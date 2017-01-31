Вымыслы и реальность

К итогам совещания ФАНО в Красноярске 25–26 января 2017 года

Открытое письмо в редакцию газеты «Троицкий вариант — Наука» и сотрудникам Красноярского научного центра СО РАН

Уважаемая редакция! Благодарю вас за интерес к важнейшей для Сибирского отделения РАН теме реструктуризации региональных научных центров РАН, возможности выступить на страницах первого номера газеты в 2017 году и возможности ознакомления с содержанием письма группы научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН до его публикации. Прежде всего, о хронологии образования ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН». Представленная в письме КНЦ последовательность шагов упускает важные моменты, не укладывающиеся в победоносную поступь руководителей ФАНО и Красноярского научного центра по организации ФИЦ и попросту проигнорированные ими.

Постановление Президиума Сибирского отделения РАН от 05.2015 о сохранении юридических лиц успешно работающих, востребованных и высокорейтинговых институтов КНЦ при образовании ФИЦ. Это решение соответствует рекомендациям Бюро Президиума СО РАН, в частности, от 27.04.2015 и 20.05.2015, решениям Бюро Объединенных ученых советов СО РАН по физическим и биологическим наукам об образовании ФИЦ и утверждении его программы работ. При этом ни Бюро Президиума, ни Президиум СО РАН, ни ОУСы СО РАН не давали согласия на ликвидацию юридических лиц институтов в составе ФИЦ, что было известно тогдашнему председателю КНЦ академику В. Ф. Шабанову, скрывшему этот факт при рассмотрении вопросов образования ФИЦ на рабочей группе ФАНО — РАН и при многочисленных обсуждениях;

Решение Бюро Отделения биологических наук РАН от 2 июня 2015 года о безусловном сохранении статуса самостоятельных юридических лиц за Институтом биофизики СО РАН и Институтом леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН (письмо академика-секретаря ОБН РАН А. Ю. Розанова от06.2015 № 12300-2113/62);

Постановление Бюро Отделения физических наук РАН от 2 июня 2015 года о создании комиссии Президиума РАН для снятия недоразумений, возникших в связи с предполагаемой организацией ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и утратой институтами региона, в частности Институтом физики им. Л. В. Киренского, статуса юридического лица (выписка из протокола № 5 заседания Бюро Отделения физических наук РАН за подписью академика-секретаря ОФН РАН И. А. Щербакова от 06.2015, § 30);

Мнение полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Н. Е. Рогожкина о сохранении самостоятельного статуса ФГБУН «Институт леса им. В. Н. Сукачёва» СО РАН, изложенное им в письме на имя руководителя ФАНО М. М. Котюкова от 09.2015 № 255-5175 НР.

При оценке итогов совещания, организованного ФАНО в Красноярске 25–26 января 2017 года, отметим также решение Общего собрания РАН от 28.10.2016 № 51 об отсутствии ожидаемых положительных результатов реформы РАН, усилении неправомерного вмешательства ФАНО в управление научными исследованиями, сокращении финансирования научных организаций. Общее собрание РАН, которое по Уставу РАН является высшим органом управления Академии, постановило приостановить дальнейшую реструктуризацию научных организаций до проведения анализа хода и результатов реструктуризации за прошедший период (п. 2).

Легко видеть, что согласно резолюции совещания руководство ФАНО и ФИЦ КрНЦ в противоположность позиции Общего собрания РАН так же, как это было при организации ФИЦ, отвергают обоснованное мнение РАН и рекомендуют использовать опыт создания ФИЦ в Красноярске и при структурных преобразованиях сети научных организаций в других регионах. При этом победно заявляется, что красноярский ФИЦ уже стал третьей по цитируемости в РИНЦ научной организацией России среди организаций РАН. Объявлять также, что ФИЦ КНЦ, существующий всего несколько месяцев с 1 августа 2016 года, уже стал сильным и эффективным исследовательским центром, явно преждевременно, поскольку никаких объективных данных на этот счет просто еще нет. Таким образом, приписки, о которых я писал в первом номере ТрВ-Наука этого года, являются не вымыслом, а самой грубой реальностью. Следуя этой логике, надо слить под одну вывеску как можно больше научных организаций, и подъем в рейтинге цитируемости с помощью «лукавых цифр» будет обеспечен автоматически.

Характерно, что административный восторг по поводу достижения очередной вершины в извечном бюрократическом тандеме «укрупнение – децентрализация» облечен в форму ответа от безымянной «группы научных коммуникаций». Ответ есть, а авторы славы не желают.

По моему мнению, заявки на распространение «красноярского опыта» реструктуризации на крупные научные центры СО РАН в других городах Сибири являются крайне опасными. Это связано с тем, что, несмотря на реформу и экономические трудности нынешнего времени, среди ведущих институтов СО РАН, как и в целом в РАН, неуклонно возрастает число институтов-миллиардеров, т. е. институтов с миллиардным финансовым оборотом, это достигается тесной работой с высокотехнологичными предприятиями реального сектора экономики и участием в выполнении важных государственных задач. Институты научных центров СО РАН в Новосибирске, Томске, Кемерово, Иркутске, Омске и Якутске вовлечены в выполнение поддерживаемых правительством РФ важнейших программ федерального и регионального уровней, таких как ИНО Томск, программа ре-индустриализации экономики Новосибирской области, программа развития технологий угледобычи и углехимии в Кузбассе и др. Институты научных центров СО РАН тесно интегрированы с ведущими университетами в Томске и Новосибирске — участниками масштабной программы топ-100 повышения конкурентоспособности университетов на мировом уровне. Лучшие издательства мира, такие как Elsevier, печатают монографии с последними достижениями ведущих институтов СО РАН. Реальностью становится коттеджный поселок на 600 семей для научных сотрудников в Новосибирском академгородке. Заметим, что всё это достигается в том числе и при нынешней административной и финансовой поддержке ФАНО, но без неприемлемых административных игр в реструктуризацию и лишение статуса юридических лиц лучших научных организаций РАН, соответствующих мировому уровню работ в своих областях.

Вот почему, дорогие красноярские коллеги, многих из которых я хорошо знаю, очень уважаю и ценю, в ответ на упреки о моем долгом отсутствии в вашем замечательном научном центре сообщаю, что мне стало неинтересно бывать в Красноярском научном центре, в котором основным видом деятельности в последние годы стали бессмысленные административные перестройки и не имеющая перспектив ставка на всё более скудные бюджетные ресурсы ФАНО. Я бы очень хотел, чтобы ликвидация юридических лиц ведущих академических институтов Красноярского академгородка была бы моим вымыслом, но, к сожалению, это реальность, которую, безусловно, придется исправлять нашим ученикам и последователям таким же вдохновенным и успешным научным трудом, как это было во времена академиков Л. В. Киренского, И. А. Терскова, К. С. Александрова и других выдающихся красноярских ученых!

А. Л. Асеев

Связанные статьи