Искусство малых доз
Уважаемая редакция! Дорогие коллеги!
Хочу поздравить всех вас с прошедшим Днем российской науки и пожелать дальнейших успехов в работе! Праздник заставляет вспомнить всем известное: алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. Заговорив же о полезных малых дозах, невольно вспоминаешь о различных нетрадиционных направлениях медицины, таких, как гомеопатия.
Да, конечно, в отличие от полезности малых доз алкоголя, полезность гомеопатических препаратов многими ставится под сомнение. Мол, такие разведения, которые практикуются в гомеопатии, не должны оставлять и следов действующего вещества — остается одна вода. С разными примесями, конечно. Поэтому никакой пользы от гомеопатических препаратов быть не может. Но, говоря по совести, что с того, если и так? Покупают люди гомеопатические шарики в аптеках, употребляют их — кому какой от этого вред? Более того, гомеопатия создает рабочие места на производстве и продаже препаратов, так что ее польза для экономики очевидна.
Однако недавно вполне себе безобидные пилюли подверглись суровой критике со стороны комиссии РАН по борьбе с лженаукой, которая опубликовала Меморандум о лженаучности гомеопатии. В этом Меморандуме борцы с лженаукой заявили, что многочисленные клинические испытания, проведенные в разных странах в разное время, не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения. А затем сделали вывод, что гомеопатия не является безвредной, поскольку «больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов». В общем, Академия объявила крестовый поход против гомеопатии.
Не вдаваясь в обсуждение, могу только удивиться, с чего вдруг академики проснулись лишь сейчас, хотя гомеопатия победоносно шествует по стране уже многие десятилетия. Если мне не изменяет память, предыдущий всплеск активности Комиссии по борьбе с лженаукой был связан с русским самородком Виктором Петриком и поддержанной партией «Единая Россия» программой «Чистая вода». Невольно возникает вопрос: может, к воде академики неровно дышат?
С другой стороны, мало ли чем тешатся престарелые академики — не стоит обращать на это внимания. А по поводу Меморандума Комиссии по борьбе с лженаукой разгорелись прямо-таки шекспировские страсти. Политолог из Высшей школы экономики Марк Урнов высказался резко и прямо: «Группа олигофренов из Российской академии наук решила объявить городу и миру о лженаучности гомеопатии. Содержательно их инициативу не комментирую: вступать в полемику с дебилами не следует». Профессор Урнов намекнул, что за подписанием Меморандума может стоять денежный интерес фармакологов, которые хотят вытеснить с рынка конкурентов из числа гомеопатов.
Более того, словами дело не ограничилось: пролилась кровь. По счастью, пока только фигурально. Из Центрального научного-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава уволили ведущего научного сотрудника Дениса Рощина, который участвовал в разработке Меморандума. Но лиха беда начало…
На фоне кипения страстей редкую сдержанность проявил бывший главный санитарный врач всея России Геннадий Онищенко. Вот что значит разумный и государственно мыслящий человек! Он заявил, что вера врача в конечный результат — это один из важных аспектов в лечении. «С точки зрения строгой науки, наверное, они (авторы Меморандума о признании гомеопатии лженаукой) правы. Наука не поддается эмоциям, наука считает: вот есть действующее вещество, а вот есть эффект. Но я бы напомнил то, что медицина — это искусство, это не профессия. Поэтому фактор веры врача делает чудеса. Можно давать просто плацебо больному — это просто мел в виде таблетки — и будет положительный эффект», — сказал ныне депутат Государственной Думы.
Вот на этом бы всем и нужно успокоиться: никто из нас не может знать, что в конечном итоге может подействовать и сыграть свою роль. Гомеопатия, аллопатия, доказательная медицина — все мы смертны, как ни крути. Поэтому стоит заботиться о своем душевном здоровье и выбирать малые дозы алкоголя в том количестве, в котором они не причиняют вреда организму.
Ваш Иван Экономов
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«Политолог из Высшей школы экономики Марк Урнов высказался резко и прямо...»
И совершенно справедливо высказался. Это право он честно заработал: всему миру известны наши достижения в области политологии. А кто не восхищается нашими экономистами из ВШЭ? Ведь их востребованность на мировом научном рынке просто поражает воображение!
И не зря чемпионами в области плагиата являются именно ничтожные биологи, химики и прочие физики с математиками. Куда им до кристальной научной чистоты, процветающей в рядах политологов и экономистов!
И правильно все эти биологи, химики и прочие физики с математиками молчат по поводу достижений ВШЭ. Ибо эти достижения неоспоримы и видны всем и каждому.
«Сим победиши!»
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Какой воинственный политолог...
Если уж говорить в категориях «олигофренов» и «дебилов», то нельзя не отметить, что верующие в действие «препаратов» без единой молекулы действующего вещества, и «потенцирование» оных встряхиванием, на носителей подобных диагнозов похожи намного больше.
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