Битвы вокруг гомеопатии: «свои» против «своих»
Острый интерес общества к каким-то политическим или социальным проблемам напоминает прибой — накатывает одна волна, но ее быстро сменяет другая, а предыдущая уходит в прошлое, и это очень четко отражается на дискуссиях в социальных сетях.
В каждый отдельный момент кажется, что эта тема будет волновать людей очень долго, с такой страстью они высказываются, иногда собирают подписи в поддержку или против чего-то, находят и теряют единомышленников, переживают и радуются. Длится накат каждой волны в среднем около недели, иногда меньше, иногда дольше. Но потом происходит новое событие, и внимание сосредоточивается уже на нем.
При этом можно выделить два типа событий и реагирования на них. Одни способствуют сплоченности людей с общими взглядами на мир, не только на политику, но всегда и на нее тоже. Происходит усиление внутригрупповых связей (хотя четких границ эти группы, разделенные на своих и чужих, конечно, не имеют) и обострение противоречий между группами.
Причем эта конфронтация «своих» и «чужих» всех участниками дискуссий, в общем, устраивает, воспринимается как нормальная для нашего общества. Но иногда (к счастью, редко) возникают темы, которые воспринимаются гораздо более болезненно. Это те случаи, когда проблема такая, что хрупкое равновесие утрачивается, раздоры происходят не между этими условными выделившимися группами, а внутри них, т. е. линия раздела проходит среди «своих», делая многих из них чужими. И вот это для многих участников обсуждений становится личной драмой.
К числу таких тяжелых тем относится обмен мнениями по поводу опубликованного 6 февраля 2017 года Меморандума № 2 Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований «О лженаучности гомеопатии» [1], буквально взорвавшего общественное мнение. Во всяком случае, в его сетевом изводе.
Главный вывод комиссии таков: «Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Этот вывод опирается на тщательный анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщений и систематических обзоров. Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные».
Главная рекомендация: «Министерству здравоохранения РФ. Пересмотреть в свете актуальных научных данных принятые более 20 лет назад без достаточных оснований решения о внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения. Вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. Не включать гомеопатию в новые и обновляемые стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы лечения)». О запрете гомеопатии в России речи не идет, но в Меморандуме определенно сказано о необходимости существенных ограничений ее применения, нежелательности ее рекламы и пропаганды в СМИ и пр.
Меморандум стал настоящим яблоком раздора, ему в первый же день были посвящены сотни публикаций в СМИ, тысячи постов в социальных сетях; в обсуждении приняло участие множество людей. И вот тут оказалось, что активных сторонников у борцов с гомеопатией немного, и противники составляют явное большинство. Причем и среди сторонников, и среди противников по разные стороны баррикад оказались люди с хорошим образованием, с общими политическими взглядами, сходными интересами и пр.
Если говорить о сторонниках предложенных в Меморандуме ограничений, то это люди со строго позитивистскими взглядами, что не очень типично для нашего постпозитивистского времени. Они заявляют, что поскольку доказательная медицина в ходе экспериментов показала отсутствие эффекта от применения гомеопатических средств, поскольку многомиллионное разведение действующего вещества означает его отсутствие в гомеопатических шариках, то и их применение не относится к области медицины. Если гомеопатия кому-то помогает, то это результат самовнушения, сами средства ничем не отличаются от заряженной воды Алана Чумака и «установок» Анатолия Кашпировского. В общем, сторонники Меморандума полагают, что с гомеопатией надо по мере сил бороться, потому что пользы от нее нет, а вред может быть большим, поскольку люди не лечатся, теряют драгоценное время, пока болезнь еще излечима.
Гораздо сложнее и разнообразнее позиции противников Меморандума, их и рассмотрим подробнее. Традиционно считалось, что сочетание несочетаемого (позитивистских представлений, религиозной веры и веры в магию) типично для массового сознания, которое Абраам Моль в своей знаменитой книге «Социодинамика культуры» назвал мозаичным [2].
Но тогда предполагалось, что такая культура характерна для масс в противовес интеллектуалам, имеющим устойчивое, базирующееся на каких-то единых разумных основаниях мировоззрение. Происходящая сейчас дискуссия это определенно опровергает. Итак, какие типы аргументов выдвигают «гомеофилы», назвавшие своих идейных противников «гомеофобами»?
«Лженаука — возврат к лысенковщине»
У комиссии очень неудачное название. Термин «лженаука» отсылает нас к тем темным временам, когда в стране шла борьба с генетикой и кибернетикой. И вот теперь мракобесы добрались до ни в чем не повинной гомеопатии. (Эти две науки и гомеопатию так и пишут через запятую.) Возможно, название действительно неудачное, но все-таки генетика и кибернетика были отвергнуты по идеологическим причинам, а всем требованиям научного знания они вполне отвечают.
«Кто этой комиссии поверит?»
Главной проблемой объявляется то, что комиссия не имеет авторитета в обществе, а потому ее выводам очень многие не готовы и не хотят доверять. Во многих публикациях пишут примерно следующее: «непонятные академики», «комиссия никому не нужной РАН», «сомнительные выводы сомнительных людей».
И действительно, за последние годы авторитет РАН существенно снизился, что не могло не сказаться на доверии, которым пользуются не всем очевидные результаты работы комиссии. Авторитет и репутация — это то, чего не хватает в современном обществе большинству институтов, а потому ожидать априорного доверия к ним просто невозможно. Однако обратимся к истории этой комиссии, чтобы показать, что у нее есть вполне очевидные достижения.
Инициатором ее создания в 1998 году стал академик, нобелевский лауреат Виталий Гинзбург. Несомненно, его имя было более авторитетным для общества, чем имена нынешних членов этой комиссии. Во времена Гинзбурга такая публикация вызвала бы как минимум более уважительное к себе отношение, его не обвинили бы в попытке помогать консервативному и закостенелому государству или, тем более, фармакологическим фирмам.
Отмечу, что именно Гинзбург использовал термин «лженаука», который вызывает теперь такой негатив: «Лженаука — это всякие построения, научные гипотезы и так далее, которые противоречат твердо установленным научным фактам. Я могу это проиллюстрировать на примере. Вот, например, природа теплоты. Мы сейчас знаем, что теплота — это мера хаотического движения молекул. Но это когда-то не было известно. И были другие теории, в том числе теория теплорода, состоящая в том, что есть какая-то жидкость, которая переливается и переносит тепло. И тогда это не было лженаукой, вот что я хочу подчеркнуть. Но если сейчас к вам придет человек с теорией теплорода, то это невежда или жулик. Лженаука — это то, что заведомо неверно» [3]. «Заведомо неверно», т. е. противоречит законам природы. Но, увы, сегодня в научной сфере для общества, в том числе для интеллектуальных элит, больше нет очевидных авторитетов.
«Кому это выгодно?»
Это тот вопрос, который чаще всего ставят участники обсуждений, имея на него априорно очевидные ответы. Это может быть выгодно государству, которое опирается на самые консервативные идеи, ищет скрепы и категорически возражает против всего нового, современного и непривычного. А если мы имеем дело именно с таким явлением, то государство, разумеется, распространяет на него свой запретительский раж.
Или же это фармакологическая мафия руками нечистоплотных академиков пытается убрать с дороги конкурентов, поскольку в этом бизнесе крутятся многие миллиарды долларов. Или же мы имеем дело с коррупционным кулаком, включающим государство, бизнес и науку. Для того чтобы доказать, что комиссия действительно пытается бороться с лженаукой, ей необходимо репутационное признание, которое ныне ставится под сомнение.
«Душители свобод»
Человек, гражданин имеет право на зоны приватности, свободные от внешних влияний, в том числе и прежде всего от влияния государства. В пушкинские времена реакционеров называли «гасителями». Вот и комиссия — это гасители, а ее решение по поводу гомеопатии воспринимается как посягательство на свободу личности, свободу принятия решений, ограничение свобод вообще.
И снова мы сталкиваемся с той же проблемой. Если бы РАН воспринималась как независимая и авторитетная структура, в такой плоскости вопрос если бы и стоял, то в гораздо меньшей степени. Нашлись бы скептики: «Ну да, есть такая позитивистская наука, которой кажется, что она может всё объяснить, но на самом деле объяснить она может немногое, а потому она борется с тем, что объяснить не в состоянии».
Однако некоторые люди, еще не потерявшие доверие к «большим ученым», задумались бы: «А может, они правы? Может, эти шарики действительно не лечат?» Но в любом случае это были бы гносеологические дискуссии, а не политико-этические. В ситуации, когда запреты следуют один за другим, любые новые ограничения, даже разумные, воспринимаются как грубые попытки лишить людей права выбора, а значит, свободы. И действительно, запрет гомеопатии был бы вмешательством в право людей самостоятельно делать выбор. К счастью, о запретах речь не идет.
«Релятивизм, или Наука не умеет много гитик»
В эпоху позитивистcкой науки доверие общества к доказательствам, к эксперименту было высоким, как, соответственно, и авторитет ученых. Сегодня, повторю, преобладает мозаичность сознания, в равной мере основанного на вере в науку, вере в бога и вере в непознанное. А потому ни один закон природы не кажется окончательным, не подлежащим сомнению.
Доказательства неэффективности гомеопатии имеют только позитивистские основания, а этого сегодня мало для их убедительности. На этом эффекте всеобщего релятивизма была основана убедительность для телезрителей «фактов» в знаменитом в свое время фильме «Великая тайна воды» [4]. Там не только сообщалось, что у воды есть память (как и у гомеопатии, между прочим), но это «подтверждали» авторитетные источники — от ученых (позитивизм) до священников (вера в бога).
Мне пришлось быть свидетелем разговора двух женщин в автобусе. Одна из них говорила, что теперь наукой доказано, что у человека есть душа. По телевизору показали эксперимент: человек умирал на весах, и после смерти стал весить на 40 граммов меньше, у него душа отлетела. Теперь стало известно, что она весит 40 граммов.
Если отбросить вопрос об этичности таких «экспериментов» и допустимости так проверять базовые основы религии, это означает тот же самый феномен: одних только религиозных (научных, магических) доказательств сегодня мало, чтобы сделать свои выводы убедительными для широкой публики, нужны и доказательства из других сфер, на традиционный взгляд не совместимых между собой. А в случае гомеопатии Меморандум основан только на экспериментальных доказательствах, чего сегодня недостаточно, а потому они не очень убедительны.
«Сам дурак!»
Представим себе идеальную ситуацию: все врачи в районной поликлинике — прекрасные профессионалы, они выписывают только сертифицированные, прошедшие проверку доказательной медициной, да еще и не очень дорогие и не фальсифицированные препараты. Снизился бы интерес к гомеопатии в такой ситуации? Скорее всего, да. Исчез бы? Точно нет, и вот почему.
Все знают, что «аллопатия» имеет побочные эффекты, всегда неприятные. Как принято говорить: «Одно лечим, другое калечим». Хорошо известно и то, что у таких лекарств есть противопоказания — их можно принимать не всем, при определенных болезнях они опасны. Всё это мелким шрифтом написано в аннотации к любому препарату, причем часто выглядит просто угрожающе. Более того, даже самые лучшие «аллопатические» лекарства не всегда помогают. Оказывается, что вред есть (например, тошнота и диспепсия от антибиотиков), а результата нет.
И адептам гомеопатии кажется, что она выигрывает перед «этой химией» тем, что даже если не поможет, то точно не повредит. Она хотя бы безопасна. И действительно не может повредить, если принимать ее при безопасных для жизни заболеваниях. Но мы рассмотрели идеальную ситуацию применения «аллопатии», и уж если этих условий нет (а их нет практически всегда), то гомеопатия многим кажется гораздо лучше, чем обычные лекарства, многие из которых не прошли экспериментальной проверки, выписаны не всегда компетентными врачами и пр.
К тому же, если обычных врачей очень много, это массовая профессия, а гомеопатов мало, пациентам они представляются особой кастой посвященных, а потому доверие к ним априорно выше.
«Верую, потому что абсурдно»
Казалось бы, что может быть проще: рассказать широкой общественности, что в сахарном шарике нет действующего вещества, а потому она не помогает, — и гомеопатия получит сильный репутационный урон. Ничего подобного, именно это для многих делает ее особенно притягательной. Таинственность, непознанность, место, где профессионал, сочетающий в себе одновременно врача в белом халате и мага, — всё это переносит гомеопатию из сферы обыденного в сферу возвышенного, иногда почти сакрального.
Место, где не оказывают услуги, а почти священнодействуют, лечат не болезнь, а больного, подобное подобным, где уменьшение дозы лечащего вещества усиливает, а не ослабляет эффект лечения. Многое из этого настолько противоречит здравому смыслу, что кажется наполненным особым, недоступным непосвященным содержанием, а потому базируется на вере. И тогда все эти пошлые проверки на рандомизированных группах кажутся почти святотатством.
«А нам всё равно…»
Очень много в интернет-дискуссиях пишут о том, что они не знают и не хотят знать, как это работает, лишь бы помогало. Если учесть, сколь многие знакомые и незнакомые рассказывают, как им помогла гомеопатия, то и желания узнать у многих не возникает. Часто параллельно сообщают, что их излечила шерстяная нитка на руке или плевок на ячмень.
Это вполне прагматичный подход — хорошо всё, что излечивает, пусть это просто самовнушение. И вот тут комиссия со своим Меморандумом оказывается вредной и даже опасной — она пытается нас переубедить, пусть даже в наших заблуждениях, а потому вызывает раздражение. Тут работает еще тот эффект, что адепты гораздо активнее скептиков, которым не помогло.
«Эта таинственная гомеопатия»
Очень многие относят к гомеопатии всё, что не является мейнстримом «аллопатии»: лечение травами, иглоукалывание и многое другое. В общем, всё, что считается безопасным и не вызывающим побочных эффектов. Осведомленность о гомеопатии среди не самой просвещенной публики не очень высокая, но создается впечатление, что популярность гомеопатии значительно выше среди наиболее образованной и просвещенной части публики, так что этот фактор позитивного к ней отношения по важности не самый первый.
Заключение
Создается впечатление, что Меморандум с громким названием «О лженаучности гомеопатии» многих рассорил, но мало кого убедил в своей правоте. Вряд ли он серьезно уменьшил число сторонников гомеопатии, даже если содержащиеся в нем соображения точны и справедливы. Мне показалось важным показать на этом примере проблемы не медицинские, а социальные — массовое недоверие к социальным институтам, включая науку, отсутствие института репутации, особенности работы массового сознания в наших условиях значительных социальных и социально-политических деформаций.
Нужен ли был этот Меморандум? Если исходить из его возможных практических, репрессивных для гомеопатии последствий (отказ от преподавания гомеопатии в государственных вузах, запрет рекламы и пр.), то с точки зрения ее сторонников он вреден, противников — полезен.
Последствия коммуникационные, связанные со взаимодействием близких по взглядам людей — последствия скорее отрицательные, обсуждение болезненной для многих темы не привело к попыткам установить диалог, услышать и понять друг друга. Но если комиссия считала свои действия действительно важными для общества (а я надеюсь, что это именно так), то они должны были это сделать, даже при определенных репутационных потерях для самих авторов Меморандума. Увы, наука всегда была сопряжена с рисками, и они остаются.
Любовь Борусяк,
социолог, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
P. S. Я еще не успела закончить текст, как пришла новость: «Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Денис Рощин, участвовавший в подготовке Меморандума о лженаучности гомеопатии, уволен с работы».
- http://klnran.ru/2017/02/memorandum02-homeopathy/
- Моль А. Социодинамика культуры. Пер. с фр. Предисл. В. Бирюкова. Изд. 3-е. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008.
- Виталий Гинзбург: Существует большое количество невежд и жуликов.
- http://eradoks.com/tainy-i-zagadki/278-voda-velikaya-tayna-vody.html
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комиссия по лженауке РАН выдало исключительно профессиональный и корректный документ и чудовищно если кого-то увольняют за высокий профессионализм, за выполнение своего профессионального долга перед обществом.
Приведу свои комментарии: иногда мне кажется что гомеопатам стоило бы создать комиссию по лжелженауке :). Или стоит разделять неогомеопатию, классическую гомеопатию, низкодозную гомеопатию и т.д. Я регулярно ломаю копья с нашими институтскими гомеопатами... Для борьбы приходится читать книги по гомеопатии...
В комиссии очень корректно указали что они критикуют низкие концентрации С12 и т.д.
В принципе, среди гомеопатических препаратов можно найти такие которые используют в высоких концентрациях. Например, потенция Х2 это 1% раствор. х4 0.01% . А если повнимательней рассмотреть методы то есть среди них и такие где используется одна и то же тара... Я как-то забыл менять носики при титровании фермента и получили вполне себе гомеопатические концентрации в которых фермент продолжал работать... :)) пока не сообразил что была контаминация.
В таблице наиболее распространенных гомеопатических препаратов, которая есть в приложении к отчету комиссии, приводятся в основном псевдогомеопатические препараты (то есть содержащие значимые количества веществ, например, траумель С) либо лекарственные средства по факту являющиеся гомеопатическими...
Это лишний раз подтверждает что разведения С12 и впрямь не работают. Я поинтересовался ситуацией в ветеринарных клиниках и действительно почти все гомеопатические препараты которые в этих клиниках применяли, со временем, были заменены классическими лекарствами. Это также подтверждает тезис о неэффективности гомеопатических препаратов (в целом) для животных. Хотел бы отметить что такая ситуация возникла без проведения многоцентровых рандомизированных и т.д. клинических исследований. Единичные препараты которые остались в клинической практике опрошенных клиник это как раз препараты со значимым содержанием активных веществ...
Чисто теоретически, если мы возьмем пару сотен субстанций, используемых в гомеопатии, и протестируем их биологическую активность на биологических объектах, то некоторые, просто по теории вероятности, могут и оказать то или иное действие на те или иные органы и системы (естественно не в разведениях более С12). Соответственно, при определенной доле удачи, некоторые вещества используемые в гомеопатии, при условии из использования в терапевтических концентрациях, вполне могут оказывать лечебное действие. Собственно и об этом в комиссии по лженауке говорится, просто эти препараты а также их дозы перестают относить к гомеопатическим. Я понимаю чисто политическую невозможность теоретизировать на эти темы. Но если ставить задачу устранения гомеопатии с рынка, то достаточно уравнять требования к регистрации с обычными лекарственными средствами... Лекарственные средства в значимых концентрациях с обьясненным механизмом действия (пусть это будет даже принцип подобное подобным и повышение активности при разведении (до некоего предела)) вот здесь я не вижу честно говоря проблемы. Пусть доказывают, если смогут... и остаются на рынке. Я не думаю что что-то останется (если останется то то что можно считать псевдогомеопатией, с точки зрения комиссии), но, по крайней мере, это выглядит реалистичнее. Гомеопатам не привыкать к конфронтациям и атаку в лоб они отобьют.
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А мне как раз меморандум представляется слабым. Именно потому, что дает свое собственное определение гомеопатии и из него исходит. Реально авторы меморандума подразумевают под гомеопатией только гомеопатию высоких разведений, которая безусловно антинаучна. То есть происходит подмена вполне устоявшихся в практике понятий своими собственными. Таким приемом можно доказать все что угодно.
Все коровы черные. Просто потому, что я называю коровами только черных. А всех остальных надо называть как-то иначе.
Так что получившаяся у авторов лженаучность гомеопатии есть просто результат того, что гомеопатию низких разведений они гомеопатией не называют. Просто игра в слова.
Если вы выходите в область широких общественных дискуссий, следует следовать устоявшейся терминологии. То есть обсуждать гомеопатию высоких разведений и низких, которые вполне могут работать и ничего антинаучного из себя не представляют.
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>Я поинтересовался ситуацией в ветеринарных клиниках и действительно почти все гомеопатические препараты которые в этих клиниках применяли, со временем, были заменены классическими лекарствами. Это также подтверждает тезис о неэффективности гомеопатических препаратов (в целом) для животных. Хотел бы отметить что такая ситуация возникла без проведения многоцентровых рандомизированных и т.д. клинических исследований. Единичные препараты которые остались в клинической практике опрошенных клиник это как раз препараты со значимым содержанием активных веществ...
Это чрезвычайно интересное наблюдение. Из него можно сделать вывод, что с людьми работает эффект плацебо, поскольку они ВЕРЯТ в эффективность лекарства. Животные же не веруют, поэтому на них и не действует.
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на самом деле эффект плацебо в ветеринарии мелких домашних животных может «работать» но потому что владельцы во что-то верят и дают субъективную оценку состоянию животного. Субъективность оценки ветеринарных врачей тоже никто не отменял. Однако когда на рынке лекарственных средств функционируют тысячи специалистов то и результат бывает такой же как при классических многоцентровых, слепых рандомизированных, плацебо контролируемых исследованиях. Я бы даже больше доверял такому распределенному клиническому опыту выражающемуся в снижении объемов продаж того или иного лекарства т.к. невозможно мотивировать тысячи специалистов.
Почему-то я не сомневаюсь что в РФ гомеопаты быстро накопят положительные результаты клинических испытаний гомеопатических препаратов.
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Добавлю плацебо плацебой, а большинство болезней проходит само по себе.
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Хотел бы добавить. Советую обратить внимание на приложение 1. Там есть список 10 наиболее популярных препаратов. Из них только ОДИН является гомеопатическим в полном смысле слова. Ациллококцинум продается как гомеопатическое средство и не содержит действующего вещества. 4 препарата не называются гомеопатическими, но также ничего не содержат. И 5 препаратов продаются как гомеопатические, но содержат значимое количество потенциально активных компонентов. Из 10 приведенных препаратов авторы меморандума предлагают переименовать 9, поскольку они не вписываются в придуманные ими рамки гомеопатии!
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полагаю у авторов меморандума не было другого выхода. Они сразу четко обозначили свое негативное отношение к гомеопатии без действующих веществ и далее последовательно критиковали преимущественно эту часть (иногда, возможно увлекаясь). Если бы меморандум звучал более конкретно в стиле — «некоторые разделы гомеопатии представляются лженаучными» то из этого утверждения вытекало бы что комиссия по лженауке РАН подтвердила истинно-научность оставшейся части гомеопатии.
А так да, даже на уровне критики получается что большая часть гомеопатического рынка, представленного препаратами содержащими активные вещества + псевдомедицинские (по факту наверное больше гомеопатические) препараты, не подпадают под меморандум. Теоретически можно было бы посчитать вероятность того, что наиболее популярные гомеопатические препараты могут попасть в эту табличку неслучайно... И тогда гомеопаты будут таки ссылаться на меморандум так чудесно прорекламировавший ряд гомеопатических препаратов. Эй гомеопаты — сделайте доброе дело проплатите математикам подобный анализ а то у обычных наук на это нет денег! В медицине подобный метода анализа тоже будет полезен.
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У авторов меморандума был другой выход. Нормальный научный выход. Бороться с лженаукой — откровенным фейком. И выступить именно против пустышек, продаваемых под видом лекарств. Независимо от того, относятся эти «препараты» к гомеопатии или к «доказательной медицине». Вместо этого они решили вывесить в качестве флага борьбу с гомеопатией. И сразу оказались перед необходимостью вилять и выдумывать «классическую», «скрытую» и прочие прочие ее подвиды.
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То есть авторы по сути придумали свою собственную гомеопатию и начали с ней бороться. Некоторые из их рекомендаций выглядят просто комично. Как Вам нравится совет не допускать, чтобы на препаратах, содержащих значимое количество активного вещества, ставилась «гомеопатическая» маркировка? То есть препараты низких разведений, которые всегда входили в гомеопатический арсенал, должны быть насильно из под гомеопатии выведены. По мысли авторов гомеопат оказывается ОБЯЗАН продавать только пустышки.
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Если не пустышки — то логично на общих основаниях проверять, что они там намешали.
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вот и я о том же. К пустышкам и не-пустышкам надо относиться одинаково, то есть независимо от того, называются они гомеопатическими или нет. А здесь налицо явное передергивание. Попытка назвать все пустышки гомеопатией, а все не-пустышки — не гомеопатией. То есть придумывание своей собственной гомеопатии, которая при таком определении оказывается пустышкой. По определению.
Это мне напоминает стиль нынешних околополитических дискуссий. Все либералы — ... все патриоты — ... все интеллигенты — ... Понятно, что выводы о свойствах обсуждаемой группы прямо зависят от того, как участник дискуссии определяет эту группу. Еще в ходу «настоящий» (либерал, патриот etc.) Очень похоже на «классическую» гомеопатию из меморандума.
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Осмелюсь также напомнить, что гомеопатия исходит прежде всего из принципа подобия. Так что средства (включая пустышки), декларируемое действие которых не соответствует принципу подобия, явно не могут называться гомеопатическими.
А авторы возвели в абсолют отсутствие действующего вещества в препарате. Исключительно по своей собственной прихоти. И предлагают делить препараты на гомеопатические и негомеопатические исключительно по этому признаку.
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«Исключительно по своей собственной прихоти»
Все просто отсутствие препарата в лекарстве достаточна для объявления таких лекарств нелекарствами, а изготовителей и проповедников мошенниками.
Подмена лекарств нелекарствами независимо от концентрации — преступление. А продажа пустышек сознательное преступления, независимо верят ли продавцы в чудодейственность таблеток.
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1. Принцип подобия, конечно, первый а гомеопатии, но не единственный. Не надо все к нему сводить.
2. Принцип подобия умозрительный, т.е. он никогда не подвергался экспериментальной проверке. Подозреваю, что его и нельзя сформулировать в проверяемой (фальсифицируемой) форме. Так что это и не принцип вовсе.
3. Критика гомеопатии в первую очередь строится на отсутствии воспроизводимых в контролируемых условиях результатов лечения. Отсутствии действующего вещества или механизма воздействия — это не основа критики, а объяснение наблюдаемого в клинических отсутствия эффекта и аргументы в пользу того, что продолжать такие исследования нет смысла.
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Я-то с Вами соглашусь. Но мы меморандум обсуждаем. Там основа критики и обвинений в лженаучности — отсутствие действующего вещества. Все, что содержит хоть какое-то потенциально активное вещество, авторы к гомеопатии не относят и не рассматривают вообще. И рекомендуют следить за тем, чтобы не допускать появления гомеопатических маркировок на всем, что содержит хоть какое-то действующее вещество.
Это мне и не нравится.
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согласен. Однако именно упрощенный выход на рынок именно гомеопатических лекарств, в разведениях заведомо не содержащих действующих веществ, упрощал регистрацию препарата, позволял избегать внимания потребнадзора. Итог -бурное развитие рынка именно тех гомеопатических препаратов которые отрицаются современной физикой, химией, логикой и т.д.
Мое мнение — водой или сахаром в аптеках торговать не стоит. Гомеопаты имеют право размышлять о принципах и стратегиях лечебной тактики типа лечить подобное — подобным (вакцинотерапия вполне подпадает под такое определение, хотя это не означает что вакцинные препараты следует считать гомеопатией). Или вполне можно допустить вариант когда снижение токсичности препарата при разбавлении будет сопровождаться повышением его эффективности (до тех пор пока концентрация не достигнет оптимальной терапевтической концентрации). Вероятно стоит отсечь заведомо лженаучные суждения гомеопатов с точки зрения физики, химии, физиологии (гомеопаты ведь не физики и не химики, значит пусть именно профильные специалисты ограничивают гомеопатические теории когда речь будет идти о регистрации гомеопатического препарата с указанием механизма действия).
Вероятно стоило бы унифицировать и гомеопатические теории о болезнях и симптомах. Все -таки со времен Ганемана медики многое узнали о заболеваниях и эта часть гомеопатии несколько устарела .
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Я тоже обеими руками за то, чтобы в аптеке продавали только тщательно сертифицированные лекарства (независимо от их гомеопатичности в том или ином понимании). И за отсечение явно лженаучных концепций от кого бы они не исходили.
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Товарищи, вы шутите? O_o
Какое еще «подобие»? Это же всё история, где-то рядом с флогистоном и теплородом...
Понятийный аппарат того времени, когда не было известно ни о клеточной природе жизни, ни о базовых биохимических механизмах, да, вообще, почти ничего из современных знаний в соответствующих областях, еще не было известно...
С разведениями «одна молекула на ведро» всё просто — шарлатанство, должно находиться на одной полке с гороскопами, автомобильными иконками, оберегами от злых духов и т.д. В рекламе и на упаковке должно быть помечено «не является лекарственным средством».
С препаратами, содержащими физиологически значимые концентрации действующих веществ, тоже просто — обычная процедура сертификации — доклиника, клиника, описание механизма действия, выявление противопоказаний и т.д.
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