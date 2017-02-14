Олимпийские утечки

В середине января появилась крайне неприятная информация о произошедших утечках заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (победители и призеры которой могут поступить на профильное направление любого вуза независимо от результатов ЕГЭ).

О произошедшем мы беседуем с Сергеем Антоновским — администратором крупнейшей в отечественных социальных сетях группы, посвященной олимпиадному движению, ежедневно и подробно освещавшей происходящее. Вопросы задает Святослав Горбунов.

— Что вообще случилось?

— В Интернет были выложены задания региональных этапов олимпиады по шести предметам: французский язык, литература, русский язык, право, физика, экономика. Вовремя заменить комплект удалось лишь по литературе. Пожалуй, это можно назвать крупнейшей хакерской атакой на систему организации Всероссийской олимпиады школьников. Усилиями сотрудников Минобр науки и активистов олимпиадного движения удалось обнаружить источник утечек и спасти региональные этапы по остальным предметам, но репутация Всероссийской олимпиады была существенно подмочена. Что самое неприятное, от утечек пострадали честные школьники, самостоятельно писавшие «слитые» предметы, — их менее чистоплотные соперники могли их легко обскакать.

— Как же произошел «слив» заданий?

— Насколько мне известно, задания были выложены в свободный доступ в так называемом теневом Интернете — неконтролируемом сегменте Сети, доступном продвинутым пользователям браузера Tor. Там их подхватили дельцы, быстро разобравшиеся в ситуации и решившие на этом подзаработать. Появилось множество сайтов и групп «ВКонтакте», массово продававших задания за небольшие деньги. Видимо, бизнес особо не удался, потому что последний слитый комплект (по экономике) стали просто бесплатно рассылать по тематическим сообществам олимпиадников, словно желая позлить активистов и/или министерство.

— Чем это грозит участникам олимпиады и олимпиадному движению?

— Поскольку сливы удалось остановить, олимпиадам, думаю, уже ничего не грозит (хотя, признаться, слухи ходили разные, вплоть до приостановки проведения Всероссийской олимпиады). Участники олимпиад по «слитым» предметам ожидают понижения проходных баллов на заключительный этап, что в какой-то мере компенсирует появление заранее подготовленных работ. Министерство образования и науки уже подтверждало свою готовность пойти на такой шаг, хотя это будет стоить организаторам заключительного этапа и направляющим участников регионам лишних денег. Так или иначе, лучше вариантов просто не существует.

— Что еще предприняли официальные органы, в частности Минобрнауки, были ли приняты какие-то меры?

— Больше же заданий в Сеть не утекло, верно? В Минобрнауки приняли верное решение об изменении порядка передачи заданий организаторам региональных этапов. Предполагаемые организаторы утечек были таким образом отстранены от доступа к заданиям региональных этапов. Да, это произошло не сразу; да, этому предшествовала организованная «Типичным олимпиадником» и «Ассоциацией победителей олимпиад» масштабная кампания в социальных сетях, но главная цель была достигнута. Кстати, Минобрнауки не единственный официальный орган, занимавшийся нашей проблемой. Огромное число групп «ВКонтакте», распространявших олимпиадные задания, было заблокировано при непосредственном участии Департамента образования Москвы. За честные олимпиады боролись все, кто в силах этим заниматься.

— Существует ли гарантия того, что в дальнейшем подобное не повторится?

— На самом деле об этом сейчас сложно говорить. Неизвестно, как покажет себя новая система. Вполне возможно, что сливов впредь не будет, но это не гарантирует полную защищенность олимпиадной системы от других сбоев и ошибок. Уже один такой сбой произошел: на олимпиаде по истории участникам в четырех регионах были даны задания 2010/2011 учебного года. Это, конечно, не слив, но число пострадавших от ситуации школьников (которые даже не понимают, чего им ждать) измеряется многими десятками. Сейчас все ждут официальной реакции министерства, и хочется верить, что таковая последует.

— Является ли сама сегодняшняя система организации олимпиад предпосылкой для подобного рода инцидентов?

— На мой взгляд, да. Со мной многие могут не согласиться, но я убежден, что всему первопричиной сегодняшняя система олимпиадных льгот. Слишком уж велик соблазн нажиться на механизме, который позволяет абитуриентам полностью игнорировать ЕГЭ, обходить внутренние вузовские экзамены, отчисляться и перепоступать на бюджет по второму, третьему, четвертому кругу. На олимпиады приходит всё больше случайных людей, извращается сама идея честного «состязания пытливых умов». Олимпиады становятся отчаянной дракой за льготы, а в отчаянных драках правил нет. Безусловно, нет ничего плохого в достойном поощрении победителей олимпиад, но такое поощрение должно быть взвешенным! Если бы право внеконкурсного поступления в вузы было уравновешено, скажем, обязанностью сдать на определенный балл ЕГЭ по требуемым предметам (о чем давно мечтают преподаватели кафедр английского языка в МГИМО), а на диплом было бы наложено право одноразового использования (о чем я не раз слышал от сотрудников приемных комиссий), олимпиады перестали бы притягивать к себе откровенных халявщиков. А ведь именно на халявщиков сливы олимпиадных заданий и рассчитаны.

— Что может сделать само олимпиадное движение для борьбы с подобным явлением?

— Многое может и многое делает! Стоило продавцам заданий региональных этапов подать голос, как в «Типичный олимпиадник» сразу же стали приходить тревожные сообщения от подписчиков. Именно благодаря одному из таких сообщений удалось вовремя заменить комплект заданий по литературе. Просто неоценим труд всех тех активистов, кто собирал и передавал через нас в компетентные органы информацию о конкретных площадках продажи заданий. В конце концов, мы сами — и «Типичный олимпиадник», и сообщества поменьше — мы все являемся неотъемлемой частью олимпиадного движения. Эти утечки ясно дали понять, что будущее олимпиад напрямую зависит от воли и инициативности их участников.

Сергей Антоновский

Беседовал Святослав Горбунов

Комментарий

Если слив заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады действительно имел место, то это, конечно же, может оказаться ударом по авторитету олимпиады и олимпиадного движения. Однако я уверен, что министерство и контролирующие органы способны справиться с подобными неприятностями. Что же касается репутации и итогов, то значительно им повредить очень сложно. Дело в том, что даже те, кто мог бы нечестно написать региональный этап на более высокий балл, в дальнейшем попадут на всероссийский (заключительный этап), задания которого на порядок сложнее и, конечно же, очень бережно охраняются. Там халявщики просто не смогут проявить свои способности. Настоящий олимпиадник же всегда нацелен на максимальный результат, то есть на заключительный этап и международные олимпиады. У него есть вкус к соревнованию, к преодолению трудностей. Так что произошедший слив заданий, как мне видится, стоит считать неприятностью, но не фатальной угрозой. В дополнение должен сказать, что в мое время, в 2003–2006 годы, сама система организации олимпиад просто не позволяла передать задания заранее кому-то другому, поскольку каждый регион разрабатывал задания сам. В Москве, например, победители предыдущего этапа собирались в один день и получали задания непосредственно перед написанием первого тура (всего было от двух до трех туров регионального этапа). В итоге сильнейшие собирались на всероссийском этапе. И, как мне кажется, собирались действительно наиболее мотивированные и компетентные школьники. Такие могут поступить в любой профильный вуз и без олимпиады — главное тут вкус к интеллектуальному творчеству.

Ну а то, что само олимпиадное движение столь инициативно отреагировало на возможные неприятности, говорит только об одном — в нашем отечестве оно живо и довольно активно, что не может не обнадеживать!

Святослав Горбунов

(победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии 2005 и 2006 годов)

Подробнее об этой истории можно узнать в соцсетях по хэштегам #сливРЭ #за_честный_всеросс

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