Итоги года у просветителей

В конце 2016 года я провела опрос просветителей о том, кто сколько лекций за год прочитал, какая аудитория больше всего понравилась и были ли курьезные случаи во время выступлений.

Несколько просветителей ранее уже рассказали о своих итогах года в «Фейсбуке». Так, Сергей Попов отметил, что у него «за год получилось больше полусотни науч-поп-лекций. Москва, Питер, Владимир, Нижний, Саратов, Уфа, Ярославль. Плюс штук под 20 лекций в школах и на школах, куда не попадешь „с улицы“, равно как и на несколько прочитанных т. н. корпоративных лекций».

Астрохимик Дмитрий Вибе насчитал 22 лекции, прочитанные не только в Москве, но и в Ярославле и Нижнем Новгороде, плюс два семестровых курса в МГУ. «Маловато, конечно, но, увы, больше я не потяну. Да и это было тяжело. Ведь что интересно: пишут тебе в сентябре: „Вы нам в декабре лекцию не прочитаете?“ Да какие проблемы, на декабрь пока вообще никаких планов нет! А потом тяжелым танком подползает декабрь с отчетами (я же не знал, что их надо будет писать!), зачетами, какими-то невесть откуда взявшимися заседаниями, советами, аттестациями… „Дмитрий, Вы у нас вечером в четверг не сможете выступить с лекцией?“ — „Да, смогу, как раз вечер свободен“. И тут же второй звонок. „Дмитрий, Вы у нас обещали в съемках поучаствовать; так получается, что мы можем только в четверг вечером“. Your mother! „Вы знаете, у меня в четверг вечером лекция…“ — „О, не проблема, у нас всё по часам, мы Вас отпустим за два часа до лекции!“ В итоге я убегаю из Останкино за полчаса до лекции (хорошо хоть, что она на ВДНХ) и ее начало веду, непрерывно утирая пот со лба. Но как нас тогда в Останкино накормили… М-м-м…»

Лауреат премии «Просветитель» 2016 года Александр Панчин рассказал, что у него вышло «больше 30 лекций, скорее 40–50 (с учетом всяких летних школ)».

Биолог Егор Задереев отметил, что «из Красноярска столько не намотаешь, но если брать с мастер-классами и короткими научпоп-формами, то штук 25 наберется, и еще штук 15 в университете». Астрофизик Борис Штерн насчитал 11 лекций в Москве, Казани, Воронеже, Липецке и Нижнем Новгороде.

Астроном, лауреат премии «Просветитель» 2012 года Владимир Сурдин на вопрос ТрВ-Наука ответил, что прочел около 65 очных (в МГУ, НГУ и МПГУ) и около 150 онлайн. «А про популярные трудно сказать, не считал. Думаю, около сотни».

Лингвист Ирина Левонтина прочитала около 15 научно-популярных лекций: «Аудитория понравилась почти везде. Пожалуй, особенно летом в Музеоне (inliberty): летний кинотеатр, теплый июльский вечер, а аншлаг, люди пришли лекцию слушать — и долго, долго задают вопросы, не отпускают. Но там же и был курьезный случай. Один слушатель вдруг встает и говорит: „Ирочка! Вы такая шикарная женщина, платье у Вас такое красивое. А ведь не секрет, как мало платят в Академии наук. Чем Вы зарабатываете на жизнь?“».

Медицинский журналист Алексей Водовозов отметил, что за год прочитал 32 лекции: 20 в Москве, три — в Санкт-Петербурге; в Уфе, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Вологде, Самаре, Тольятти, Казани, Волгограде — по одной. «Самая крутая аудитория в смысле подготовленности была в Казани. Вопросы были такие, что приходилось скрипеть мозгами и потеть, чтобы выкрутиться. Самая комфортная, практически домашняя — на лекциях в „Гиперионе“. Курьезы были. В Питере на лекции в „Буквоеде“ один странный гражданин допытывался, есть ли у меня медицинское образование, хотя и на обложке моей книги, которую он держал в руках, об этом написано, да и лекцию я начал с достаточно подробного представления. Там же в Питере на ту же лекцию пришел бывший выпускник морфака alma mater — Военно-медицинской академии, — а ныне активный „альтернативный“ практик. Он купился на название книги, думал, я „свой“, а когда я начал громить то, чем он занимается, экс-коллега очень быстро ретировался».

Научный журналист, лауреат премии «Просветитель» 2014 года Ася Казанцева на наши вопросы ответила так: «Меня начали приглашать ездить с лекциями уже довольно давно, сразу после выхода первой книжки, но именно в этом году они превратились в основную профессиональную деятельность. Спрос на странствующих лекторов совершенно гигантский, многократно превосходит их физические возможности; мои 46 проведенных публичных лекций в 25 городах — это примерно треть от того количества предложений, которые мне поступали.

Если без учета летних школ, выступлений перед студентами и корпоративов, а только лекции для широкой общественности, то география лекций такова: Москва — 9, Санкт-Петербург — 6, Львов — 3, Калининград, Минск, Одесса, Пермь, Саратов и Харьков — 2, Владимир, Киев, Екатеринбург, Ереван, Киров, Краснодар, Лондон, Нижний Новгород, Норильск, Тверь, Тольятти, Тюмень, Самара, Сургут, Ростов-на-Дону, Ульяновск — 1.

Самое важное, что произошло в этом году, — три поездки в Украину с лекциями в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. После того как начался весь этот политический ад, я горевала страшно, мне казалось, что никакое культурное взаимодействие между нашими странами больше невозможно. К моему изумлению, в этом году выяснилось, что жители Украины согласны меня приглашать, приходить на мои лекции и даже переводить на украинский язык мои книжки. Это огромное счастье, я очень радуюсь и горжусь.

Еще одним сильным личным впечатлением этого года был Петербург. Я там выросла, в 2010 году переехала в Москву и долгое время не хотела туда приезжать, мне всё время иррационально казалось, что он возьмет и затащит меня обратно. Но когда всё равно летаешь каждую неделю, он превращается просто в еще одну точку на карте и при этом выгодно отличается от всех остальных точек на карте наличием друзей и баров».

Наталия Демина

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