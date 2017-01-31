Энциклопедист XVI века

Предыдущий и текущий годы богаты на полутысячелетние юбилеи. Еще бы, ведь в начале и середине XVI века интеллектуальная жизнь в Европе кипела вовсю: формировалось сообщество гуманистов, в массовом сознании активно просыпался интерес к познанию окружающего мира, книга и печатное слово планомерно разрушали устоявшиеся столетиями стереотипы и догмы. Конечно, до становления научного метода как такового было далеко, но попытки объять разумом весь мир не прекращались.

1516 год. В Цюрихе, который известен теперь как респектабельный город миллионеров (а тогда он был важнейшим центром Реформации), рождается человек, которому суждено стать одним из самых именитых интеллектуалов своего времени, — Конрад Геснер (Conrad Gesner, 1516–1565). Потеряв отца в возрасте 15 лет, Конрад попадает на воспитание к своему дяде и уже в это время начинает интересоваться ботаникой и словесностью, каковая была настоящей основой движения интеллектуалов всей эпохи. Этот интерес последовательно приводит юношу к обучению во многих знаменитых университетах. Страсбург, Бурж, Монпелье, Париж, Базель, Цюрих — известные учебные заведения открывают перед Конрадом свои двери. Такой широкий охват, включавший в себя лучшие учебные заведения того времени, не мог не отразиться на судьбе и сфере интересов молодого человека.

Сегодня Геснер известен нам как естествоиспытатель, или, вернее было бы сказать, естествоописатель в самых разных областях — от ботаники и минералогии до медицины. Для XVI столетия подобная широта увлечений была не в диковинку. Все старались стать энциклопедистами. Но именно у Конрада Геснера этот энциклопедизм можно было бы назвать выдающимся.

Для современных ботаников Геснер навсегда останется предтечей систематики и классификации растений, а его Enchiridion historiae plantarum — одной из первых книг, где намечено будущее направление развития этой области биологии.

Великолепные рисунки, которыми украшены труды Геснера, и сегодня вызывают неподдельный интерес у всех, кому доводилось держать в руках или листать в Интернете его книги. В борхесовской «Книге вымышленных существ» Геснер поминается в качестве примера ученого XVI века, всё еще верящего в драконов…

Рассматривая работы Геснера, не перестаешь удивляться тому, как в одной личности сплелись ниточки, ведущие к последователям в самых разных областях знания — от Карла Линнея в ботанике и зоологии до Иоганна Кристофа Аделунга в языкознании. И что самое примечательное, эти нити проходят сквозь столетия — из XVI в XVIII век — от Реформации к Просвещению.

Что касается гуманитариев, то тут имя Геснера известно прежде всего благодаря его «универсальной библиотеке» — Bibliotheca universalis в четырех томах, изданной в 1545–1549 годах. В этой работе Конрад Геснер попытался составить сводный каталог всех напечатанных к тому времени книг на латыни, греческом и иврите. Таким образом, стараниями Геснера общество получило первый всеобъемлющий библиографический список. Даже тем, кто никогда особенно не интересовался наукой, имя Геснера может быть знакомо как имя одного из «основателей» горного туризма и альпинизма, ведь одно из первых описаний горного маршрута можно найти в его рассказе о восхождении на гору Пилатус в 1545 году (как истинный швейцарец Геснер был весьма неравнодушен к горам). Так что Геснер может поспорить за звание отца альпинизма с доктором Мишелем Паккардом, покорившим Монблан в 1786 году.

Должен признать, что самое трудное в газетной заметке, рассказывающей о каком-либо замечательном человеке прошлого, — соблюсти размер. Всегда хочется рассказать больше, но объем полосы не безграничен, так что всё время приходится сдерживаться. Впрочем, миссию свою (если это, конечно, можно назвать таким высопарным словом) я вижу в том, чтобы познакомить читателя с человеком: подвести его к рукопожатию сквозь века — дать ключ к дальнейшему знакомству.

Святослав Горбунов

Изображения из «Википедии»



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