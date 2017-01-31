О создании Красноярского научного центра

В материале «Реструктуризация и региональные научные центры РАН», опубликованном в ТрВ-Наука № 220 от 17 января 2017 года1, академик А. Л. Асеев выступает с резкой критикой Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» и среди прочего обвиняет руководство центра в разрушительных действиях, призывает к деловой, правовой и этической оценке действий директоров институтов Красноярского научного центра, ссылается на неофициальные негативные оценки центра со стороны руководства администрации края. Практически все эти обвинения строятся скорее на эмоциях, чем на фактах. Большинство из них не соответствует действительности. Не считаем нужным комментировать непосредственные эмоциональные оценки со стороны академика Асеева. Поэтому приводим краткую хронологическую справку о создании Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» и формальные итоги совещания с участием представителей Президиума РАН, ФАНО России, руководителей и представителей большинства региональных научных центров РАН, администрации Красноярского края, которое состоялось 25–26 января 2017 года в Красноярске и было посвящено проблемам реорганизации региональных научных центров Российской академии наук.

Активная фаза структуризации сети научных учреждений СО РАН, в том числе расположенных в Красноярске, началась после поручения президента РФ В. В. Путина № Пр-1362 от 8 июня 2014 года.

В ответ на это поручение и предложения Федерального агентства научных организаций по принципам структуризации сети научных учреждения РАН Президиум Сибирского отделения РАН принял постановление (№ 222 от 11.09.20142) в котором среди прочего обратился в президиумы научных центров СО РАН с просьбой сформулировать предложения по структуризации сети научных организаций РАН, обеспечивающие их эффективную интеграцию.

Президиум КНЦ СО РАН на основании решений ученых советов научных организаций, подведомственных ФАНО России (всего 10 организаций), расположенных на территории Красноярского края, направил руководителю ФАНО России М. М. Котюкову письмо с решением о создании в Красноярске Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» путем присоединения институтов к КНЦ СО РАН с условием сохранения целостности земельно-имущественного комплекса КНЦ СО РАН (письмо № 158000/13042015 от 13.04.2015).

В период с 5 по 6 мая 2015 года объединенные ученые советы СО РАН по физическим, биологическим, химическим, сельскохозяйственным и медицинским наукам на своих заседаниях заслушали директоров институтов КНЦ СО РАН по профилю соответствующих ОУСов и поддержали концепцию программы развития ФИЦ КНЦ СО РАН и вхождение институтов в его состав.

29 июля 2015 года на заседании рабочей группы по реструктуризации ФАНО и РАН в правительстве РФ с участием представителей ФАНО России, Минобрнауки России, РАН и руководителей институтов КНЦ СО РАН была поддержана концепция создания ФИЦ КНЦ СО РАН.

Президент РАН В. Е. Фортов в письме к заместителю председателя правительства РФ А. В. Дворковичу (№ 1-10001-1320/561 от 30.12.2015) отметил, что на основании широкого обсуждения решение о создании ФИЦ КНЦ СО РАН принято и поддержано Президиумом РАН.

На основании согласованных позиций РАН, ФАНО, Министерства образования и науки РФ и региональной власти заместитель председателя правительства РФ А. В. Дворкович поддержал предложение о создании Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» (документ АД-П8-458 от 01.02.2016).

Таким образом, создание ФИЦ КНЦ СО РАН было поддержано учеными советами всех институтов, вошедших в состав центра; объединенными учеными советами по науке СО РАН; Президиумом РАН; губернатором Красноярского края В. А. Толоконским.

Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН» был создан 1 августа 2016 года. На сегодня, по данным Российского индекса научного цитирования, Федеральный исследовательский центр КНЦ СО РАН по числу публикаций, индексируемых в Web of Science и Scopus (основной показатель научной активности организации), занимает третье место в России среди организаций Российской академии наук.

25–26 января 2017 года в Красноярске состоялось совещание по проблемам реорганизации региональных научных центров Российской академии наук с участием представителей Президиума РАН, ФАНО России, руководителей и представителей большинства региональных научных центров РАН, администрации Красноярского края (список участников совещания доступен, в нем приняли участие более 50 человек, включая заместителя президента РАН чл. -корр. РАН В. В. Иванова, руководителя ФАНО России М. М. Котюкова, губернатора Красноярского края В. А. Толоконского, 14 академиков и членов-корреспондентов РАН из разных регионов страны).

На совещании был рассмотрен опыт создания ФИЦ КНЦ СО РАН. Участники совещания посетили институты КНЦ СО РАН, имели возможность для общения не только с руководством ФИЦ, но и с коллективами институтов.

По итогам совещания была принята резолюция, в которой отмечается, что единый и сильный федеральный исследовательский центр или федеральный научный центр, созданный в регионе, сможет сохранить научные школы, оптимизировать имущественный комплекс, инфраструктуру, достойно представлять академическую науку в органах государственной власти на федеральном и региональном уровнях.

По результатам совещания, в частности, приняты следующие решения.

Признать положительным опыт создания ФИЦ КНЦ СО РАН и Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.

Рекомендовать ФАНО России и РАН обобщить опыт создания и функционирования ФИЦ КНЦ СО РАН и использовать его при структурных преобразованиях сети научных организаций в регионах.

Рекомендовать РАН и ФАНО России активизировать работу по согласованию проектов создания ФИЦ/ФНЦ во исполнение Поручения Президента РФ от02.2016 № 260 — ПР.

Принять за основу проект модельного Устава ФИЦ/ФНЦ, доработав с учетом высказанных замечаний и предложений. Представить модельный Устав на рассмотрение в Президиум РАН.

Представителям РАН проинформировать Президиум РАН, бюро отделений РАН об итогах совещания.

Таким образом, на сегодня опыт создания Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» рассматривается как образец эффективной реформы научных центров РАН. Что касается высказываний А. Л. Асеева, показательным является то, что за всё время острой критики (2014–2016 годы), несмотря на многочисленные приглашения (в том числе и на совещание 25–26 января 2017 года), академик Асеев ни разу не посетил Красноярский научный центр СО РАН. Вряд ли заочная критика, основанная на эмоциях, может рассматриваться как конструктивный подход. Выступления и острые обвинения в адрес ученых центра на данный момент являются личной позицией Асеева и не отражают мнение ни одного из основных участников процесса реорганизации (РАН, ФАНО и властей региона).

Группа научных коммуникаций

ФИЦ КНЦ СО РАН

1 http://trv-science.ru/2017/01/17/restrukturizaciya-i-regionalnye-nauchnye-centry-ras/

2 Здесь и далее. Копии всех упомянутых в тексте документов имеются и могут быть предоставлены при необходимости.

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