Как зимующие птицы используют людей

Хорошо известно, что на Земле только полоса около экватора характеризуется отсутствием сезонных перемен в климате и погоде. Чем дальше от экватора, тем больше возрастают сезонные различия во внешних условиях жизни животных и растений. Годовая ритмичность особенно ярко проявляется у птиц, населяющих умеренные и полярные зоны. Из-за краткости благоприятного периода в высоких широтах сокращается продолжительность гнездового сезона. При этом увеличивается его амплитуда, т. е. в размножении одновременно участвует большее число особей.

Кроме того, с увеличением географической широты уменьшается среднесуточная температура воздуха. Поэтому птицы, размножающиеся и растущие в северных широтах, испытывают дополнительные энергетические нагрузки, связанные с необходимостью поддерживать собственное существование, размножаться и расти при температурах ниже границы температурного оптимума.

Миграции птиц являются одной из форм адаптации к сезонности климата, позволяющей птицам иметь большую численность, чем при оседлом образе жизни. Они также дают возможность использовать для гнездования территории, благоприятные в один сезон и неблагоприятные в другие сезоны.

Неоднократно доказано, что с точки зрения миграции все популяции птиц ведут себя очень по-разному. В пределах каждой популяции появляются на свет птицы, которые вовсе не мигрируют. Есть и те, у которых миграционное состояние в разной степени выражено. Есть птицы с гипертрофированным миграционным состоянием. Таким образом, естественный отбор всегда располагает достаточным исходным материалом для изменения нормы реакции в популяции как в направлении оседлости, так и в направлении перелетности. При необходимости могут меняться сроки, дальность и направленность миграции.

Если птицы мигрируют, то это не требует изменения фундаментальной особенности их существования — общего количества энергии, которое они способны усваивать из окружающей среды. Миграции лишь изменяют годовой цикл потребления энергии, снижая потребности зимой и повышая их весной, летом и осенью, то есть в более благоприятные для питания сезоны.

Напротив, у оседлых птиц умеренных и высоких широт поддержание благоприятного энергетического баланса в зимний период требует снижения теплоотдачи и увеличения способности усваивать больший объем пищи. Жизнь в трудных условиях требует перестройки многих фундаментальных систем в организме, как физиологических, так и морфологических.

Развитие адаптации к холоду вступает в противоречие с необходимостью сохранять устойчивость к высоким температурам летом. Это противоречие решается сезонным изменением теплопроводности, теплопродукции и предельного уровня потребления пищи. Кроме того, приспособление к оседлому образу жизни в условиях высоких и умеренных широт требует выработки способности к сезонной смене питания, причем зимняя пища часто оказывается либо трудноусваиваемой, либо малокалорийной, либо, наконец, труднообрабатываемой. Использование ее возможно лишь после выработки глубокой адаптации на морфологическом и физиологическом уровнях.

Понижение температуры до минусовых значений и выпадение снега являются самыми неблагоприятными факторами зимы. Замерзают вода и почва, прекращается вегетация растений; большая часть насекомых, моллюски, черви, амфибии, рептилии и часть млекопитающих впадают в анабиоз, спячку или прячутся. Поэтому птицы лишаются многих доступных местообитаний.

В отсутствие снежного покрова, даже при замерзании почвы, птицы, которые питаются семенами растений могут собирать те семена, которые остались на самих растениях, и те, которые рассеялись на почве. Точно так же насекомоядные птицы могут выискивать спрятавшихся в траве и в почве насекомых. Однако даже незначительный снежный покров приводит птиц к необходимости разрывать снег, а глубокий снег делает всю пищу недоступной. И тогда на помощь приходят люди.

Человек давно стал одним из важнейших составляющих экосистемы, и в зимнее время в умеренных широтах зимующие птицы часто рассчитывают на него. Благодаря людям уменьшается влияние основных неблагоприятных факторов. В зимнее время, особенно там, где численность людей велика, зимующие птицы предпочитают концентрироваться вокруг и в пределах человеческих поселений.

Люди, их жилища, их производственные помещения и т. д. создают огромное количество дополнительного тепла, которое приводит как к глобальному, так и к локальному повышению температуры в городах. Жилища людей и их производственные объекты предоставляют огромное количество теплых ниш и укрытий, где зимующие птицы могут пересидеть и обогреться. Повышение температуры около человеческих жилищ и специальная очистка людьми определенных территорий от снега уменьшает распространение и глубину снежного покрова.

Кроме того, человек производит, хранит, перерабатывает и выбрасывает огромное количество пищи. Естественно, птицы используют этот ресурс и концентрируются вокруг таких мест, поедая собственно пищу и/или других животных, которые также ее используют. Так человек, часто сам того не желая, способствует успешной перезимовке многих птиц. А концентрация птиц вокруг человеческих поселений — поведенческая адаптация, увеличивающая выживаемость зимующих птиц.

Вместе с тем в последнее время увеличивается и направленная роль человека в увеличении выживаемости зимующих птиц. Всё больше и больше людей целенаправленно и постоянно подкармливают птиц в осенне-зимний период. Выделяются два основных направления подкормки птиц: направленная подкормка определенных видов и создание специальных кормушек, которые посещают разные виды птиц.

В средней полосе России зимующих птиц можно условно разделить на пять групп.

Первую образуют виды, полностью зависящие от человека. Это городские голуби, воробьи и городские утки. Эти виды вне поселений человека вообще не смогут существовать; количество кормов, которые они могут найти в природе, настолько мало, что не позволит им пережить зиму.

Вторую группу образуют оседлые лесные птицы, регулярно зимующие в средней полосе и вполне приспособленные к этому.

Это синицы, поползни, дятлы, зеленушки, сойки. Они могут пережить зиму и без помощи человека, но не откажутся от последней. Эти птицы охотно и много кормятся на кормушке. Третью группу образуют снегири, щеглы, овсянки, чижи и чечетки. В зимнее время эти зерноядные птицы питаются различными семенами. Они изредка посещают кормушки с удовольствием поедая семечки, но из-за кочевого образа жизни редко остаются у кормушек подолгу.

Четвертую группу образуют дрозды, свиристели, пищухи и корольки. Эти виды часто можно увидеть вблизи человеческого жилья, но они никогда не посещают кормушки из-за их специализации в питании.

Пятую группу образуют серые вороны и сороки. Эти виды лучше всего приспособлены для обитания совместно с человеком; их как правило никто специально не подкармливает за исключением обычно индивидуально опознаваемых особей.

Вадим Гаврилов,

орнитолог, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. биологического

факультета МГУ им. Ломоносова

На фотографиях, сделанных автором статьи, представлены виды второй группы, которых в осенне-зимний период можно увидеть на кормушках.

Связанные статьи