ТрВ №1 (220) за 2017 г.: Исаакий… далее везде?
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 220 от 17 января 2017 года в PDF
Анонс номера
«Большая политическая ошибка РПЦ»
Эксперты о намерении властей Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор церкви — стр. 1–2
Казус Маккиарини
России необходимо ответить на петицию врачей Каролинской клиники — стр. 2–3
От Рейхстага до Курчатника
Владимир Зелевинский вспоминает Спартака Беляева — стр. 3
Реструктуризация РАН: за и против
Заочная полемика Василия Шабанова и Александра Асеева — стр. 4–5
Про математику и познание мира
Математическая прогулка Михаила Гельфанда со Станиславом Смирновым — стр. 6–8
«Без него нам будет темнее…»
Слова памяти о Виталии Арнольде — стр. 10
«Абсолютная власть развращает любого политика»
Гамбургский счет Ольги Орловой с Олегом Хлевнюком — стр. 12
Быстрые радиовсплески: ключ к разгадке тайны
Константин Постнов о внегалактической природе источников радиоизлучения — стр. 13
Бюджет-2017 и наука
Евгений Онищенко о деньгах на гражданскую науку — стр. 14
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Метки: #220, trv, Архив, газета, Наталия Демина
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