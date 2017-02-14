ТрВ №3 (222) за 2017 г.: Гомеофобы и гомеофилы
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 222 от 14 февраля 2017 года в PDF
Анонс номера
Получение металлического водорода
В связи со свежей сенсацией вопросы академику РАН Вадиму Бражкину задает Борис Штерн — стр. 4
За верность науке III
Своими впечатлениями от премии Минобрнауки делятся Алексей Сивухин, Василиса Бабицкая и Михаил Гельфанд — стр. 5
Суперсимметрия и медаль Дирака
Михаил Шифман рассказывает Наталии Деминой о своих исследованиях — стр. 6–7
Олимпиады под угрозой
Сергей Антоновский и Святослав Горбунов о том, как задания региональных этапов смогли просочиться в Интернет, — стр. 7
Деньги, деньги, дребеденьги
В продолжении рубрики — история полушки — стр. 9
Судьба Маккиарини
О современном Калиостро от медицины рассказывает Сергей Добрынин — стр. 10–11
Радиоуглеродный метод
Илья Леенсон об открытиях нобелевского лауреата Уилларда Либби — стр. 12
Меланхолия и семь свободных искусств
Евгений Беркович о гравюре Дюрера, средневековой медицине и геометрии — стр. 13
Связанные статьи
Метки: #222, trv, Архив, Борис Штерн, газета, Максим Борисов
Добавить комментарий