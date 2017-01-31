Страницы истории

Инфляция и литература

Страницы истории Один комментарий 1870 просм., 62 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

В «Мертвых душах» Гоголя есть необъяснимый с точки зрения чистой арифметики разговор между старухой-трактирщицей, Ноздрёвым и его зятем.

— За водочку, барин, не заплатили… — сказала старуха.

— А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятек! заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки в кармане.

— Сколько тебе? — сказал зятек.

— Да что, батюшка, двугривенник всего, — сказала старуха.

— Врешь, врешь. Дай ей полтину, предовольно с нее.

— Маловато, барин, — сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностию и еще побежала впопыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка.

Дело в том, что старуха назвала цену в ассигнациях, а Ноздрёв — в серебре. Вот похожая, но более простая цитата из «Горячего сердца» Островского; действие происходит примерно тогда же, в конце 1830-х годов.

Хлынов. Не страшно мне, господин полковник, не пугайте вы меня! Право, не пугайте лучше! Так уж вы лучше со мной не судитесь, потому я сейчас вас обремизить могу; а лучше положите с меня штраф, за всякое мое безобразие, сто рублей серебра.

. . .

Хлынов. (Вынимает бумажник.) Позвольте вам! (Подает три сторублевые ассигнации.) Сочтите так, что за штраф!

Ассигнация Екатерины II 1769 года достоинством 25 рублей («Википедия»)

Ассигнация Екатерины II 1769 года достоинством 25 рублей («Википедия»)

Бумажные деньги ввела Екатерина II в 1769 году — почти в самом начале царствования. Объяснялось это заботой о подданных — ассигнации заменяли медные деньги (обмена на серебро и золото не предусматривалось), но были куда удобнее. Номиналы были установлены в 25, 50, 75 и 100 рублей, впрочем, от 75-рублевых ассигнаций скоро отказались, потому что их легко было подделать, точнее, переделать из 25-рублевых.

Некоторое время общий объем выпущенных ассигнаций был обеспечен запасами медной монеты в банках, однако в 1782 году был проведен выпуск необеспеченных ассигнаций, после чего в стране фактически возникло две валюты: серебряный и ассигнационный рубль. Курс ассигнационного рубля к серебряному снижался, попытки Павла I и Александра I (реформа М. М. Сперанского) оздоровить денежную систему не помогли, и окончательно ассигнационный рубль добила Отечественная война: и военные расходы, которые, как всегда, покрывали печатанием необеспеченных денег, и фальшивки Наполеона (обратите внимание на опечатки: «госуларственной» и «холячею»). В 1839–1843 годах в результате реформы министра финансов Е. Ф. Канкрина ассигнации были полностью выведены из обращения; они обменивались на новые деньги в соотношении 3,5:1. Весь счет велся на серебро, которым обеспечивались новые кредитные билеты, и даже номинал медных монет указывался в серебре.

Фальшивая ассигнация Наполеона (bonistics.ru)

Фальшивая ассигнация Наполеона (bonistics.ru)

И вот теперь мы знаем достаточно, чтобы обратиться к другой литературной загадке и понять, что такое «трёшник» (вовсе не трехрублевая купюра!) и «семишник» из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

По времени приладились
И к новому писцу.
Тот ни строки без трёшника,
Ни слова без семишника.

В самом деле, новые две копейки равны старым семи; новая копейка — старые три с половиной, но так говорить долго, округляем до трёшника. Вот они (трёшник «серебромъ» времен Канкрина; семишник — времени, к которому относится действие поэмы).

Кстати, расценки у писца все-таки были парадоксальные: строчка дешевле слова. Видимо, иначе у Николая Алексеевича не укладывалось в строку.

Новые бумажные деньги продержались до окончания Крымской войны, после чего опять началась инфляция, и следующий сюжет — это уже реформа С. Ю. Витте конца 1890-х годов, которая тоже дала жизнь удивительным номиналам и названиям. А в литературе в разговорной речи «семишник» встречается вплоть до Максима Горького («В людях»): Я купил на семишник леденцов.

И даже в советской пьесе Леонида Леонова «Обыкновенный человек» (1942; в 1956-м по ней будет поставлен популярнейший фильм с Василием Меркурьевым в главной роли) находим его отголосок.

Ладыгин. Мы экономили семитку на квасе. А ты, ученый, даже не знаешь, что такое семитка. Знай, это две копейки.

М. Г.

 

Связанные статьи

 
Помощь «Троицкому варианту — Наука»
 

Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

Один комментарий

  • Максим:
    04.02.2017 в 3:37

    Только наоборот: Ноздрев называет цену ассигнациями (или медной монетой). Причем, если курс тогда был 4:1, старуха говорит «правильную» цену, но в других единицах.

    Полезно? Dobre 0 Słabe 0

    Ответить

Добавить комментарий

Недопустимы спам, оскорбления. Желательно подписываться реальным именем. Аватары - через gravatar.com
 