Репутация адвокатского сообщества под лупой Диссернета

Вольное сетевое сообщество Диссернет четвертый год размещает на своем сайте www.dissernet.org коллекции диссертаций, в которых обнаружены неправомерные заимствования. Формируются эти коллекции по профессиональной принадлежности авторов. На сайте широко представлены министры, судьи, прокуроры, врачи, учителя и еще масса людей из самых разных сфер нашей жизни. Однако адвокаты до недавнего времени были незаслуженно обойдены вниманием сообщества.

Сейчас сайт Диссернета украшает коллекция из трудов восемнадцати представителей этой замечательной профессии [1]. Вишенкой на торте можно считать одного из «любимых» клиентов Диссернета, экс уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Павла Астахова, возобновившего ныне свою адвокатскую деятельность [2]. Он обладатель ученой степени доктора юридических наук и докторской диссертации, текст которой раскрашен на сайте Диссернета аж двенадцатью цветами — по числу источников некорректных заимствований [3]. Вопросы по поводу содержания диссертации, которые ему задавали журналисты после публикации этой раскраски, Астахов, особо не вдаваясь в подробности своего научного труда, прокомментировал встречными вопросами: «А судьи кто?» и «Кому это выгодно?» [4].

Большинство адвокатов из коллекции Диссернета — кандидаты юридических наук, трое — доктора юридических наук, один имеет сразу две ученые степени: кандидата экономических наук и доктора политических наук, один — кандидат исторических наук.

Как иногда говорят в народе, адвокатов ноги кормят. Что же дают представителям этой профессии ученые степени?

Первые приятные бонусы появляются уже на стадии получения статуса адвоката. В силу ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» статус адвоката вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической специальности.

Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката предусматривает, что претендент, имеющий ученую степень по юридической специальности (кандидат или доктор юридических наук), освобождается от проверки знаний в ходе квалификационного экзамена по научной специальности его диссертационного исследования. Затем отливающая серебром или золотом на визитной карточке адвоката надпись о наличии ученой степени становится демонстрацией статусности и дает возможность претендовать на более высокие гонорары. Если адвокат действительно обладает научными познаниями и самостоятельно написал диссертацию, его претензии на высокий статус в адвокатском сообществе и солидную оплату труда можно только приветствовать. Но если есть основания предполагать, что он диссертацию списал или же купил у диссероделов-халтурщиков, то его позиционирование среди коллег и перед клиентами в качестве заслуживающего уважения высокооплачиваемого профессионала можно ставить под большой и жирный знак вопроса.

Многие адвокаты совмещают свою работу с педагогической деятельностью в высших учебных заведениях. В адвокатской коллекции Диссернета мы видим четырех доцентов различных вузов и одного профессора. Наличие ученой степени способствует скорейшему приобретению ученого звания, занятию более высокой должности и получению более высокой заработной платы в вузе. Таким образом, совмещение адвокатской деятельности с педагогической или наличие планов такого совмещения тоже стимулируют приобретение адвокатами ученых степеней.

Согласно ст. 7 вышеупомянутого ФЗ «Об адвокатской деятельности…» адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката. Пункт 1 ст. 4, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 18 «Кодекса профессиональной этики адвоката» также предусматривают, что адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии, осуществление им иной деятельности не должно порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры, а нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и «Кодекса профессиональной этики адвоката», совершенное умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности.

Надо полагать, что осуществление адвокатом так называемой научной деятельности в форме написания и защиты недобросовестной диссертации, как и деятельности, сопряженной с использованием полученной в результате этого ученой степени, вполне подпадает под требование недопустимости порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры.

В связи с этим хотелось бы обратить на личности адвокатов, красующихся в коллекции Диссернета, пристальное внимание как общественности, так и адвокатских палат, в которых состоят эти адвокаты.

Уважаемые клиенты, если ваш адвокат вручил вам визитную карточку, на которой значится наличие у него ученой степени, не поленитесь заглянуть на сайт Диссернета [1] и поискать там его фамилию и информацию о его диссертации. А уже после этого решайте для себя вопрос о степени доверия адвокату.

Президентам и вице-президентам адвокатских палат также можно порекомендовать ознакомиться с собранной Диссернетом адвокатской коллекцией, внимательно почитать размещенные на сайте диссертации адвокатов и обнаруженные в них совпадения, а затем сделать выводы о том, соблюдают ли их коллеги требования профессиональной этики.

А мы еще раз напоминаем, что деятельность Диссернета связана не только с проверкой диссертаций, не только с борьбой за очищение отечественной науки. Это большая битва за профессионализм и репутацию профессионалов во всех сферах деятельности.

Ника Шадова,

юрист

1. www.dissernet.org/expertise/tag/advokat

2 . www.kommersant.ru/doc/3137475

3. wiki.dissernet.org/wsave/AstakhovPA2006.html

4. www.vesti.ru/doc.html?id=1071922

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