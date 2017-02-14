Наука и общество

Гомеофобы и гомеофилы

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Рис. В. Богорада

Рис. В. Богорада

Второй меморандум Комиссии по борьбе с лженаукой вызвал бурю эмоций, зачастую проявляемых в агрессивной форме (см., например, www.gazeta.ru/science/news/2017/02/07/n_9657773.shtml). Не знаю, что хуже — полное равнодушие, с которым народ встречает любые новости, или подобная агрессивная электризация, когда каждый готов вцепиться когтями в любого носителя другой точки зрения. Думаю, равнодушие хуже. Агрессия — все-таки некий признак жизни. Не самый лучший признак, но все-таки — жизни.

Большинство нападок на Меморандум идет от тех, кто его не читал. Даже когда человек говорит, что прочел, из дальнейшей дискуссии вытекает, что человек, читая, видел не то, что там написано, а свои априорные представления о тексте. Это мы умеем.

Поэтому полезно пересказать суть документа в одном абзаце.

Во-первых, в Меморандуме есть четкое определение того, что имеется в виду под гомеопатией. «Классическая гомеопатия это чудовищно разведенные препараты, настолько, что зачастую в дозе не должно содержаться ни одной молекулы действующего вещества». Ни о каких травах речи не идет. Во-вторых, в Меморандуме не предлагается запрещать гомеопатию. Предлагается отделить ее от государства, точнее, от государственных лечебных учреждений. И еще четко маркировать и продавать как гомеопатию, выкладывая в отдельных аптечных витринах. В-третьих, в Меморандуме достаточно полно перечислены результаты экспериментов по проверке действия гомеопатических препаратов и даны соответствующие ссылки.

Почему важно расставить точки над i в отношении гомеопатии? Потому что здесь ярче, чем где бы то ни было, проявляется достаточно фундаментальный вопрос о взаимоотношениях науки, государства и общества. С одной стороны, практика, которая с точки зрения науки не может работать и не работает, с другой — официальный статус и государственное признание этой практики.

С точки зрения науки и здравого смысла авторы Меморандума, безусловно, правы, но среди тех, кто с этим согласен, возникает вопрос: правы ли они в отношении формы подачи? Эпитет «лженаука» сам по себе достаточно агрессивен и вольно или невольно ассоциируется с травлей генетики и кибернетики. С одной стороны, он справедлив: многие приверженцы гомеопатии позиционируют ее как науку, по гомеопатии защищаются диссертации, пишутся наукообразные статьи. С другой стороны, агрессивное наступление рождает еще более агрессивное противодействие — и так далее. Многие участники дискуссии в социальных сетях считают, что надо было использовать более нейтральный термин типа «псевдонауки», «квазинауки», но язык беден и оптимального эпитета на данный счет попросту не существует.

Общественная реакция на Меморандум достаточно полно проанализирована в следующей ниже статье Л. Борусяк. Принимая во внимание эту реакцию, я бы предложил отнести гомеопатию к категории верований. Тогда всё становится на свои места. Вера, с одной стороны, попадает под защиту принципа свободы совести, с другой — должна быть отделена от государства.

Именно последнее требование наиболее четко звучит в Меморандуме. А с гомеопатией как таковой бороться бессмысленно : человек — мастер самообмана и готов до последнего свой самообман защищать. Наука, кроме всего прочего, есть инструмент борьбы с самообманом. И в этом столкновении человек зачастую выбирает дорогой ему самообман (подкрепленный эффектом плацебо) и отвергает науку. Вместо борьбы полезней позитивная деятельность — просвещение. Это общее место. И кстати, как раз по части подвижнического просветительства основные авторы Меморандума находятся в первых рядах.

Борис Штерн

 

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4 комментария

  • Ирина:
    15.02.2017 в 17:10

    Добрый день!

    О гомеопатии... Влияние слабых и сверхслабых полей в биологии и медицине исследуется более полувека! Много работ, признанных в научном мире за это время, было выполнено учеными биофизиками и биохимиками из МГУ, СПбГУ, НГУ и из других академических институтов.

    Данный Меморандум не что иное, как лобирование интересов фармацевтических корпораций! И это очевидно!!!

    О себе. Вся наша семья лечится гомеопатическими препаратами, к обычным врачам не ходим, мне 51 год, родителям по 75 лет. Вот вам и доказательство. И таких людей много. Другое дело, что лечение гомеопатией это великий труд и самодисциплина в течении достаточно продолжительного времени, что в принципе, не каждый может выдержать, отсюда и вытекает результат лечения... куда проще, выпил две таблетки, одну утром, другую вечером и вперед работать на фармкомпании. А в итоге, кто что выбирает... Только не нужно лишать человека ВЫБОРА!

    Грустно от всего этого. А ваше издание смотрю поддерживает этот Меморандум... и с чего бы это?

    С уважением,

    биофизик

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    • Денис Н.:
      15.02.2017 в 17:34

      Странный вы какой-то биофизик...

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    • Денис:
      15.02.2017 в 18:01

      Ирина, вот эта фраза «из МГУ, СПбГУ, НГУ и из других академических институтов.» сразу же выдаёт в Вас человека, далекого от науки. Зачем Вам это? Троллинг — это забавное развлечение, но всему есть мера.

      И к чему эти истерические нотки? Меморандум ничего не запрещает (да и не может запретить. чисто юридически), а лишь раскрывает позицию академической науки, предупреждает людей об отсутствии научного обоснования гомеопатии, и рекомендует лицам, ответственным за организацию здравоохранения, исключить трату бюджетных денег на заведомую пустышку. Всё. Ничего более. Кто хочет именно гомеопатии, может смело идти к соответствующим деятелям за свои личные деньги, равно как и к шаманам, экстрасенсам, лотателям кармы и продувателям чакры...

      С наилучшими пожеланиями,

      к.ф. -м.н., 03.01.02

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  • Ash:
    15.02.2017 в 22:18

    1. «С другой стороны, агрессивное наступление рождает еще более агрессивное противодействие — и так далее.»

    «В наше время при спорах с противником приходится тратить много времени, ума и красноречия, чтобы убедить его или, по крайней мере, разбить его доводы. В прежние времена народ был проще, прямолинейнее, и когда, например, А. вступал с Б. в спор, то если А. был сильнее и могущественнее — он сжигал Б. на костре, а если более сильным оказывался Б. — А. немедленно попадал на костер и корчился там, и вопил, и жаловался на свою суровую судьбу, пока вкусный запах жареного мяса, донесшись до Б., не показывал ему, что А. убежден совершенно в правоте своего противника.»

    www.e-reading.club/chapte...atirikonom_.html

    2. «Вместо борьбы полезней позитивная деятельность — просвещение. Это общее место. И кстати, как раз по части подвижнического просветительства основные авторы Меморандума находятся в первых рядах.»

    Кто бы просветил население по части экономики? Это даже до Ходорковского с Миловым дошло, хотя и поздно.

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