Мы не сеем, мы не пашем…

С 20 января 2017 года в институты и университеты, в которых работают получатели грантов РНФ, приходят запросы из Счетной палаты РФ. Текст запроса можно найти на нашем сайте (http://trv-science.ru/uploads/zapros.pdf), а здесь обратим внимание лишь на несколько обстоятельств.

Запрос датирован 19 января, данные предлагается предоставить к 23 января — на подготовку дается два рабочих дня (без учета времени на почтовую пересылку). Среди запрашиваемых данных присутствует множество таких, которые уже имеются в распоряжении РНФ (например, о результатах интеллектуальной деятельности и их правовой охране; о статьях, поддержанных РНФ; о расходах и их разбивке по пунктам). Среди запрашиваемых сведений есть малоосмысленные (например, копии табелей; цитируемость — без указания, по какой базе ее следует вычислять). Ну и, наконец, вызывает удивление последний абзац письма: участие в опросах никоим образом не входит в должностные обязанности научных работников и руководство не имеет никакого права давать подобные поручения.

Редакция обращается в Счетную палату с запросом. Мы просим сообщить, сколько таких запросов было отправлено; каковы оценки рабочего времени, которое будет затрачено в одном институте на то, чтобы ответить на запрос; реально ли подготовить ответ за два дня и чем вызвана такая срочность; в чем цель повторного сбора сведений, которые уже имеются в отчетах организаций, ежегодно направляемых в РНФ; как планируется использовать полученные сведения, в частности копии табелей; не будет ли превышением должностных полномочий требование руководства к научному сотруднику участвовать в онлайн-опросе на сайте Счетной палаты; какова стоимость проведения этого аудита; кто принимал решение о содержании и формулировке запроса.

М. Г.

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