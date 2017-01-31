Открытое письмо Санкт-Петербургского союза ученых

Недавно Русской православной церкви были переданы Смольный и Сампсониевский соборы Санкт-Петербурга. Теперь губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко единоличным решением передает в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет Исаакиевский собор (пусть и при сохранении его музейно-просветительских функций). Более того, известно, что РПЦ претендует также и на храм Спаса-на-Крови.

Построенный в середине XIX века на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно церкви. Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его «визитной карточкой», должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором — «двойного назначения». Сложившаяся практика проведения в нем богослужений учитывает интересы верующих и символизирует хорошую толерантность. И этого достаточно!

Считаем, что передача РПЦ Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»

1) нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея;

2) нарушает права граждан Санкт-Петербурга, мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться;

3) порождает ненужный раскол в обществе, вызывает опасения определенной клерикализации общественной жизни и противоречит Конституции Российской Федерации, провозгласившей Россию светским государством, в котором «религиозные объединения отделены от государства…» (ст. 14, п. 1, 2);

4) нарушает ст. 44 Конституции, согласно которой «Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям» (п. 2).

Это побуждает нас законными средствами препятствовать передаче в соответствии с указанной статьей Конституции: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» (п. 3).

Твердо убеждены, что передача РПЦ памятника истории, культуры и архитектуры Исаакиевского собора недопустима и должна быть остановлена.

Санкт-Петербург, 13 января 2017 года Координационный совет, Научный совет, Правление Санкт-Петербургского союза ученых

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