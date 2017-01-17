Реструктуризация РАН: за и против

В данном номере ТрВ-Наука мы публикуем два дискуссионных материалах о начавшейся в Академии наук реструктуризации научных организаций. Первая статья — академика РАН Василия Шабанова — в позитивном ключе рассказывает об опыте Красноярского научного центра. Вторая — академика РАН Александра Асеева — представляет собой критический анализ проходящего реформирования. Надеемся на продолжение дискуссии в последующих номерах.

Новая модель управления наукой

в академгородках

Созданный в Красноярске по территориальному принципу Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН» обеспечивает независимую работу научных институтов в виде обособленных подразделений. Кроме того, он обеспечивает реализацию интеграционных и междисциплинарных проектов, гарантируя, по задумке его создателей, работу принципа «двух ключей» для РАН и ФАНО. На наш взгляд, этот опыт может быть использован как модель управления наукой в центрах, имеющих единую инженерную и приборную инфраструктуру и выполняющих совместные междисциплинарные проекты.

На Общем собрании РАН был вновь поднят вопрос о том, как стоит проводить реорганизацию сети академических институтов. Две темы вызывают споры в академическом сообществе.

Первая — это так называемое правило «двух ключей». Норма, согласно которой все вопросы научного характера должны решаться на основании согласия двух сторон: Федерального агентства научных организаций (ФАНО) и Российской академии наук (РАН).

Теоретически разделение полномочий, озвученное в начале реформы, вполне понятно. ФАНО отвечает за хозяйство и имущество, финансы и организационные вопросы. Российская академия наук осуществляет научно-методическое руководство. То есть вопросы выбора научных приоритетов, содержательного планирования научной деятельности и научной отчетности должны решаться на уровне структур РАН. Как говорят чиновники ФАНО: «Ученые должны прийти к согласию на экспертном уровне, а мы уже оформим это в виде инструкций, циркуляров и предписаний».

Вторая тема, вокруг которой кипят страсти, — это реструктуризация институтов. Наибольший интерес вызывает создание федеральных исследовательских центров (ФИЦ) путем объединения институтов. Здесь возможны и реализуются два варианта слияния. Первый вариант — это создание федеральных исследовательских центров (ФИЦ) путем объединения институтов одного направления, зачастую разбросанных территориально. Второй вариант — объединение институтов разного профиля, находящихся на одной территории.

На наш взгляд, наибольшие споры должен вызывать первый вариант. Так, в 2015 году Институт биофизики СО РАН в Красноярске предлагали присоединить к тематическому Федеральному исследовательскому центру в Москве. Подобные конструкции выглядят действительно странно, в первую очередь с точки зрения эффективности управления.

Однако в настоящее время бурные дискуссии вызывает объединение по территориальному признаку. Здесь не обходится без эмоций и ярких слов. Иногда за эмоциями теряется суть. Звучат громкие заявления, которые с формальной точки зрения сказываются на репутации научных организаций, а с эмоциональной — звучат оскорбительно для сотен научных сотрудников. Так, например, заявление председателя СО РАН Александра Асеева о том, что «из-за создания ФИЦ в Красноярске происходит развал науки», было процитировано многими СМИ. Красноярские ученые, лидирующие во многих областях исследований в России и в мире, с удивлением узнают о развале, которого нет. Тем более это удивительно слышать от академика Асеева, совсем недавно предлагавшего объединить все институты Красноярского научного центра с Сибирским федеральным университетом.

Нам кажется важным озвучить основные принципы создания территориального ФИЦ. Показать, что реализуемая в Красноярске модель направлена на развитие научного потенциала и территории, и Российской академии наук, помогает в решении проблемы «двух ключей», возвращает академическому сообществу возможности самоуправления. При этом она эффективна с точки зрения оперативного управления. И, что немаловажно, способна работать в существующем правовом поле, отвечает всем требованиям законодательной базы. Попробуем очень кратко представить основной принцип создания ФИЦ по территориальному признаку и показать его преимущества на примере Красноярского.

Что мы имеем сегодня? Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН» как одно юридическое лицо имеет на своем балансе всё движимое и недвижимое имущество в Академгородке. Земля, здания, оборудование, научная и организационная инфраструктура — всё имеет одного собственника. У сотрудника любого из подразделений ФИЦ, у любого подразделения ФИЦ нет ни юридических, ни организационных ограничений в доступе к научному оборудованию или другой инфраструктуре (например, стационарам).

В случае автономной жизни каждый институт как юридическое лицо должен оформить в оперативное управление или взять на баланс землю и здания, приборы и инфраструктуру. С точки зрения закона интеграционные исследования или доступ к оборудованию возможны только на основе договоров аренды или других юридически оформленных отношений. Строго говоря, в рамках ФИЦ можно говорить о создании реального центра коллективного пользования оборудованием и другой инфраструктурой.

Научно-организационные вопросы. Лицензирование и аккредитация аспирантуры, работа диссертационных советов, лицензирование опасных видов деятельности, аттестация рабочих мест, вопросы ГО и ЧС. Десятки сложных с организационной точки зрения, затратных по времени и усилиям вопросов не дублируются в десятке разных институтов (зачастую маленький институт не способен решать такие вопросы в силу отсутствия кадров или ресурсов), а решаются централизованно. И в этом аспекте выгода от интегрированного территориального ФИЦ, с точки зрения эффективности затрат ресурсов, очевидна.

Критики такой концепции упирают на разрушительность территориального объединения непосредственно для науки. Кстати, почему-то никого не удивляет соседство разноплановых факультетов в одном университете. Более того, разнообразие направлений рассматривается как конкурентное преимущество университета, даже исследовательского. Но это — эмоции.

Вернемся к фактам. В согласованном с РАН и ФАНО тексте Устава ФИЦ и в утвержденной и уже реализованной модели управления научные институты вошли в Федеральный центр в форме обособленных подразделений. Это значит, что у всех институтов есть собственные счета и печати. «За каждой бумажкой в центральную дирекцию придется бегать» — так звучит перевод страхов объединения на обычный язык. Не придется! Даже этап юридических согласований, закрытия старых и открытия новых счетов удалось провести без последствий для сотрудников центра.

Сейчас все институты, лаборатории и сотрудники продолжают работу в прежнем ритме. В формате обособленных подразделений в институтах остаются и ученые советы, и свобода определять научные направления деятельности, и научно-методическое руководство со стороны Объединенных ученых советов по наукам на уровне СО РАН.

Новая схема управления скорее добавляет РАН возможностей контролировать процесс. Кандидат на должность научного руководителя ФИЦ, который одновременно является председателем ученого совета, проходит согласование в Академии наук. Именно ученый совет научной организации является центром экспертной и научно-методической мысли. Его формирование и руководство целиком подконтрольно РАН. У ФАНО нет рычагов повлиять на его состав или политику. РАН, как и для всех научных организаций, согласовывает планы и отчеты ФИЦ, кандидатуру директора — здесь никаких отличий между ФИЦ и другими институтами нет.

В федеральном центре появляется попечительский совет. В его состав также могут входить представители РАН. Таким образом, кроме реализуемого сегодня формата взаимодействия между Российской академией наук и институтами, подведомственными ФАНО, в виде согласования планов, отчетов и кандидатуры директора в ФИЦ добавляется возможность контролировать деятельность ученого и попечительского советов.

Строго говоря, всех перечисленных плюсов с точки зрения решения научно-организационных, правовых, имущественных и хозяйственных вопросов было бы достаточно для создания федерального исследовательского центра по территориальному признаку. Но для нас, как для ученых, на первом месте стоит развитие научно-исследовательского потенциала, рост фундаментальных и прикладных исследований. Одной из целей объединения трех академий наук было усиление интеграционных процессов и появление новых, ориентированных в том числе и на практику, результатов.

При создании Федерального исследовательского центра в Красноярске была подготовлена программа развития. В программе развития четко выделяются приоритеты будущего, междисциплинарные и интеграционные проекты с участием институтов сельскохозяйственного и медицинского направлений. Единый приборный, имущественный и научно-организационный комплекс. Программа развития. Научные институты как обособленные подразделения. Научно-методическое руководство РАН, возможность контролировать деятельность ученого и попечительского советов. Трудно найти в реализованной схеме признаки развала науки.

В формате газетной статьи можно лишь кратко отметить некоторые направления Программы развития Федерального исследовательского центра в Красноярске. Одним из основных перспективных направлений являются исследования по космической тематике. Космический блок Программы развития ФИЦ КНЦ СО РАН был представлен в июне 2016 года в формате нескольких докладов на заседании Президиума Российской академии наук в Москве и получил полную поддержку. Это широкий спектр работ: от создания новых материалов и приборов для космических аппаратов и прототипов внеземных поселений до земных приложений в виде алгоритмов анализа спутниковой информации.

Уже сегодня институты Федерального исследовательского центра ведут работы по заказу одного из лидеров космической отрасли в России АО «Информационные спутниковые системы им. ак. М. Ф. Решетнёва». Разработанные красноярскими физиками алгоритмы анализа содержания влаги в почвах на основе данных дистанционного зондирования используются в спутниках Европейского космического агентства. Передовой опыт создания замкнутых систем жизнеобеспечения человека, прообразов будущих лунных или марсианских станций является основой для амбициозного проекта «Экожилье будущего для Арктических территорий».

Блок междисциплинарных проектов в рамках Программы развития в основном касается исследований по сельскохозяйственной и медицинской тематике. Фундаментальные и прикладные исследования биолюминесценции — свечения живых организмов — одно из приоритетных направлений для красноярских биофизиков. Успехи в области выделения светящихся белков из различных организмов, клонирования кодирующих их генов, исследования структур светящихся молекул позволяют перейти к прикладным исследованиям.

Модифицированные светящиеся молекулы могут быть использованы в качестве средств диагностики различных заболеваний — таких как клещевой энцефалит [1] или рассеянный склероз [2]. Красноярские физики вместе с медиками разрабатывают технологии создания различных аптамеров — молекул, способных связываться с заданными соединениями. Такие молекулы также используются для диагностики различных заболеваний. Биомедицинские исследования красноярских ученых поддержаны несколькими грантами Российского научного фонда. Создание ФИЦ и реализация Программы развития позволят довести подобные исследования до практического применения.

В области сельского хозяйства Программа развития предусматривает несколько приоритетных проектов. Использование данных дистанционного зондирования земли позволит перейти к так называемому smart farming, или «умному» земледелию. Даты посева и сбора урожая, оперативный контроль состояния растительности, влажности и температуры почвы — всё это можно отслеживать с помощью спутников. Важным здесь является разработка оригинальных алгоритмов обработки спектральной информации, особенно для целей заблаговременного прогноза урожайности сельскохозяйственных культур.

Красноярские ученые разработали собственные подходы для анализа состояния наземной и водной растительности. Современные биотехнологии позволят одновременно повысить эффективность сельского хозяйства и снизить нагрузку на окружающую среду. Уже сейчас между институтами Федерального исследовательского центра ведутся совместные исследования, поддержанные грантом РНФ, направленные на разработку «умных» удобрений: использование запатентованных биоразлагаемых полимеров в качестве носителей удобрений или химических веществ, контролирующих рост растений или их вредителей, позволяет существенно повысить эффективность использования этих веществ, одновременно снизив их вносимое в почву количество.

Ученые Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, опираясь на современные методы математической статистики, показали [3], что сотрудникам небольших российских институтов труднее добиваться научного признания, выдерживать жесткую конкуренцию идей и экспериментов, существующую в глобальной науке. Крупные институты обладают значительным авторитетом на международной арене и производят больше научной информации, которая к тому же выше оценивается мировым сообществом.

На сегодня Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН», по данным РИНЦ, по общему числу публикаций за пять последних лет входит в число ведущих организаций Российской академии наук. Это крупная, заметная на федеральном поле организация, которая аккумулирует потенциал красноярской науки и опыт взаимодействия сибирской науки. Реализация намеченных планов будет способствовать развитию российской науки.

В вечной книге Ильфа и Петрова «Золотой теленок» описан случай организации «Геркулес». В момент возможной реорганизации сотрудники бросили свои основные занятия и все силы направили на борьбу за старое помещение. «Последний год геркулесовцы, отбросив всякую мысль о скучных бревнах, диктовых листах, экспортных кедрах и прочих неинтересных вещах, предались увлекательнейшему занятию: они боролись за помещение, за любимую свою гостиницу».

Не хочется, чтобы внутри Академии наук, следуя призывам А. Л. Асеева, мы уподобились геркулесовцам. Конечно, иногда изменения происходят слишком быстро. Но мы должны руководствоваться не эмоциями или стереотипами прошлого, а фактами.

В сложной для России, да и для всего мира, ситуации финансового кризиса, научно-технических и политических вызовов ученые должны делать свое дело. Развивать фундаментальные исследования, искать пути интеграции, способствовать росту прикладных исследований. Реализуемая нами модель федерального исследовательского центра отвечает всем этим требованиям. Вместе мы сделаем науку в Сибири, России и мире сильнее.

Василий Шабанов,

академик РАН, председатель КНЦ СО РАН

http://scientificrussia.ru/news/metod-ekspress-diagnostiki-cleshchevogo-entcefalita

https://ria.ru/studies/20140221/996325530.html

https://issek.hse.ru/news/195395047.html

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