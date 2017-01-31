Мы не сеем, мы не пашем…

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С 20 января 2017 года в институты и университеты, в которых работают получатели грантов РНФ, приходят запросы из Счетной палаты РФ. Текст запроса можно найти на нашем сайте (http://trv-science.ru/uploads/zapros.pdf), а здесь обратим внимание лишь на несколько обстоятельств.

  1. Запрос датирован 19 января, данные предлагается предоставить к 23 января — на подготовку дается два рабочих дня (без учета времени на почтовую пересылку).
  2. Среди запрашиваемых данных присутствует множество таких, которые уже имеются в распоряжении РНФ (например, о результатах интеллектуальной деятельности и их правовой охране; о статьях, поддержанных РНФ; о расходах и их разбивке по пунктам).
  3. Среди запрашиваемых сведений есть малоосмысленные (например, копии табелей; цитируемость — без указания, по какой базе ее следует вычислять).
  4. Ну и, наконец, вызывает удивление последний абзац письма: участие в опросах никоим образом не входит в должностные обязанности научных работников и руководство не имеет никакого права давать подобные поручения.

Редакция обращается в Счетную палату с запросом. Мы просим сообщить, сколько таких запросов было отправлено; каковы оценки рабочего времени, которое будет затрачено в одном институте на то, чтобы ответить на запрос; реально ли подготовить ответ за два дня и чем вызвана такая срочность; в чем цель повторного сбора сведений, которые уже имеются в отчетах организаций, ежегодно направляемых в РНФ; как планируется использовать полученные сведения, в частности копии табелей; не будет ли превышением должностных полномочий требование руководства к научному сотруднику участвовать в онлайн-опросе на сайте Счетной палаты; какова стоимость проведения этого аудита; кто принимал решение о содержании и формулировке запроса.

М. Г.

 

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Один комментарий

  • Ash:
    04.02.2017 в 12:38

    «Редакция обращается в Счетную палату с запросом.»

    Опять пошло классическое обсуждение стоимости завтраков на фоне полного безразличия к цене атомного реактора.

    То есть как выводить страну из кризиса, редакции не интересно. И никаких запросов редакция на эту тему никому не отправляет. А вот n+1-я бумажка, образовавшаяся именно из-за этого кризиса, редакцию очень и очень беспокоит.

    Трогательная забота.

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