«Казалось бы, азбучные истины…»

31 января 2017 года состоялось заседание Совета по науке при Минобрнауки РФ. Материалы этого заседания размещены на сайте Совета [1–3]. В работе Совета приняли участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева и заместитель министра Григорий Трубников. Председатель Совета академик РАН Алексей Хохлов кратко представил Совет по науке министру и рассказал о деятельности Совета в прошедшем году.

Совет заслушал доклад директора департамента науки и технологий Сергея Матвеева о подведении итогов конкурса научных проектов, выполняемых в рамках госзадания в подведомственных Минобрнауки вузах. Отмечалось, что в целом Совет положительно оценивает данный конкурс и его итоги [1], однако при его проведении были соблюдены не все необходимые процедуры для полноценного конкурса научных проектов. В этой связи Совет обсудил вопрос об организации экспертизы при проведении конкурсов научных проектов и принял соответствующий документ [2].

По мнению Совета, основные принципы этого документа могли бы быть использованы не только при проведении конкурсов Минобрнауки в рамках госзадания, но и для других конкурсов, в частности, научными фондами.

Совет по науке обсудил проект плана реализации Стратегии научно-технологического развития РФ и внес дополнительные предложения в этот план. В рамках рассмотрения этого вопроса секция молодых ученых Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ подготовила заявление «О мерах поддержки молодых ученых с учетом положений Стратегии научно-технологического развития РФ», которое было одобрено Советом [3].

Публикуем комментарии членов Совета по науке по обсуждавшимся вопросам.

Эдуард Гирш,

вед. науч. сотр. Санкт-Петербургского отделения Математического института РАН, профессор Санкт-Петербургского академического университета РАН:

Вопрос об организации конкурсов и принципах экспертизы стал неожиданно актуален, поскольку, как постепенно становится очевидным, то, что считают прописными истинами в международном пространстве, вовсе не всеми разделяется у нас дома, а о некоторых вещах просто не принято задумываться.

Казалось бы, очевидно, что фамилии рецензентов — это строго конфиденциальная информация, недоступная в случае конфликта интересов. Нет же, не во всех фондах так считают. Казалось бы, ясно, что при конфликте интересов участник не только не может быть среди принимающих решение, но и не должен присутствовать при обсуждении его проекта; да вообще-то и в экспертную панель входить не должен. Нет же, вполне возможна картина, когда панель присуждает грант одному из ее участников, и, каким бы честным ни было обсуждение, понятно, что решение может быть необъективным, особенно если впереди — рассмотрение заявок других членов панели… Казалось бы, всем уже уши прожужжали, что наукометрические показатели не могут быть одинаковыми для разных специальностей. Нет же, вот только что один из фондов выставил на общественное обсуждение проект конкурса, где минимальный критерий для почти всех специальностей — «12 публикаций за последние 5 лет» (я посмотрел в Web of Science нескольких последних наших филдсовских медалистов — ни у кого столько нет, с запасом). Поэтому азбучные истины пришлось оформить в виде документа, чтобы задать некий ориентир…

Александр Кабанов,

заслуженный профессор и содиректор Института наномедицины Университета Северной Каролины (США), директор лаборатории «Химический дизайн бионаноматериалов» МГУ (мегагрант 2010 года):

Я приветствую деятельность моих коллег в Совете по науке Минобрнауки в целом, и для меня большая честь быть в их числе. Считаю решения последнего Совета, на котором я физически не смог присутствовать из-за педагогической нагрузки в США, но в обсуждении и подготовке которого я, как и все, участвовал по электронной почте, очень важными.

Прежде всего, отметил бы заявление о «Ключевых принципах организации экспертизы при проведении конкурсов научных проектов». Мы уже не раз говорили о том, что такое конфликт интересов и как с этим борются на Западе. С тех пор вопросы проведения конкурсов и научной экспертизы — максимально беспристрастной, основанной на ценности проектов, исключающей коррупцию и конфликт интересов, — не потеряли своей актуальности.

В очень сжатой, но предельно ясной форме Совет провозглашает принципы организаций конкурсов, формирования панелей, оценки проектов, которые соответствуют лучшим мировым стандартам. Хотелось бы надеяться, что на этот документ будут ориентироваться и эти принципы будут воплощать в жизнь учреждения и организации и просто группы ученых, проводящие большие и маленькие конкурсы по всей стране.

Другой важнейший, с моей точки зрения, документ — это заявление по совершенствованию мер поддержки молодых ученых. Как вы знаете, в сентябре 2016 года группа мегагрантников, и я в том числе, встречалась с Владимиром Путиным. На этой встрече мы в первую очередь обратили внимание президента России на необходимость поддержки молодых ученых, обеспечения механизмов их профессионального роста.

Вскоре после этой встречи была принята президентская программа дополнительной поддержки науки, в частности молодых ученых, работа над реализацией которой проводится Российским научным фондом. Заявление Секции молодых ученых Совета анализирует этапы развития научной карьеры и определяет ключевые задачи для поддержки роста молодых ученых с целью обретения ими научной независимости. Это, на мой взгляд, важнейшее заявление.

1. Заявление о конкурсе научных проектов, выполняемых в рамках госзадания в подведомственных Минобрнауки вузах: http://sovet-po-nauke.ru/info/31012017-declaration_goszadanie

2. Ключевые принципы экспертизы при проведении конкурсов научных проектов: http://sovet-po-nauke.ru/info/31012017-expert_evaluation

3. Заявление Секции молодых ученых по совершенствованию мер поддержки молодых ученых с учетом целей и задач Стратегии научно-технологического развития РФ: http://sovet-po-nauke.ru/info/31012017-declaration_young_sci

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