Искусство малых доз

Уважаемая редакция! Дорогие коллеги!

Хочу поздравить всех вас с про­шедшим Днем российской науки и пожелать дальнейших успехов в работе! Праздник заставляет вспомнить всем известное: ал­коголь в малых дозах полезен в любых количествах. Загово­рив же о полезных малых до­зах, невольно вспоминаешь о различных нетрадиционных направлениях медицины, та­ких, как гомеопатия.

Да, конечно, в отличие от полезности малых доз алкоголя, полезность гомеопатических препаратов многими ставится под сомнение. Мол, такие разведения, которые практикуются в гомеопатии, не должны оставлять и следов действующего вещества — остается одна вода. С разными примесями, ко­нечно. Поэтому никакой пользы от гомеопатических препа­ратов быть не может. Но, говоря по совести, что с того, если и так? Покупают люди гомеопатические шарики в аптеках, употребляют их — кому какой от этого вред? Более того, го­меопатия создает рабочие места на производстве и прода­же препаратов, так что ее польза для экономики очевидна.

Однако недавно вполне себе безобидные пилюли подвер­глись суровой критике со стороны комиссии РАН по борьбе с лженаукой, которая опубликовала Меморандум о лженауч­ности гомеопатии. В этом Меморандуме борцы с лженаукой заявили, что многочисленные клинические испытания, про­веденные в разных странах в разное время, не смогли экспе­риментально продемонстрировать эффективность гомеопа­тических средств и методов лечения. А затем сделали вывод, что гомеопатия не является безвредной, поскольку «больные тратят значительные средства на недействующие препа­раты и пренебрегают средствами лечения с подтвержден­ной эффективностью. Это может приводить к неблагопри­ятным исходам, в том числе к смерти пациентов». В общем, Академия объявила крестовый поход против гомеопатии.

Не вдаваясь в обсуждение, могу только удивиться, с чего вдруг академики проснулись лишь сейчас, хотя гомеопатия победоносно шествует по стране уже многие десятилетия. Если мне не изменяет память, предыдущий всплеск активно­сти Комиссии по борьбе с лженаукой был связан с русским самородком Виктором Петриком и поддержанной партией «Единая Россия» программой «Чистая вода». Невольно воз­никает вопрос: может, к воде академики неровно дышат?

С другой стороны, мало ли чем тешатся престарелые ака­демики — не стоит обращать на это внимания. А по пово­ду Меморандума Комиссии по борьбе с лженаукой разго­релись прямо-таки шекспировские страсти. Политолог из Высшей школы экономики Марк Урнов высказался резко и прямо: «Группа олигофренов из Российской академии наук решила объявить городу и миру о лженаучности гомеопа­тии. Содержательно их инициативу не комментирую: всту­пать в полемику с дебилами не следует». Профессор Урнов намекнул, что за подписанием Меморандума может стоять денежный интерес фармакологов, которые хотят вытеснить с рынка конкурентов из числа гомеопатов.

Более того, словами дело не ограничилось: пролилась кровь. По счастью, пока только фигурально. Из Центрально­го научного-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава уволили ве­дущего научного сотрудника Дениса Рощина, который уча­ствовал в разработке Меморандума. Но лиха беда начало…

На фоне кипения страстей редкую сдержанность проявил бывший главный санитарный врач всея России Геннадий Онищенко. Вот что значит разумный и государственно мыс­лящий человек! Он заявил, что вера врача в конечный ре­зультат — это один из важных аспектов в лечении. «С точки зрения строгой науки, наверное, они (авторы Меморандума о признании гомеопатии лженаукой) правы. Наука не подда­ется эмоциям, наука считает: вот есть действующее веще­ство, а вот есть эффект. Но я бы напомнил то, что медици­на — это искусство, это не профессия. Поэтому фактор веры врача делает чудеса. Можно давать просто плацебо больно­му — это просто мел в виде таблетки — и будет положитель­ный эффект», — сказал ныне депутат Государственной Думы.

Вот на этом бы всем и нужно успокоиться: никто из нас не может знать, что в конечном итоге может подействовать и сыграть свою роль. Гомеопатия, аллопатия, доказательная медицина — все мы смертны, как ни крути. Поэтому стоит заботиться о своем душевном здоровье и выбирать малые дозы алкоголя в том количестве, в котором они не причи­няют вреда организму.

Ваш Иван Экономов

Связанные статьи