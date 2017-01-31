«Красота в глазах смотрящего» — 4

Прошедшему мимо розы…

(из Горация)

Если вы хотите получить удовольствие от созерцания голландского цветочного натюрморта, ограничьте свой пыл разглядыванием четырех-пяти изображений. Даже на специализированной выставке вам хватит одной стены.

В Голландии XVII века цветочный натюрморт был своего рода «ярмарочным» искусством — в этом жанре работали многие художники разной степени одаренности, а изображение тюльпана стоило во много раз дешевле, нежели луковица какого-нибудь незнаменитого сорта.

Разумеется, крупные художники, писавшие цветочные натюрморты, получали за них немалые деньги. Но ныне особенности их мастерства важны исследователям их живописи, а не обычному (даже опытному) зрителю. Так что лучше всего погрузиться на несколько часов в творчество кого-то одного из них — например, можно сосредоточиться на нескольких натюрмортах прекрасной художницы Марии ван Остервейк (Maria van Oosterwijck, 1630–1693, рис. 1, 2).

Этот мой совет может показаться странным: ведь у разных художников есть определенная специфика — и в композиции, и в выборе предметов изображения. Рассуждая о цветочных натюрмортах, нельзя сказать, что одни художники писали только полевые цветы, а другие — только тюльпаны. Да и способ аранжировки цветов был разным — кроме привычных для нас ваз, цветы помещались в низкую плетеную корзинку, иногда рядом с фруктами, как это сделано на известном полотне Босхарта (рис. 3).

При этом не ищите среди голландцев XVII века параллелей, например, с Эдуардом Мане, который, как известно, страстно любил пионы и писал их до конца своих дней, стремясь передать то, что уже в наше время поэт Николай Заболоцкий назвал «душой цветка». Большинство голландских художников XVII века виртуозно изображало разные цветы и не колеблясь помещало скромные лесные аквилегии в одну вазу с бесценными тюльпанами.

Напомним, что с натуры голландцы XVII века писали лишь малую часть своих «объектов»: обычно использовались как собственные заготовки, сделанные некогда в период цветения или плодоношения того или иного растения, так и гравюры и рисунки из известных ботанических атласов. Поэтому неудивительно, что в одном букете нередко соединены растения, цветущие ранней весной и, например, в августе.

Особый вид картин с изображением цветов в XVII веке составляли так называемые гирлянды. Гирлянда — это венок, оплетающий основное изображение (его чаще всего писал другой художник). Этим изображением мог быть евангельский или библейский сюжет, а также портрет какой-либо коронованной особы, в дар которой картина предназначалась.

Ревекка Фрумкина

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