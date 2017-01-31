Уважаемая редакция!

Недавно в очередной раз прошел Татьянин день — день студенчества и праздник моего любимого университета, что привело меня в самое лирическое настроение. Мой родной МГУ! Это не только величественная громада Главного здания и разбросанные по Ленинским горам факультеты, это в первую очередь люди — десятки тысяч студентов, тысячи сотрудников и, конечно, великий ректор нашего университета — Виктор Антонович Садовничий. Он возглавил мой университет 25 лет назад, в самое тяжелое время, и титаническими усилиями своего ума и воли смог придать колоссальный импульс развитию МГУ. И не сосчитаешь, сколько создано новых факультетов и открыто филиалов университета. Только за последнее десятилетие метраж университетских площадей вырос почти в два раза! В общем, оценить итоги 25 лет правления Виктора Антоновича можно только в самых восторженных тонах.

Когда я думаю о лидерах нашей научно-образовательной элиты, то, конечно, вспоминаю немало достойных людей. Взять хоть идеолога НБИКС-революции, Михаила Валентиновича Ковальчука. Исполин, громада! Но, честно сказать, даже у Михаила Валентиновича порой проявляется (извинительная, конечно) суетливость. Не таков Виктор Антонович: вот образец истинного достоинства и подлинного величия! И это величавое спокойствие распространяется с девятого этажа Главного здания по всей территории университета, делая наш созидательный труд на благо Родины еще более эффективным и продуктивным.

В одном известном фильме говорится, что Кавказ — это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница. Точно так же можно сказать и про мой родной университет. Судите сами. Начнем с очевидного: МГУ — крупнейшая кузница кадров высшей квалификации в нашей стране. Но вскоре мой университет станет, так сказать, и научной житницей: идет реализация грандиозного проекта научно-технологической долины. Как сказал руководитель Роснефти на недавнем заседании попечительского совета МГУ: «Значимость проекта „технологической долины“ на базе МГУ имеет, безусловно, серьезное значение. Это может быть универсальной площадкой не только для выращивания новых идей, знаний, но и для воплощения их на практике, коммерциализации этих инноваций». Наконец, справедливо и сравнение МГУ со здравницей. Первым из новых факультетов, созданных Виктором Антоновичем, был факультет фундаментальной медицины. С тех пор наш любимый ректор всячески заботится о развитии биологии и медицины в университете. С 2013 года принимает пациентов первая в России университетская клиника, созданная в классическом университете. А совсем недавно в составе Медицинского научно-образовательного центра начал работать Институт регенеративной медицины, который будет головным в России по этому направлению. При самом активном участии Виктора Антоновича в МГУ создаются медицинские роботы. Все вы, коллеги, знаете, какой чудовищный заговор против России и российского спорта состряпали наши англо-саксонские «друзья» и их прихлебатели, сколько грязи и помоев было вылито и продолжает выливаться на наших спортсменов и российское государство. Под флагом обвинений в использовании допинга делается всё, чтобы выбить наш спорт из колеи и очернить имидж нашей великой страны.

Вы спросите, а при чем здесь МГУ? Очень даже при чем! Потому что и здесь наш университет под водительством Виктора Антоновича стоит на передних рубежах борьбы за честь страны и российского спорта. Именно в Московском государственном университете будет создана новая антидопинговая лаборатория, именно высочайший авторитет нашего университета послужит гарантией того, что Россия бескомпромиссно борется со злоупотреблениями, в которых замешаны отдельные нетипичные и несознательные спортсмены. Именно университетская антидопинговая лаборатория послужит знаком качества и чистоты российского спорта. Думаю, этот шаг станет началом новой линии в политике университета: наши лучшие кадры будут направляться на самые тяжелые и провальные участки, чтобы помогать стране справляться со сложнейшими проблемами. И я не сомневаюсь, что к тому моменту, когда Виктор Антонович будет праздновать 50-летие нахождения на своем руководящем посту, даже достижения первого 25-летия покажутся блеклыми на фоне колоссальных успехов второго!

Ваш Иван Экономов

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