ТрВ №3 (222) за 2017 г.: Гомеофобы и гомеофилы
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 222 от 14 февраля 2017 года в PDF
Анонс номера
Получение металлического водорода
В связи со свежей сенсацией вопросы академику РАН Вадиму Бражкину задает Борис Штерн — стр. 4
За верность науке III
Своими впечатлениями от премии Минобрнауки делятся Алексей Сивухин, Василиса Бабицкая и Михаил Гельфанд — стр. 5
Суперсимметрия и медаль Дирака
Михаил Шифман рассказывает Наталии Деминой о своих исследованиях — стр. 6–7
Олимпиады под угрозой
Сергей Антоновский и Святослав Горбунов о том, как задания региональных этапов смогли просочиться в Интернет, — стр. 7
Деньги, деньги, дребеденьги
В продолжении рубрики — история полушки — стр. 9
Судьба Маккиарини
О современном Калиостро от медицины рассказывает Сергей Добрынин — стр. 10–11
Радиоуглеродный метод
Илья Леенсон об открытиях нобелевского лауреата Уилларда Либби — стр. 12
Меланхолия и семь свободных искусств
Евгений Беркович о гравюре Дюрера, средневековой медицине и геометрии — стр. 13
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Метки: #222, trv, Архив, Борис Штерн, газета, Максим Борисов
До этого меморандума ничего не знал о гомеопатии и считал, что это просто какая-то разновидность траволечения — фитотерапии, почему бы нет, среди веществ растительного происхождения полно биологически активных...
Прочитав же меморандум, и погуглив про гомеопатию, по-настоящему ужаснулся, волосы оставшиеся зашевелились... Это же ужас, кошмар, мракобесие в химически чистом виде. Люди на полном серьезе называют себя врачами и пытаются лечить больных растворами таких разбавлений, при которых там нет, и в принципе быть не может, действующего вещества. При этом отрицаются самые фундаментальные положения, такие как молекулярно-кинетическая теория, и даже закон сохранения материи... Дикость, стоящая где-то рядом с магией, спиритизмом и прочими подобными вещами.
Совершенно удивительно, как этот бред мог не только сохраниться до наших дней, но еще и стать основой целой индустрии — полчища их — производство «препаратов», «врачи-гомеопаты» и т.д. Покруче астрологии будет масштаб аферистов. Даже диссертации (!!!) медицинские по гомеопатии есть.
Единственным шансом на признание у подобных учений, противоречащих едва ли не всей совокупности научных представлений о мире, является феноменологическая эффективность, предельно строго доказанная методами доказательной медицины. Тогда был бы повод задуматься — а вдруг, есть тут какое-то рациональное зерно, мы же еще не всё знаем... Но в данном случае, тут и близко ничего подобного не наблюдается за пару сотен (!) лет.
Ни о какой толерантности к шарлатанам и невежеству не может быть и речи, не с кем и незачем тут «примиряться».
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