ТрВ №3 (222) за 2017 г.: Гомеофобы и гомеофилы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 222 от 14 февраля 2017 года в PDF

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Анонс номера

Получение металлического водорода

В связи со свежей сенсацией вопросы академику РАН Вадиму Бражкину задает Борис Штерн — стр. 4

За верность науке III

Своими впечатлениями от премии Минобрнауки делятся Алексей Сивухин, Василиса Бабицкая и Михаил Гельфанд — стр. 5

Суперсимметрия и медаль Дирака

Михаил Шифман рассказывает Наталии Деминой о своих исследованиях — стр. 6–7

Олимпиады под угрозой

Сергей Антоновский и Святослав Горбунов о том, как задания региональных этапов смогли просочиться в Интернет, — стр. 7

Деньги, деньги, дребеденьги

В продолжении рубрики — история полушки — стр. 9

Судьба Маккиарини

О современном Калиостро от медицины рассказывает Сергей Добрынин — стр. 10–11

Радиоуглеродный метод

Илья Леенсон об открытиях нобелевского лауреата Уилларда Либби — стр. 12

Меланхолия и семь свободных искусств

Евгений Беркович о гравюре Дюрера, средневековой медицине и геометрии — стр. 13

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