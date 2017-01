Дорога на работу — путь к артриту

Ежедневный путь на работу и обратно порой сказывается на здоровье серьезнее, чем сама трудовая деятельность. И проблема эта не вчера возникла, с ней сталкивались уже древние египтяне. К такому заключению пришла Энн Остин (Anne E. Austin), остеолог и египтолог Стэнфордского университета. Она изучает медицину и болезни людей античного мира и недавно опубликовала результаты исследований останков рабочих — резчиков и художников, украшавших гробницы в Долине Царей.

Исследовательница работала в Дейр-эль-Медине. Так теперь называется деревня, которую построили около 1300 года до н. э. специально для рабочих и их семей. Она располагалась среди гробниц — островок живых в мире усопших. Захоронения в Дейр-эль-Медине раскапывал с 1922 по 1951 год французский египтолог Бернар Брюйер (Bernard Bruyère), но остеология тогда еще находилась в зачаточном состоянии, и Брюйер оставил многие тела в их могилах. В 2012–2014 годах Остин впервые исследовала эти останки в составе экспедиции Французского института восточной археологии.

Изначально доктора Остин интересовало, в какой мере физические нагрузки и социальный статус людей влияют на состояние их костей, а именно — развитие остеоартрита нижних конечностей. При остеоартрите разрушается хрящ, покрывающий суставные поверхности, а кости деформируются и разрастаются. Его возникновение зависит от многих факторов: возраста, пола, веса, генетической предрасположенности и повторяющихся нагрузок. Биоархеологи повсеместно обнаруживают следы этого заболевания, так что исследовать его частоту несложно.

Ремесленники, жившие в Дейр-эль-Медине, обладали высокой квалификацией, практически все были грамотными. Они оставили тысячи записей: письма, судебные иски, счета, молитвы на глиняных черепках, каменных плитках и обрывках папируса. Кроме того, сохранилось множество учетных документов.

Благодаря этим текстам о повседневной жизни Дейр-эль-Медины известно больше, чем о многих других поселениях древнего мира. Государство ценило работу жителей поселка и хорошо их обеспечивало. У них было жилье, слуги, которые выполняли самую тяжелую работу, хорошая пища. Всё это обслуживание предоставляли резчикам, чтобы они тратили силы исключительно на работу. А работа была тяжелой, приходилось по многу часов проводить в темных и душных гробницах. Таким образом, место ремесленников из Дейр-эль-Медины на социальной лестнице выше обычных рабочих, но ниже элиты.

Энн Остин сравнила их останки с найденными ранее костями и мумиями с пяти кладбищ других населенных пунктов Египта и Нубии, в которых погребены вельможи, представители среднего класса и

рабочие. Ее догадка подтвердилась: остеоартрит был довольно распространен в Нубии и Египте и его частота соответствовала социальному статусу. Заболевание встречалось у жителей Дейр-эль-Медины в среднем в 40% случаев. Это больше, чем у чиновников и членов их семей, похороненных на западном кладбище Гизы, и вельмож, у которых заболеваемость остеоартритом составляла примерно 6%.

Чиновникам не приходилось выдерживать тяжелые физические нагрузки, чего не скажешь о рабочих, строивших Амарну, новую столицу фараона Эхнатона. Строители ворочали камни весом около 70 кг, возможно, вручную, что сильно нагружало суставы рук и позвоночник. У 47,7% строителей Амарны остеоартрит выявлен на нижних конечностях и почти у 66% — на верхних. Их работа была явно тяжелее, чем у декораторов царских гробниц.

Интересно, что частота заболевания остеоартритом у ремесленников Дейр-эль-Медины оказалась примерно такой же, как у строителей пирамид в Гизе. Принято считать, хотя многие ученые в этом сомневаются, что строители были организованы в бригады, которые транспортировали каменные блоки из карьера к строящейся пирамиде. Судя по частоте остеоартрита нижних конечностей, эта работа была не тяжелее, чем у резчиков Дейр-эль-Медины, и менее изнурительна, чем у строителей Амарны. Однако с уверенностью это утверждать нельзя, поскольку археологи не уверены, что на кладбищах Амарны и Гизы погребены только строители. Там могли оказаться и местные жители.

Исследуя останки, Энн Остин обратила внимание на одну странную особенность. У ремесленников Дейр-эль-Медины остеоартрит нижних конечностей чаще поражал колени и голеностоп, тогда как у жителей других мест страдали в основном бедренные суставы.

Согласно современным клиническим данным, у женщин остеоартрит развивается чаще, а в колене и голеностопе — существенно чаще, чем у мужчин. Но в Дейр-эль-Медине он поражал преимущественно ремесленников, а не членов их семей. Логично предположить, что заболевание было связано с их профессиональной деятельностью, но и здесь есть загадка: роспись и резьба по камню нагружали больше верхнюю часть туловища, а не ноги.

По мнению Энн Остин, разгадка кроется в том, что рабочие регулярно ходили на работу через Фиванские холмы. Между деревней и Долиной Царей менее двух километров, но местность неровная. Каждую неделю ремесленники уходили в рабочий лагерь, который возвышается над деревней на 151 метр, а на выходные возвращались домой. Чтобы попасть из лагеря на работу, им нужно было спуститься на 93 метра. Сохранились подробнейшие записи о 1402 рабочих днях, выходных и праздниках, а также пропусках по болезни. Благодаря им исследовательница подсчитала, что ремесленникам приходилось карабкаться на крутые каменистые склоны в среднем 161 день в году. Начинали они работать еще подростками, умирали лет в 40–50, явно не успев уйти на покой. Следовательно, рабочий стаж ремесленника составлял 25–35 лет, и за это время дорога на работу успевала спровоцировать остеоартрит колен и голеностопа, хотя и не в самой тяжелой форме.

Долину Царей строго охраняли, посторонних туда не пускали, поэтому женщинам и детям Дейр-эль-Медины не приходилось лазать вверх и вниз. Они ходили по относительно плоской местности между деревней и берегом Нила.

По данным современной медицины, восхождения и спуски нагружают колени значительно сильнее, чем обычная ходьба, к тому же они часто приводят к травмам суставов и растяжениям лодыжек, которые также увеличивают частоту остеоартрита. Таким образом, рельеф местности может влиять на непропорционально высокую частоту заболеваний коленного сустава.

Тот факт, что основным фактором, вызвавшим заболевание, послужила не профессиональная деятельность ремесленников, а их путь на работу и с работы, вызывает особый интерес. Это обстоятельство следует учитывать и другим исследователям: прежде чем делать выводы о тяжести той или иной деятельности, нужно учесть все сопутствующие ей факторы. Это замечание касается не только древних, но и современных популяций.

Наталья Резник

