Петиция врачей Каролинской клиники: «Необходимо расследовать деятельность Маккиарини в России»

5 января на страницах шведских СМИ появилось сообщение о петиции, написанной 15 декабря 2016 года и опубликованной 4 января на сайте правозащитной организации «Граждане за ответственное лечение и клинические исследования» (Citizens for Responsible Care and Research, сокр. CIRCARE) [1].

Петиция была адресована ректору Каролинского института Карин Дальман-Райт (Karin Dahlman-Wright), послу России в Швеции Виктору Татаринцеву, Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, министрам образования и науки и здравоохранения РФ, Росздравнадзору и другим организациям.

Ее авторами стали те самые врачи Каролинской клиники (Oscar Simonson, Karl-Henrik Grinnemo, Thomas Fux и Matthias Corbascio. — Ред.) , которые в свое время решились вынести сор из избы и обнародовать некоторые неприятные секреты каролинской медицинской «кухни». «В свое время они пытались предупредить Каролинский институт о том, что записи по пациентам ведутся нерегулярно, и опубликовали данные по Паоло Маккиарини (Dr. Paolo Macchiarini), однако за это подверглись преследованиям со стороны предыдущего ректора», — пишет на своем сайте For Better Science немецкий научный журналист Леонид Шнайдер [2]. Он отметил, что в апреле 2016 года этим четырем врачам вручили премию Transparency International Sweden’s Whistleblower of the Year за гражданское мужество [3].

В нынешней петиции врачи решили привлечь внимание к результатам проделанного ими анализа протокола клинического исследования «Трансплантация трахеи» от 5 февраля 2012 года, в соответствии с которым в Краснодаре прооперировали нескольких пациентов [4]. (Этот документ стал одним из отчетных по мегагранту 2011 года в 150 млн руб., в рамках которого Паоло Маккиарини осуществлял руководство научными исследованиями [5]. В ноябре 2013 года этот мегагрант из «второй волны» мегагрантов был продлен еще на два года, в 2014 году Маккиарини и его коллеги получили 22,5 млн руб. от Минобрнауки с условием, что Кубанский государственный медицинский университет выплатит ту же сумму из своих внебюджетных средств в 2015 году [6]. — Ред.)

Авторы петиции пришли к следующему выводу: подписывая в феврале 2012 года протокол исследования, Маккиарини знал о губительных результатах трансплантации пластиковой трахеи, произведенной ранее двум пациентам в Каролинский клинике. Однако скрыл эти факты и ввел в заблуждение и организации, отвечавшие за выдачу мегагрантов, и этические комитеты, выдававшие разрешения на операции.

Приведя данные многочисленных анализов из архивов Каролинской клиники и сопоставив их даты с датой подписания протокола, авторы петиции настаивают: Маккиарини был хорошо осведомлен и о том, что в предыдущих опытах на поверхности пересаженных пластиковых трахей не было никаких следов эпителия, и о том, что у пациентов Каролинской клиники, перенесших трансплантацию пластиковой трахеи, наблюдались серьезные осложнения, угрожающие жизни.

Вместо этого в протоколе об опытах в Каролинской клинике было написано: «В обоих случаях наблюдали люминальное врастание здоровых клеток эпителия дыхательных путей»; «В ходе предыдущих исследований не было зарегистрировано каких-либо негативных последствий, которые обусловили бы отказ от предлагаемого плана исследования (протокола)».

«Результаты этих рискованных процедур были хорошо известны к тому времени, когда Паоло Маккиарини ставил свою подпись на протоколе. Это должно серьезно обеспокоить регуляторные органы, — заключают авторы петиции. — Если обвинения окажутся верными, то можно прийти к выводу, что несколько российских пациентов были подвергнуты смертельным экспериментам на основании сознательного манипулирования вышеупомянутыми регуляторными органами и что необходимо предпринять уголовно-процессуальные действия против ответственных сторон, чтобы они понесли наказание в соответствии с российским законодательством».

В качестве адресатов петиции в тексте документа перечислены также Кубанский государственный медицинский университет, этические комитеты этого вуза и Краевой клинической больницы № 1 им. С. В. Очаповского. Пока ни одна из российских организаций эту петицию не получила.

Представители Каролинского института заявили шведским журналистам, что она «обрабатывается согласно принятым процедурам, что означает, что она была выслана Паоло Маккиарини, который до 13 января 2017 года имел возможность выразить свое мнение по поводу новых обвинений». Однако в российском Минздраве петицию уже ждут. «В случае поступления соответствующих документов в министерство они будут рассмотрены в установленном порядке», — сообщил мне директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Олег Салагай.

Можно рассчитывать, что разбирательство в России начнется, когда петиция поступит в соответствующие ведомства. Возможно, в этом случае вопросы возникнут не только к Паоло Маккиарини. «Создается впечатление, что те, кто одобрил протокол трансплантации трахеи, подошли к этому очень формально, если не сказать небрежно. Там есть много моментов, которые требуют отдельного серьезного рассмотрения. Непонятно, почему это не было сделано», — считает зав. лабораторией биомедицинских технологий ФНКЦ физико-химической медицины Сергей Киселёв.

Алла Астахова, медицинский журналист

От редакции: Авторы петиции призвали Каролинский институт незамедлительно проинформировать соответствующие организации, проводившие экспертизу и принимавшие решения о выдаче и пролонгации многомиллионного мегагранта, и этические комитеты в России об обвинениях, которые в ней содержатся.

Мы обязательно продолжим эту тему в следующих номерах газеты. В настоящее время Паоло Маккиарини работает в Казанском федеральном университете, реализуя полученный им грант Российского научного фонда (РНФ) на 2014–2016 годы по теме «Создание тканеинженерной конструкции пищевода для замены поврежденного органа на модели низших приматов». Разработка ведется группой Маккиарини в сотрудничестве с НИЦ «Курчатовский институт»: http://kpfu.ru/news/paolo-makkiarini-ndash-domysly-i-fakty-261752.html.

Карточка проекта: http://grant.rscf.ru/prjcard_int?14-45-00018. Грант был получен в рамках конкурса 2014 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными группами». В отчетах за 2014—2015 годы пока перечислены 5 публикаций, три из них — в научно-практическом журнале «Гены и клетки» (его главным редактором является Роман Деев), одна в журнале Regenerative Medicine и одна в журнале «Современные проблемы науки и образования».

Публикация в журнале Regenerative Medicine — это изложение постерной презентации, которая опубликована в номере с материалами Международной конференции по регенеративной медицине в Лейпциге 2015 года, там опубликовано 7 постеров с участием П. Маккиарини: www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/rme.15.73

