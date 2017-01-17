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ТрВ №1 (220) за 2017 г.: Исаакий… далее везде?

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 220 от 17 января 2017 года в PDF

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Анонс номера

«Большая политическая ошибка РПЦ»
Эксперты о намерении властей Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор церкви — стр. 1–2

Казус Маккиарини
России необходимо ответить на петицию врачей Каролинской клиники — стр. 2–3

От Рейхстага до Курчатника
Владимир Зелевинский вспоминает Спартака Беляевастр. 3

Реструктуризация РАН: за и против
Заочная полемика Василия Шабанова и Александра Асеева — стр. 4–5

Про математику и познание мира
Математическая прогулка Михаила Гельфанда со Станиславом Смирновымстр. 6–8

«Без него нам будет темнее…»
Слова памяти о Виталии Арнольде — стр. 10

«Абсолютная власть развращает любого политика»
Гамбургский счет Ольги Орловой с Олегом Хлевнюком — стр. 12

Быстрые радиовсплески: ключ к разгадке тайны
Константин Постнов о внегалактической природе источников радиоизлучения — стр. 13

Бюджет-2017 и наука
Евгений Онищенко о деньгах на гражданскую науку — стр. 14

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