюн (Nico de Bruyn) наблюдал, как половозрелый, но еще совсем молодой самец морского котика пытался изнасиловать взрослого пингвина [2]. Пол птицы остался неизвестным. Дело было в декабре, в сезон размножения котиков. Де Брюн подоспел в тот момент, когда пингвин лежал на животе, а котик — на нем, совершая копулятивные движения тазом. Серии движений длились от трех до восьми минут и прерывались периодами отдыха, во время которых насильник удерживал свою жертву. Спустя 45 минут котик оставил птицу в покое и ушел в море, даже не оглянувшись. Наблюдатели оставались на берегу еще час, за это время котик не вернулся, а пингвин лежал, не делая попыток встать или уйти, хотя голову держал вертикально. Взрослый зверь весит 100– 120 кг, а пингвин — от 10 до 21 кг, так что птице пришлось несладко. Тем не менее пингвин уцелел и был, в общем, здоров, только дышал тяжело. Краткий осмотр показал, что копуляции не произошло, пенис хищника не попал в клоаку. (Клоака птиц — расширенная конечная часть задней кишки, в нее открываются протоки мочеточников и половых желез; это отверстие есть и у самцов, и у самок.)

До 2012 года де Брюн и его коллеги наблюдали еще три случая сексуального насилия, учиненного котиками над пингвинами [3]. Подобное всегда происходило в сезон размножения котиков, с конца ноября до начала января, на южном и восточном берегах, где плотность животных наиболее высока. Там же находятся колонии размножающихся пингвинов. Все эпизоды начинались одинаково. Молодой взрослый котик гонится за пингвином (пол птицы не определили ни разу), настигает и опрокидывает на живот, а сам плюхается сверху. Попытки копуляции чередуются с периодами отдыха, и в это время котик прижимает пингвина ластами к земле. В двух случаях из трех копуляция состоялась с большой вероятностью, в третьем — безусловно, поскольку между ног у птицы была кровь. Один из пингвинов отчаянно сопротивлялся, и тогда насильник его убил и съел. Два других пингвина пережили это приключение, у них нашлись силы встать и добрести до сородичей. Птица, которую котик поранил, смогла даже отбиваться от буревестников, слетевшихся на кровь, пока на помощь не подоспели другие пингвины.

Самцы котиков достигают половой зрелости в возрасте 3–4 лет, но собственную территорию, а следовательно, и доступ к самкам, они получают, как правило, не ранее 8 лет. Неудовлетворенное сексуальное возбуждение и повышенная агрессия могут подтолкнуть их к нерациональному поведению.

Увидев в первый раз, как котик подмял пингвина, де Брюн решил, что хищник поймал добычу, а затем изменил охотничье поведение на сексуальное. Однако после случая, когда котик всё проделал в обратном порядке: сначала стал насиловать, а затем убил и съел, де Брюн и его коллеги отказались от этой гипотезы и предложили две других: репродуктивная интерференция и обучение.

Репродуктивная интерференция, как мы помним, предполагает спаривание с особью другого вида, обычно без ритуала ухаживания и нередко с принуждением. Она может возникнуть в случае, когда плотность популяции становится чересчур высокой, конкуренция за самок возрастает, и у молодых самцов нет шансов ими овладеть. На острове Марион все эти условия выполняются, однако объект интерференции, по мнению исследователей, должен все-таки напоминать особь того же вида, а пингвин ни капельки не похож на самку ластоногого. Не могли котики так обознаться, решили ученые и предположили, что молодые самцы выучились такому обхождению с пингвинами, глядя на старших.

На острове безобразничал явно не один зверь. Самцы котиков живут до 15 лет и не могут на протяжении шести лет выглядеть молодо, а пингвинов всегда насиловали молодые самцы. Котиков фотографировали, но фотографии не помогли идентифицировать животных. Ластоногие вообще хорошо обучаются. Возможно, упражнения с пингвином они воспринимают как учебную копуляцию. Сначала так потренировался один зверь, потом эту методику перенял другой. Поскольку всё происходило на одном небольшом острове, котикам нетрудно было подглядывать друг за другом, вряд ли они независимо выработали подобную манеру обращения с пингвинами. Четыре известных эпизода произошли в 2006, 2008, 2011 и 2012 годах, интервалы между ними как раз такие, чтобы подрастающий самец увидел, а в следующем сезоне воспроизвел.

Впрочем, четырех эпизодов недостаточно, чтобы делать выводы. Поведение это редкое: остров маленький, наблюдателей на нем много, и котикам трудно скрывать свои интимные привычки. Кроме того, исследователи хотели подождать, не будет ли сообщений о подобном поведении других видов. Долго им ждать не пришлось.

Перенесемся на другой конец Земли, на японский остров Якусима, где живет особый подвид японских макак Macaca fuscata yakui. Остров небольшой, и значительная его часть находится под защитой ЮНЕСКО как Всемирное природное наследие. На этой территории многочисленные группы макак обитают в тесном соседстве с местными пятнистыми оленями Cervus nippon yakushimae. Олени дополняют свой рацион фруктами, которые обезьяны сбрасывают с деревьев, иногда едят обезьяньи экскременты, поэтому всегда держатся рядом с группами макак. Некоторые макаки перебирают оленям шерсть и даже катаются на них верхом. Подобные отношения связывают и другие виды обезьян и копытных, их наблюдали между макаками-резусами Macaca mulatta и индийским замбаром Rusa unicolor. Но на Якусиме они однажды переросли в нечто большее.

Осенью 2015 года, как раз в сезон размножения макак, на остров приехал фотограф французского издательства Issekinicho, выпускающего книги о Японии, Александр Бонфо (Alexandre Bonnefoy). Он несколько недель наблюдал за обезьянами, фотографировал их и увидел, как молодой самец макака попытался спариться по крайней мере с двумя самками оленя. Сначала макак сидел и рассеянно чесался, затем на его морде отразилась решимость, он вскочил на спину самке оленя, которая стояла буквально в шаге от него, проделал несколько копуляционных движений и соскочил. Копуляции не произошло, возможно, из-за различий в морфологии и размерах животных, однако на спине самки остался эякулят. Весь эпизод занял буквально несколько секунд, олениха отнеслась к нему с невозмутимым спокойствием, а затем слизала семенную жидкость. Исследователи потом порадовались, что она получила порцию ценного белка.

А макак, ободренный успехом, попробовал вскочить на другую самку оленя, но ей такое поведение не понравилось, и она убежала, сбросив обезьяну, при этом беспокойно оглядывалась.

Бонфо наблюдал за животными в течение часа, прежде чем они скрылись в лесу. За это время макак неоднократно заскакивал на самку оленя к ее большому неудовольствию. Что происходило на другой день, фотограф не знает, потому что командировка закончилась, и он уехал.

Однако же все события Александр Бонфо сфотографировал и заснял на видеокамеру [4]. К обсуждению увиденного подключились этологи из Страсбургского университета Мари Пеле (Marie Pelé) и Седрик Сюор (Cédric Sueur), а также специалист по японским макакам из Университета Тэйкё (Япония) Масаки Симада (Masaki Shimada).

Между ситуациями на островах Якусима и Марион есть определенное сходство: молодые, активные самцы, в период спаривания лишенные доступа к самкам, и постоянное тесное соседство с представителями другого вида. Однако макак, в отличие от морских котиков, не проявлял агрессии к самкам оленя, напротив, пытался охранять их от других самцов обезьян. Его поведение скорее напоминало игру: макаки и так нередко раскатывают на оленях забавы ради, а этот просто добавил несколько дополнительных движений.

Авторы работы не допускают мысли, что макак не разобрал, с кем имеет дело. Они также не думают, что он пытался таким образом постичь премудрости секса — в подобных мерах нет необходимости, поскольку вокруг полно обезьян, показывающих пример. Исследователи склонны объяснять поведение макака «гипотезой депривации спаривания», согласно которой самцы, лишенные доступа к самкам, склонны демонстрировать сексуальное поведение. Это может быть мастурбация, гомосексуализм или, как в данном случае, попытки межвидовых отношений.

Репродуктивную интерференцию между отдаленными видами наблюдают редко, случай с макаком лишь второй. Что бы ни послужило причиной, исследователи надеются, анализируя этот эпизод, продвинуться в понимании эволюции межвидового сексуального поведения в мире животных и зоофилии у людей.

Наталья Резник

